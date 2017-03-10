Священномученик Александр родился 30 августа 1883 года в деревне Станинская Егорьевского уезда Рязанской губернии в семье крестьянина Фёдора Виноградова. Александр окончил церковноприходскую школу и до 1910 года работал ткачом на фабрике Князева в городе Егорьевске и по близости города к родной деревне занимался крестьянством. В 1910 году он поступил псаломщиком в храм и до 1918 года служил псаломщиком в Казанской церкви в Егорьевске. В 1920 году он стал служить псаломщиком в Сергиевской церкви в селе Ивановское.

24 декабря 1929 года Александр Фёдорович был рукоположен во диакона к Знаменской церкви в селе Алёшино, а 18 мая 1930 года — во священника ко храму Рождества Христова в селе Юрьево Егорьевского района, где он прослужил до своего ареста. Во время служения в Юрьеве ему пришлось претерпеть те же гонения и преследования, которые переносили тогда священнослужители Русской Православной Церкви и которые до некоторой степени описали впоследствии свидетели.

Секретарь Юрьевского сельсовета так охарактеризовал священника в своей справке, составленной в 1938 году для НКВД. Он написал, что отец Александр «сумел сагитировать отсталых колхозников, говоря, что жить стало плохо, питаться стало нечем, ему колхозники стали носить кто молоко, кто творог, кто яйца». Священник, когда от него потребовали уплаты налога, сумел перед сельским исполнительным комитетом настоять, чтобы налог с него сняли, как с престарелого. Но сельсовет проявил бдительность и сообщил в исполнительный комитет, что священнику нет ещё и шестидесяти, и потребовал, чтобы он сдал в качестве налога шестьдесят килограммов мяса. Но священник в день Рождества Христова, 7 января, когда в храме присутствовало более трёхсот человек, обратился к присутствующим со словами: «Православные, помогите, меня задушили налогами, стало невозможно жить, если я не уплачу в срок, меня посадят, а церковь закроют». После этих слов он пошёл с тарелкой по церкви, набрав рублей пятьсот или более. Когда ему сообщили, что ему снова надо платить налог, священник, по словам секретаря сельсовета, «набрался нахальства, пришёл в сельсовет, говоря, что вы неверно сделали это, — по новой конституции я имею одинаковое право, как и все, я считаю себя семьёй красноармейца, так как сын у меня в армии на Дальнем Востоке». «Каким способом он пробрался в армию, это ещё надо проверить», — заключил свою характеристику председатель сельсовета.

Одна из свидетельниц показала, что, когда ломали один из храмов, отец Александр говорил: «за сломку этой церкви Бог вас накажет», и отсталые колхозники стали возмущаться, восприняв эти слова так, что советская власть пытается закрыть церковь.

27 февраля 1938 года отец Александр был арестован и допрошен.

— Ваше отношение к советской власти? — спросил его следователь.

— У меня к советской власти и её политике хорошее отношение. Я доволен советской властью.

— Говорили ли вы во время службы в церкви 7 января верующим: «Православные, помогите, нас обложили большими налогами, а заплатить у нас средств нет; советская власть нас жмёт, чтобы мы отказались от религии»?

— 7 января во время службы я обратился к верующим за разрешением пройти с тарелкой на нужды, мне верующие разрешили, и я произвёл денежный сбор. Но я не говорил, что меня обложили большим налогом, чтобы я отказался от религии.

— Во время сломки старой церкви говорили вы, что «за сломку этой церкви Бог вас накажет»?

— Во время сломки старой церкви я этих слов никому не говорил.

— В предъявленном вам обвинении в активной контрреволюционной антисоветской деятельности виновными себя признаёте?

— Виновным себя не признаю. Я антисоветской агитацией не занимался.

На этом допросы прекратились, и следствие было закончено. 2 марта 1938 года тройка НКВД приговорила отца Александра к расстрелу. Священник Александр Виноградов был расстрелян 10 марта 1938 года и погребён в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Александр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16августа 2000 г. Определение Священного Синода от 1 октября 2004 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль». Тверь. 2005. С. 411−413

Собор Новомучеников Бутовских