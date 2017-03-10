Мелхиседек благословлет Авраама

Как общеизвестно, диавол… человекоубийца от начала (Ин. 8, 44). И, взявшись за любого человека, он ищет, как всецело погубить его, опрокинув в преисподнюю ада.

После того как Лот отделился от Аврама и зажил своей самостоятельной жизнью в окрестностях Содома, диавол стал умышлять, как бы совсем погубить его. Так как он (диавол) никогда не прощает человеку того духовного роста, какой он (человек) мог переживать (даже фрагментарно), например, во дни юности.

Подобным образом, некоторые из нас в детстве и юности исповедовались и причащались. Потом кто-то продолжил вести подобный образ жизни, а кто-то отошёл от него. И диавол, который ненавидит возможный духовный рост каждого из нас, начинает мстить тем, которые (возможно, на самый короткий момент) вырвались из-под его власти.

И в тот самый момент, когда Лот покинул Аврама, он оказался в очень и очень затруднительном и опасном положении.

В 14-й главе Книги Бытия с 1-го по 11-й стих рассказывается о битве в долине царей, когда четыре царя разбили пять царей. Подробное описание битвы в долине царей неслучайно, но подготавливает нас к восприятию могущества Создателя и указывает на добродетель как на источник подлинной победы (Златоуст). В аллегорическом прочтении пять царей символизируют пять телесных чувств, с которыми ведут сражение четыре царя — соблазны плоти и мира (Амвросий). Пленение Лота является закономерным итогом того, что он сам предпочёл мнимые богатства и земные удобства нахождению с праведным Авраамом (Златоуст).

«Пять царей суть пять чувств нашего тела: зрение, обоняние, вкус, осязание, слух. Четыре царя суть телесные и мирские обольщения, потому что человеческая плоть состоит из четырёх стихий. По справедливости, они называются царями, потому что грех имеет свою верховную власть, имеет своё великое царство»[1].

Уточнение: а в тринадцатом году возмутились. В четырнадцатом году.. (Быт. 14, 4, 5), как и всё в Писании, должно нас чему-то научить, на что-то обратить внимание. Как известно, ни одна иота или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё (Мф. 5, 18). Скорее всего, речь идёт здесь о том, что именно к этому возрасту — 13−14 лет — «телесные и мирские обольщения» начинают проявляться в жизни подростка («возмутились»), когда его естественные чувства поражаются стихиями мирских обольщений. И что-то одно после этого воцаряется в человеке, грех или стремление к праведности, и обнаруживается, кто в нём потерпел поражение, а кто проиграл Ибо, кто кем побеждён, тот тому и раб (2 Пет. 2, 19).

С другой стороны, любой военный конфликт стимулируется и прямо направляется человеческим вожделением, которое человек не преодолел со дней своей молодости и подпал под его пагубное влияние. Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах(Иов. 20, 11); юность — суета (Пс. 102, 15). Иногда всё это, не изжитое с годами, приобретает совершенно откровенные и разнузданные формы. Так, например, один из президентов США в самый разгар сексуального скандала, связанного с ним, более чем решительно начал развязывать военные действия на Ближнем Востоке. В том числе и с использованием тяжёлых бомбардировщиков, которые обрушивали тонны бомб на головы ни в чём не повинных людей.

Каждый агрессор, клеветник и убийца, таким образом, и уподобляется диаволу, который и былчеловекоубийца от начала (Ин. 8, 44). Но всё это начинается с внутренних греховных побуждений, которые вспыхивают в сердцах отдельно взятых людей, — они и стимулируют их на подобные проявления взаимной неприязни и агрессивности.

Обычные люди живут насущными потребностями обычной человеческой жизни: интересами семьи, воспитанием детей и стремлением к домашнему благополучию. Всё это вытесняет из их жизни стремление к власти и дикому обогащению. Такие люди, за редкими исключениями, никуда не баллотируются (а зачем?), не прорываются, переступая чрез многих и многих в своём стремлении к власти, а просто живут интересами, радостями и печалями семейного очага. Но мир политики часто и их втягивает в водовороты собственных вожделений и амбиций, разнузданных страстей отдельно взятых политиканов (чьих-то несостоявшихся мужей, отцов и жён). Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые; свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звёзды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на веки (Иуд. 1, 12,13). Увлекающие в эти водовороты собственной неполноценности и комплексов всё и вся…

Особенно неоправданной и уродливой оказывается враждебность и гневливость, возникающая на почве религиозного несогласия с другим человеком, нарушающая принцип братолюбия.Если же кто не послушает слова нашего в сём послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата (2 Фес. 3, 14, 15). Особенно последнее уточнение: «вразумляйте, как брата» — часто сталкивается с неприятием Когда недавно пришедшие из мира в Церковь начинают нас учить, кого можно считать за брата, а кого нет.

Святые отцы настаивали именно на братских чувствах по отношению к заблудившимся и оступившимся людям[2], сравнивая брезгливо относящихся к еретикам с самим диаволом.

Как правило, такое чувство обнаруживается в среде неофитов или у людей со слишком сложным прошлым. Например, бывшие наркозависимые или идеологически травмированные до прихода в Церковь: бывшие комсомольцы, диссиденты и коммунисты. На преодоление последствий подобных травм могут уйти годы и годы

Победители взяли всё имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Аврамова, жившего в Содоме, и имущество его и ушли. И пришёл один из уцелевших и известил Аврама Еврея, жившего тогда у дубравы Мамре, Аморреянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Аврамовы. Аврам, услышав, что [Лот] сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рождённых в доме его, триста восемнадцать, и преследовал неприятелей до Дана (Быт. 14, 11−14).

Рано или поздно с теми членами наших семей, которые перестали жить приходской жизнью, случается беда. И тогда мы должны поспешить к ним на помощь, оставив в стороне возможные с нашей стороны упрёки и тяжёлые для них выговоры и напоминания.

«Вот то, о чём я говорил вчера, — наставляет Иоанн Златоуст, — ныне сбылось на деле: Лот нисколько не получил пользы от выбора лучших мест, но самим делом был научен не искать лучших мест. Не только ему не было от этого никакой пользы, но вдобавок он сделался ещё и пленником и узнал на опыте, что гораздо лучше ему было бы жить вместе с праведником, нежели, отделившись от него и живя на свободе, испытать столько бедствий. Вот, он отделился от патриарха и думал пользоваться большей свободой, владеть лучшими местами, жить весьма богато — и вдруг сделался пленником, бездомным, лишённым своего крова, чтобы ты знал, какое зло раздор и какое благо — согласие, и что лучше не гнаться за большим, а любить уничижение. И взяли, говорит Писание, Лота, племянника Абрамова, жившего в Содоме, и имущество его и ушли. Во сколько раз лучше было для него жить вместе с патриархом и потерпеть всё, лишь бы только не расторгнуть взаимного согласия, чем, отделившись от него и выбрав себе лучшие места, тотчас подвергнуться таким опасностям и подпасть под иго иноплеменников»[3].

Теперь Авраму приходится употреблять максимум усилий и принимать на себя несвойственные для пророческой миссии воинские попечения. А действительно, как вести себя, если кто-либо из нас оказывается в подобном состоянии? Дилемма: Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним (Пс. 33, 15); и ещё: научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетённого, защищайте сироту… (Ис. 1, 17). — Выбор между миром и войною, добром и неизбежным на войне насилием не мог не создавать сложностей для пророка Аврама…

Аллегорически, о чём мы говорили ранее, четыре царя, победившие пятерых царей, — это «суть телесные и мирские обольщения», одолевшие «пять чувств нашего тела: зрение, обоняние, вкус, осязание, слух»[4].

Как общеизвестно, чувственный аппарат (человеческое сердце), наиболее пострадал в грехопадении наших прародителей. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления — это оскверняет человека… (Мф. 15, 19,20). И совершенно необходимо контролировать мир собственных чувств, чтобы не стать их заложником. То есть погрузить ум в сердце и рассматривать любое его движение. Иначе «четыре царя» одолеют «пятерых царей»… Дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим (Рим. 5, 21).

Следовательно, ратоборец-подвижник Аврам должен восстановить равновесие чувств в собственном сердце для победы над четырьмя стихиями собственной плотяности. Ибо если преступлением одного (т. е. Адама — О. С.) смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа (Рим. 5, 17). — Иначе говоря, любая подлинная победа одерживается человеком прежде всего над самим собою силою побеждающего в нас Богочеловека — Христа Иисуса. Вы ещё не до крови сражались, подвизаясь против греха (Евр. 12, 4).

Но! На страницах Священного Писания мы обнаруживаем и библейские законы ведения войны[5]. В наше безумное время, когда люди ездят на войну как на сафари, очень важно знать все эти законы.

Здесь немного непонятна подробность, высказанная Моисеем об Авраме, что он (Аврам)вооружил рабов своих, рождённых в доме его, триста восемнадцать человек. Особенно непонятно это уточнение: «рождённых в доме его» …

Само слово «дом» (ивр. беит) на библейском иврите очень многозначное и многогранное, и с ним связано немало понятий; как и слово «хе́дэр» (комната в доме), хотя доминирующее значение этих слов связано с вопросом о нахождении в собственном жилье. В Библии слово «дом» чаще означает «дом учения», следовательно, «хедер» — классная комната (школьный класс). Таким образом, рождённых в доме его, триста восемнадцать человек, надо разуметь как «вышедшие из его школы Единобожия». Иначе нам пришлось бы признать, что при шатре Аврама действовал походный роддом, где и родились эти 318 человек. Имеется в виду, что они родились духовно.

Сравним: Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием (1 Кор. 4, 15). В древнееврейской экзегезе присутствует вопрос: а имел ли право Аврам отрывать своих учеников от богоугодного занятия и отправлять их на войну?

Но! Как говорится: «родство обязывает». И Аврам не мог уклониться от обязанностей дяди по отношению к непутёвому племяннику. Если же кто о своих и особенно о домашних не печётся, тот отрёкся от веры и хуже неверного (1 Тим. 5, 8).

И далее мы читаем:

И, разделившись, напал на них ночью (т. е. Аврам и его отряд — О. С.), сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска(Быт. 14, 15).

Уточнение: «разделившись, напал на них ночью» создаёт прецедент и может быть отнесено к библейским законам ведения войны, позволяющим использовать военную хитрость. «Разделившись, напал», то есть создал впечатление нападения с разных сторон; «напал на них ночью», то есть прячась во тьме (камуфляж, маскировка).

И далее:

И возвратил всё имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская; и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, — он был священник Бога Всевышнего, — и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. [Аврам] дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Авраму: отдай мне людей, а имение возьми себе. Но Аврам сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Аврама (Быт.14, 16−23).

Мельхиседек встречает Авраама с пленёнными им царями. Оригинальный горельеф с храма Христа Спасителя (скульптор: А.В. Логановский) Фото: Антон Поспелов / Православие.Ru

Здесь мы видим Аврама между царём Содома и царём Мелхиседеком, который был священник Бога Всевышнего. И в наше время такое противостояние между тем, что будет царствовать над нами: грех или святость, — это актуальный вопрос и для кого-то сложная дилемма, перед которой может оказаться не только отдельно взятый человек, но и целая страна

Надо сказать, что Содомляне в этой битве царей, человеческих чувств и греховных позывов оказались никудышными воинами. В долине же Сиддим было много смоляных ям. И цари Содомский и Гоморрский, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы (Быт. 14, 10). Подобное уточнение, что они не смогли миновать смоляных ям… упали в них, может подчёркивать опасность подобного порока, опрокидывающего человека в адскую смолу ещё до попадания в ад. Следовательно, уточнение: «а остальные убежали в горы» — призыв к подобным им людям возвыситься над этим пороком и решительно совершить бегство, исход из собственного Содома и собственной Гоморры. Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей (т. е. окрестности Содома и Гоморры — О. С.); спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть (Быт. 19, 17); и ещё: Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадёжен для Царствия Божия (Лук. 9, 62). — То есть любой человек должен более чем решительно расставаться с собственным греховным прошлым!

И только дьяволы и бесы и подобные им всячески пытаются напоминать нам о печальном греховном прошлом каждого из нас, пытаясь опрокинуть нашу совесть в тиски уныния и отчаяния. Но мы призываемся к тому, чтобы не оглядываться назад и нигде не останавливаться в окрестности сей, покидая тот или иной гибнущий Содом…

Здесь Аврам отказывается принять какую-либо награду за спасение от царя Содома. Но Аврам сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Аврама. Уточнение: «даже нитки и ремня от обуви не возьму» показывает, как важно дистанцироваться от любых зависимостей.

К сожалению, некоторые буквально подсели на гуманитарную помощь, оказавшись в зависимости и в долгу от приславших нам её. Но, как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Тем более что и вся эта гуманитарка, на которую хотели подсадить Россию, была с самого начала безнадёжно просрочена.

Особенную опасность представляют для нас гуманитарные «просроченные» псевдо-экклезиологические схемы и псевдо-миссионерские[6] программы, которые всякие разъездные «старьёвщики» и духовные гастарбайтеры попытались всучить нам с ловкостью уличных мошенников. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная (Рим. 12, 2). И Аврам, который отказывается принять «даже нитки и ремня от обуви» из чужих рук, — это пример человека, оберегающего не только целомудрие тела, на и целомудрие веры и души. Отказавшись от этого принципа, многие саморастлились и духовно и физически…

Но нельзя воспринимать такое поведение Аврама как проявление отторжения, брезгливости по отношению к этим лицам. Далее мы обнаружим и его заботу об этих падших людях, когда, стоя пред лицом Божиим, он (Аврам) будет ходатайствовать за них

Сам Бог свидетельствует о Себе: Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был (Иез. 33, 11).

Святитель Амвросий Медиоланский наставляет нас (истолковывая слова Авраама: поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли):

«Совершенному уму не свойственно принимать ничего земного, ничего из телесных обольщений, но воздерживаться от земного. Поэтому Авраам говорит: ничего не возьму из всего твоего. Он уходит от неумеренности, словно от заразы, избегает телесных чувств, будто погибели, отвергает мирские наслаждения, ища то, что превыше мира. Вот что означает поднимать руки к Господу (т. е. показывать, что чист от всего — О. С,). Трудолюбивая рука — добродетель души; он поднимает её не к плоду земного древа, а к Господу, Который сотворил, — сказано, — небо и землю (Быт. 1, 1), то есть умопостигаемую и видимую природу. Ибо невидимая сущность — это небо, а видимая, или чувственная, природа — земля. Потому это место означает то, что Авраам простирает добродетель своей души до небесных вещей, чтобы из той умопостигаемой сущности усвоить возвышенность созерцательной жизни, созерцая не то, что видимо, но то, что невидимо, то есть не земное, телесное или настоящее, но бестелесное, вечное, небесное. А из этой видимой природы он извлёк пользу, относящуюся к практической и гражданской жизни»[7].

И далее:

Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною; Анер, Эшкол и Мамрий пусть возьмут свою долю(Быт. 14, 24).

Здесь Аврам не отказывает в некоей контрибуции для его союзников, которые ходили с ним в поход. Но подобное исключение из правила только подчёркивает значимость правила. С другой стороны, забота Авраама о союзниках и о слугах предвосхищает последующее апостольское отношение к уверовавшим из числа язычников (бережное и внимательное).

Но! Кто такой Мелхиседек, о котором мы прочитали, что он Мелхиседек, царь Салимский… священник Бога Всевышнего?

Мелхиседек понимается как прообраз Христа, истинного Первосвященника Божия. Предложение хлеба и вина усиливает схожесть Мелхиседека с Христом (Киприан); кроме того, ни Мелхиседек, ни Христос не имели родословия (Златоуст). Мелхиседека можно ещё отождествить с сыном Ноя Симом, который получил священство от своего отца (Ефрем). С Мелхиседека началась евхаристическая жертва, приносимая теперь христианами (Августин). Тот факт, что Аврам предложил Мелхиседеку десятину, показывает, что патриарх был скромен даже в победе (Амвросий).

Не вдаваясь в изучение этой палитры мнений и представлений, со всею очевидностью хочется сказать, что данные толкования не взаимоисключающие, но скорее взаимодополняющие. Подобные многоплановые образы (личности-символы) часто встречаются на страницах Писания.

«В священнике Мелхиседеке было предызображено таинство жертвоприношения Господня, о чём свидетельствует Божественное Писание в следующих словах: и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, — он был священник Бога Всевышнего, — и благословил Аврама. А о том, что Мелхиседек был прообразом Христа, свидетельствует в Псалмах Дух Святой, говорящий от лица Отца к Сыну: прежде Денницы Я родил Тебя Ты священник вовек по чину Мелхиседека (Пс. 109, 4). Этот чин [совершения Евхаристии] происходит от этого жертвоприношения, поскольку Мелхиседек был священником Бога Всевышнего и принёс хлеб и вино и благословил Авраама. Ибо кто по преимуществу есть священник Всевышнего Бога, как не Господь наш Иисус Христос, Который принёс жертву Богу Отцу и принёс то же, что принёс и Мелхиседек — хлеб и вино, то есть Свои тело и кровь»[8].

То есть при таком прочтении данного образа мы лучше начинаем понимать значение Божественной Евхаристии в нашей собственной жизни. Евхаристия — как залог и источник окончательной победы над силою греха, властью дьявола и страхом смерти!

Евхаристия — не как приз за хорошее поведение, но как самое радикальное средство в борьбе с грехом, восстанавливающее (прилагающее) нас из состояния чад гнева в состояние чад Божиих!

И точно также, как Евхаристия является средоточием жизни всей Церкви, она же должна являться и средоточием жизни верующей семьи, как церкви домашней (Ср.: Рим. 16, 4)…

Примечания:

[1] См.: Амвросий Медиоланский, Об Аврааме.

[2] Св. Иоанн Златоуст, рассуждая о православных и еретиках, утверждает: «И не говори мне таких бессердечных слов: „Что мне заботиться? У меня нет с ним ничего общего“. У нас нет ничего общего только с дьяволом, со всеми же людьми мы имеем очень много общего. Они имеют одну и ту же с нами природу, населяют одну и ту же землю, питаются одной и той же пищей, имеют Одного и Того же Владыку, получили одни и те же законы, призываются к тому же самому добру, как и мы. Не будем поэтому говорить, что у нас нет с ними ничего общего, потому что это голос сатанинский, дьявольское бесчеловечие. Не станем же говорить этого и покажем подобающую братьям заботливость. А я обещаю со всей уверенностью и ручаюсь всем вам, что если все вы захотите разделить между собою заботу о спасении обитающих в городе, то последний скоро исправится весь… Разделим между собою заботу о спасении наших братьев. Достаточно одного человека, воспламенённого ревностью, чтобы исправить весь народ. И когда налицо не один, не два и не три, а такое множество могущих принять на себя заботу о нерадивых, то не по чему иному, как по нашей лишь беспечности, а отнюдь не по слабости, многие погибают и падают духом. Не безрассудно ли, на самом деле, что если мы увидим драку на площади, то бежим и мирим дерущихся, — да что я говорю — драку? Если увидим, что упал осёл, то все спешим протянуть руку, чтобы поднять его на ноги; а о гибнущих братьях не заботимся? Хулящий святую веру — тот же упавший осёл; подойди же, подними его и словом, и делом, и кротостью, и силою; пусть разнообразно будет лекарство. И если мы устроим так свои дела, будем искать спасения и ближним, то вскоре станем желанными и любимыми и для самих тех, кто получает исправление» (Иоанн Златоуст, свт. Творения. СПб. Т. 2. С. 25−26.).

[3] См.: Иоанн Златоуст, Гомилии на Книгу Бытия.

[4] См.: Амвросий Медиоланский, Об Аврааме.

[5] Прежде всего, Библия устанавливает возраст призыва на воинскую службу. Исчислите всё общество сынов Израилевых от двадцати лет и выше, по семействам их, всех годных для войны у Израиля (Чис. 26, 2). Существовали и группы людей, которых на войну не брали: это левиты (священники), некоторые категории людей и трусы. А левиты по поколениям отцов их не были исчислены между ними (т. е. между призванными на войну — О. С.) (Чис. 1, 47). О некоторых категориях лиц сказано: Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идёт и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его; и кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идёт и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им; и кто обручился с женою и не взял её, тот пусть идёт и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял её (Втор. 20, 5−7); И ещё объявят надзиратели народу, и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идёт и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце (Втор. 20, 8). Закон Божий устанавливал и то, как надо поддерживать духовную и физическую чистоту в воинском лагере. И пробудьте вне стана семь дней; всякий, убивший человека и прикоснувшийся к убитому, очиститесь в третий день и в седьмой день, вы и пленные ваши; и все одежды, и все кожаные вещи, и всё сделанное из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите (Чис. 31, 19−20); Когда пойдёшь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. Если у тебя будет кто нечист от случившегося [ему] ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан, а при наступлении вечера должен омыть [тело своё] водою, и по захождении солнца может войти в стан. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить; кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка; и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею [яму] и опять зарой [ею] испражнение твоё; ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих [в руки твои], а посему стан твой должен быть свят, чтобы Он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя (Втор. 23, 9−14). Правила ведения сражения касались и нравственных, и даже экологических аспектов. Когда подойдёшь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир (Втор. 20, 10). И ещё: Если долгое время будешь держать в осаде [какой-нибудь] город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление; только те дерева, о которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведёт с тобою войну, доколе не покоришь его (Втор. 20, 19—20). Вопреки странным заявлениям «свидетелей Иеговы», Библия именно обязывает священников благословлять воинов определённым образом. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдёт священник, и говорит народу, и скажет ему: слушай, Израиль! вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь Бог ваш идёт с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими [и] спасти вас (Втор.20, 2−4).

[6] Говоря о методе миссионерского служения в Церкви Православной (и опасности неправославных влияний на него), нелишне отметить его литургическую направленность. Митрополит Амфилохий (Радович) пишет в своей работе, озаглавленной «Миссия Церкви и её методика»: «Богослужение, как живое дыхание Церкви, её соборная память, всегда имело исключительное значение для осуществления церковной миссии. Православная методика всегда имела литургический характер. Богослужение было и осталось незаменимой благодатной школой, вечно новой школой, и в ней воспитывается не только человеческий ум. Она воспитывает не просто накоплением знаний, как это происходит в различных европейских школах, она образовывает, формирует всего человека как целостную личность. Не удивительно поэтому, что на протяжении всей церковной истории началом и концом всякой церковной миссии было богослужебное евхаристическое собрание. Богослужение, по самой своей природе, своими нестареющими методами, несёт в себе вечно обновляющую преображающую силу». Трудно не согласиться с этими возвышенными словами. Как известно, природа католической церкви клерикальна (иерархична); природа протестантской церкви доктринальна (догматична), а природа Православной Церкви — Соборна (потому что евхаристична). Сама Евхаристическая Чаша и есть залог истинной иерархичности и чистоты догматической, и никак не наоборот.

[7] См.: Амвросий Медиоланский, Об Аврааме.

[8] Там же.

http://www.pravoslavie.ru/101 713.html