Священномученик Сергий родился в 1876 году в семье священника Дмитрия Рохлецова, служившего в одном из храмов Великого Устюга. После окончания Духовной семинарии он был рукоположен во священника к церкви великомученицы Параскевы Пятницы, в которой и прослужил всю жизнь. До безбожной революции отец Сергий преподавал Закон Божий в церковноприходской школе деревни Чижково. Пятницкий храм находился в тридцати километрах от Великого Устюга и неподалёку от пустыннической кельи известного в тех местах подвижника Максима Югова.

За духовную настроенность и ревностное служение старец Максим выбрал отца Сергия своим духовником — у него исповедовался, ему поручил совершить после своей смерти отпевание. Но и для отца Сергия была духовно полезна дружба с подвижником, и, сам почитая старца, он благословлял и своих прихожан обращаться к нему за советами.

Храм великомученицы Параскевы стоял в отдалении от жилья, посреди поля, и приход составляли несколько малонаселённых деревень; иной раз на службе собиралось прихожан изрядно, а иной раз и никого не было. Но сколько бы ни пришло людей, отец Сергий служил почти ежедневно, и в этом ему помогали псаломщица и алтарница. За многолетнюю беспорочную службу отец Сергий был возведён в сан протоиерея и награждён митрой.

Привычная картина тех лет: сено накошено, часть урожая убрана, но лето стоит жаркое, благоухающее, в зелени и цветах. Здесь не бывает попаляющего южного зноя, и зелень и цветы держатся до глубокой осени. В воздухе разлита звенящая тишина, и всякий голос и звук живой твари слышится отчётливо и неслиянно в звучащем хоре живого. По лесной дороге поодиночке и группами медленно идут богомольцы. В большинстве своём они знали старца Максима лично и теперь направляются в часовенку над его могилой у Пятницкой церкви помолиться, попросить заступничества, сложить с души у его могилы заботы и тяготы. Приходят сюда и не видевшие старца, но имеющие к нему веру как к великому угоднику Божию. Сначала заходят помолиться в часовенку, потом в храм, а затем идут на расположенный неподалёку источник, благоустроенный попечением прихожан Пятницкой церкви и почитателей старца. И кажется, что и душа паломника, получив просимое, поднимается, как на крыльях, молитвами старца Максима, подражателя его подвигов и его племянника монаха Никифора и иных многих облагодатствовавших эту землю подвижников и мучеников. Всё тёмное и теснящее душу уходит, в ней словно открывается духовный источник жизни вечной.

Это наивысшее вдохновение, доступное каждому человеку, обращающемуся с верою к Богу. И как к животворящим духовным источникам идут и идут паломники на могилы праведников.

Протоиерей Сергий был арестован 4 декабря 1937 года и заключён в тюрьму в Великом Устюге. Будучи допрошен, священник виновным себя не признал.

— Вы обвиняетесь в проведении активной контрреволюционной деятельности. Признаёте ли себя виновным в этом? — спросил его следователь.

— В проведении контрреволюционной деятельности я виновным себя не признаю, — ответил священник.

10 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Сергия к десяти годам заключения в концентрационном лагере. Протоиерей Сергий Рохлецов скончался в тюрьме в Великом Устюге 8 мая 1938 года и был погребён на городском кладбище в общей могиле.

Священномученик Сергий прославлен в лике Новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Апрель». Тверь. 2006. С. 261−264

Собор новомучеников и исповедников российских