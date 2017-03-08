Мученик Сергий (Сергей Матвеевич Бородавкин) родился 29 декабря 1878 года в городе Красный Холм Тверской губернии. Окончил городское училище. Он был купцом первой гильдии и почётным гражданином города. До революции занимался торговлей мануфактурой и бакалеей, а также заготовкой яиц для отправки за границу — в сезон набиралось до тридцати вагонов. Он имел свои магазины в Санкт-Петербурге и в Красном Холме и сто десятин земли. Вскоре после большевистского переворота всё его имущество было конфисковано. В 1930 году Сергей Матвеевич был арестован и приговорён к двум годам ссылки, по окончании которой вернулся в родной город и стал старостой в храме.

Только закончились массовые аресты и расстрелы 1937 года, которые государственная власть распорядилась провести в течение четырёх месяцев, начиная с 5 августа, — 31 января 1938 года Политбюро ЦК приняло новое решение — «об утверждении дополнительного количества подлежащих репрессии чтобы всю операцию закончить не позднее 15 марта 1938 года».

16 февраля 1938 года был арестован староста храма в городе Красный Холм Сергей Матвеевич Бородавкин и сразу же допрошен.

— Назовите ваши связи в Краснохолмском районе, а также и вне района, — потребовал следователь.

— В городе Красном Холме я имею сестру Антонину Матвеевну Комендантову, и вне Краснохолмского района я имею брата Василия Матвеевича Бородавкина, проживает в городе Ярославле, но где он работает, я сказать не могу, так как с ним переписки никакой не имею.

— Дайте следствию показания о проводимой вами антисоветской агитации среди населения в Красном Холме.

— Какой-либо антисоветской агитации я среди населения в Красном Холме не вёл и виновным себя в этом не признаю.

Через три недели, 6 марта, тройка НКВД приговорила Сергея Матвеевича к расстрелу. Староста храма Сергей Матвеевич Бородавкин был расстрелян 8 марта 1938 года и погребён в безвестной общей могиле.

Мученик Сергий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль». Тверь. 2005. С. 409−410

Собор Новомучеников и Исповедников Российских