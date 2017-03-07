Великое утешение и отдых для человека после утомительных забот дня — уделить молитве хотя бы немного времени. Посвятить какую-то часть суток своей душе, чтобы молитвой привлечь к себе благодать Святого Духа, так щедро изливаемую на человека в Церкви. Только таким образом он сможет действительно «отдохнуть», потому что отдых не зависит от количества часов сна или дней, проведённых в путешествиях, хотя, конечно, и это тоже является видом отдыха — телесного. Но отдых душевный, духовный имеет несравненно большее значение для человека. Когда человек действительно приобретёт живую связь с Богом, это становится для него самым большим и приятнейшим утешением.

Я так говорю, потому что видно, как утешается и радуется душа человека на церковных службах или, например, от пения молебного канона Божией Матери или других церковных гимнов и тропарей, написанных святыми, у которых был личный опыт общения со Святым Духом. В их сердцах присутствовал Сам Бог, и поэтому они с такой точностью могли выражать свой опыт богообщения в церковной музыке, в исполненных глубокого смысла тропарях, канонах и гимнах. Делясь своим опытом через церковные гимны, святые помогают человеку подняться к Богу и стать причастниками Святого Духа, Который щедро изливается на тех, кто Его ищет и желает. Всё это создал Господь в Церкви, чтобы нам передать правильное чувство Его присутствия в храме, чтобы мы могли умиротвориться, чтобы мы смогли ощутить психогогику правильного отдыха и отвлечения, скажем так, потому что я совершенно уверен, что такое умиротворение, которое человек получает от молитвы или церковной службы, он не получит ни в одном центре психотерапии, где иногда бывает совершенно обратное: люди возвращаются оттуда ещё более уставшими и раздражёнными, чем до посещения.

И вот что странно: ожидается, что люди, посещающие центры релаксации и психотерапии, должны находиться в мирном состоянии духа и душевном спокойствии, на лицах у них должна быть улыбка. Но зачастую бывает обратное: как только они просыпаются, то включают радио или телевизор и принимаются кричать, и потом весь день они на нервах. Выезжая из монастыря утром, мы не раз наблюдали, как люди на улице из-за ничтожных пустяков начинают ругаться, ссориться, говорить проклятия. Видя всё это, я задаюсь вопросом: что же происходит с этими людьми? Ну, можно ещё понять, когда кто-то поругался в полдень после ряда событий. Но когда в 7 часов утра люди, ещё полусонные, ещё толком не разлепившие глаза, такие нервные практически на ровной почве — это уж точно какая-то общая патология! Хотя, возможно, они всю ночь провели в увеселительном заведении или клубе или даже в центре психотерапии, из которых вышли на улицу в ещё более худшем состоянии.

Но в Церкви так не бывает! Святитель Иоанн Златоуст прекрасно пишет об этом: «Хочешь узнать, что такое Церковь и в чём состоит чудодейственность Церкви? Это довольно просто. Войди в храм и виждь: в храме волки превращаются в овец; входит разбойник, а выходит преподобный; входит гневливый, а выходит кроткий; входит человек, а выходит ангел. Да что я говорю: ангел! Входит человек, а выходит из него бог по благодати».

Вот что значит Церковь. Никто не может оспорить, что, участвуя в службах, молебнах, слушая церковные гимны, человек обретает истинное умиротворение. По этой причине в Православной Церкви существует такое обилие богослужений. Я обратил внимание, что на Святой Горе и вообще в монастырях бывает так: приезжает совершенно дикая молодёжь, с дикими глазами, с диким выражением лиц и дикими манерами. Порой на их лицах отпечатывается вся их внутренняя дикость. А по прошествии нескольких дней их жизни в монастыре — а в монастыре они волей- неволей вынуждены ходить на службы — происходит вот что: постепенно на их лицах начертывается некая приятность и кротость благодати Божией. И хотя эти ребята иногда приезжают в монастырь просто чтобы посмотреть, Дух Божий их преобразил, умирил и даровал им подлинную тишину.

Мне говорили некоторые люди: «Мы не ощущаем от посещения Святой Горы какой-либо пользы, но по крайней мере мы здесь спим как младенцы, абсолютно спокойно и беззаботно, как нигде в другом месте. Там, в миру, мы не можем так расслабиться и успокоиться».

Это происходит не потому, что в монастырях тихо и спокойно, ведь и в миру есть много мест ещё более тихих и спокойных, но так бывает потому, что на Святой Горе царит мир — мир духовный и душевный. Это бывает так очевидно, что даже самые простые и далёкие от религии люди это замечают.

Некоторые паломники наивно полагают, что все монахи на Афоне имеют дар прозорливости и якобы нам стоит только взглянуть на них, как сразу открывается вся их жизнь. Они нас явно перепутали со святыми!!! Представляете их наивность? И вот однажды я решил немного развлечь паломников. Я спросил:

— Хотите, я скажу вам, кто приехал сюда впервые, а кто нет?

— Да! Конечно, хотим!

Я внимательно вглядывался в лица, и было хорошо видно, кто приехал сюда впервые, а кто уже бывал тут. Понимаете?! Лица тех, кто уже посещал Афон, были совершенно другими. Я им начал говорить:

— Ты, и ты, и ты уже здесь не в первый раз!

И я всегда оказывался прав. Таким образом и я приобрёл славу имеющего пророческий дар!(Смеётся.)

Так что великим благословением для человека является умение молиться. И нужно этому учиться. Ведь в каждодневной вашей жизни вы можете встретить множество сложностей, скорбей, разочарований. От этого в нашу эпоху много молодёжи зашло в тупик. В юности, когда человек ещё довольно беззащитен, ко всему прочему прибавляется и этот мрак неведения: человек не знает, кто он такой, что он делает, куда шествует, чего он, собственно, хочет. Но он может получить исцеление, если научится правильно молиться. Когда человек начинает молиться, тогда он получает в молитве силу. А молитва — это ещё и свет, который исходит от Отца светов — Бога. Свет Божий, просвещающий человека, постепенно освещает и разрушает духовную тьму. Если же в некоторых случаях тьма настойчива и не сразу покидает душу человека, это означает, что Благой Бог, подобно искусному врачу, хочет исцелить душу смирением. Господь прежде всего хочет, чтобы душа научилась смирению. Но и нам самим нужно приобрести эту силу, чтобы переплыть бескрайний и бушующий, полный подводных камней океан этой жизни и достигнуть тихой и надёжной пристани и «базы».

Сегодня существует множество «баз», на которые надеется человек: «базы» нашей логики, «базы» надежды на материальные средства, «базы» надежды на телесное здравие и физическую силу, «базы» надежды на другого человека, на друга, на супруга и т. д. Впрочем, конечно, некоторые из этих «баз» очень полезны, но все они без исключения временны, ненадёжны и подвержены тлению по причине изменения окружающей нас обстановки: меняется наша внешняя жизнь, меняются люди вокруг нас. Единственная не подверженная изменению «база» — это «база» веры в Бога. Бог не изменяем, не скрывается, не доводит человека до отчаяния, никогда его не предаёт. Он никогда не оставляет начатых дел на середине, но все начинания Свои исполняет, потому что Он — совершенный Бог. Вы студенты, и так как вы молоды, то встречаете на своём пути множество проблем, начиная с экзаменов и трудностей в учёбе и кончая жизненными потрясениями. Вам необходимо приобрести эту силу молитвы, чтобы противостоять всем этим жизненным сложностям и превзойти их, подобно самолёту, который набрал высоту и парит над облаками, а облака часто оказываются грозовыми тучами, но так как самолёт набрал высоту и у него мощный двигатель и крепкий корпус, гроза не повредит ему.

Господь в Церкви даёт не только силы противостоять этим трудностям, но и извлекать из них духовную пользу. Зачастую неудача становится самой душеполезной удачей! Потому что имеет такое благое действие на душу человека и в целом на его личность, что оказывается необходимым средством для его вразумления и исцеления. Часто нам желают: «Удачи!», но иногда нам нужны и такие пожелания: «Неудачи!» Эти неудачи нам нужны для того, чтобы духовно возрасти. И не нужно нам привыкать к тому, чтобы всё было так, как хотим мы, а потом из-за малейшего пустяка бегать к психотерапевтам и считать, что у нас психологические проблемы.

Наши головы наполнены психологическими проблемами, наши карманы — медицинскими препаратами, а кошельки психиатров — нашими деньгами. Например, здесь, на Кипре, 45 минут психотерапии стоит примерно 40 евро. Знаете, здесь некоторые психологи ненавидят меня, потому что я освободил кое-кого из их клиентов от зависимости от лекарств и психотерапии. Вы только представьте себе, до чего доходит: приходит к врачу человек, обременённый проблемами, не знающий, куда податься, а врач смотрит на часы и, когда заканчивается время, за которое заплатил пациент, говорит ему: «Хочешь, назначим ещё один час терапии?» А сам пациент только начал рассказывать врачу свою жизнь. Врач объясняет пациенту, что время ограничено, дорого стоит и он должен всё это учитывать, когда приходит на приём. Несмотря на такое отношение и дороговизну лечения, а порой и вообще на шарлатанство, люди идут и платят — платят за то, чтобы иметь возможность выговориться и их просто бы выслушали! Подумайте, до какого состояния дошёл человек, прервавший свою связь с Богом!

Господь нас направляет к Себе, просит нас, умоляет нас, давит на нас, ставит нас в трудное положение, чтобы мы обращались к Нему и разговаривали с Ним. Смотрите, что Он Сам говорит в Евангелии: «Ищите, просите, стучите в двери, и вам откроют! (Ср.: Мф. 7: 7) Всё, что ни попросите с верою, даст вам Господь!» (Ср.: Мф. 21: 22). И если мы научимся молиться, тогда мы приобретём мир в душах наших. А мир душевный — это та сила, которая не даёт нам потонуть в пучине мира сего. Человек, который научился молиться, с лёгкостью может понять, в чём состоит смысл жизни. А когда человек обретает смысл жизни, он с помощью Божией может наладить свою жизнь.

Один студент высказал мне своё недоумение:

— Вот вы верите, что Бог хранит и защищает семьи. Тогда почему одни всё время сталкиваются с большими проблемами, в то время как другие живут без каких-либо серьёзных трудностей?

Этот вопрос соответствует духу времени. Если мы понимаем подлинный смысл нашей жизни в этом мире, тогда мы сможем понять, какой смысл и какое значение в нашей жизни имеют скорби, трудности, проблемы и злоключения. Тогда мы сможем нашу жизнь освятить и все наши неудачи и скорби при правильном духовном делании обратить в духовное сокровище.

Всем нам надо иметь в виду, что Господь, как об этом пишут отцы Церкви, не создал никакого зла в мире и Сам, как Любящий Бог, не желает никакого зла никакому созданию; следовательно, Он не желает, чтобы человек, венец Его творения, мучился или страдал. В Ветхом Завете говорится: когда Бог сотворил землю, Он посмотрел на деяние рук Своих — «и увидел Бог, что это хорошо!» (Быт. 1: 10). Всё было создано настолько гармонично и прекрасно! Совершенно! Бог не сотворил ни смерти, ни скорбей для человека, ни болезней, ни тления, не придумал ни печальных последствий, обрушивающихся на нас, ни стихийных бедствий — в общем, ничего злого. Даже стихии не вредили человеку: ни огонь, ни вода, ни другие. Всё это вошло в нашу жизнь после грехопадения человека в Раю, после его преслушания. Грехопадение Адама и Евы прервало непосредственную связь человека с Богом, в результате этого в мире появились смерть, тление, болезни, скорби и разного рода неудачи. Свобода человека, которой он воспользовался неправильно, стала причиной разрыва отношений с Богом; неправильное распоряжение свободой создало проблемы в человечестве в целом, в наших семьях и конкретно в каждом из нас.

Кто-нибудь может задаться вопросом: что же теперь делать? Сядем и будем сидеть сложа руки, будем просто терпеть эти скорби и таким образом освятимся? Однако же Церковь не верит в судьбу и предначертание судьбы, потому что она является местом духовной борьбы, борьбы даже до крови, где Господь смотрит, куда приклонится воля человеческая — к добру или ко злу, и в соответствии с тем, куда она приклонится, будет судить человека. Поэтому у Церкви не так много последователей. А ругатели Церкви, наоборот, часто говорят, что верующие — слабые, безвольные люди, не занимающие никакой активной позиции в обществе. Однако действительность доказывает обратное: если бы в Церкви не было никакой борьбы и христиане не подвизались бы, то у Православной Церкви было бы много последователей, ведь, как показывает практика, много последователей там, где легко и не требуется борьба. Православная Церковь и «последователи Христа» — это люди, которые из своего опыта знают, что такое жертва и жертвенность; это люди, которые полюбили жертву и даже самую смерть ради Христа.

Итак, когда мы поймём, что смыслом нашей жизни и её главной целью является примирение с Богом, мы станем с Богом единым целым, мы освятимся, мы извергнем из себя все наши страсти и грехи. Тогда наше «я» оторвётся от вещественного и вещей мира сего и стремительно направится к любви Божией и Небесному Царствию. Тогда всё наше естество будет направлено к связи с вечностью, и мы с лёгкостью научимся переносить скорби. Потому что, если наша жизнь имеет своей целью только этот мир, только всё временное, тогда она, эта жизнь без высшей цели, становится трагедией, тогда и смерть, и болезни, и неудачи, и каждая трудность — всё будет нас тяготить. Если мы, прожив даже 80 или 90 лет, ни в этой жизни ничего не добьёмся, ни для вечности ничего не приобретём, тогда наше существование на земле было напрасным.

Верующий в Бога человек знает, что эти немногие годы земной жизни, отпущенные ему Богом, определяют его жизнь вечную. С верою, с надеждой на Бога, с опытом Христова Воскресения человек побеждает смерть, побеждает фактор времени, побеждает совокупность всех трудностей и таким образом поднимается к Богу, понимая, что благодаря настоящим разным скорбным событиям он двигается в Царствие Небесное. Осознавая всё это, христианин с большой радостью переносит утомление и неприятности сей жизни. Можно заметить, что самые радостные люди на земле — это православные христиане, которые постигли, что не стоит заострять всё внимание на проходящих событиях, что все эти события временны и имеют свой предел, но всё внимание их обращено горе, то есть очи их направлены в Царствие Небесное.

Человек, благодарящий и славящий Бога за всё, — самый счастливый человек. Благодать, привлекаемая благодарением, постоянно утешает такого человека и помогает ему переносить скорби мужественно.

Вот так мы понимаем глубинный смысл проблем, даже семейных. Бог нелицеприятен, то есть Он не взирает на лица, как это делают люди, и не судит поверхностно. Господь является Отцом всего мира, Отцом всего человечества. Господь любит как святых, так и грешников — это Своё заблудшее создание. Как Он любит Свою Пречистую Матерь, так Он любит и всех людей, даже диавола — падшего ангела. Потому что Господь есть совершенная Любовь. Его любовь — безгранична, она одинаково распространяется на всю тварь. Вот только некоторые люди способны отозваться на Его любовь и делают навстречу Ему ответные шаги, но есть и такая категория людей, которые совершенно отвергают Бога и Его Божественную любовь. То, что Господь есть Любовь, мы уже сказали, но каков Его суд и каким образом Он будет судить весь мир — это великое таинство, которое человек не в состоянии постигнуть без Божественного просвещения.

Ответы на вопросы студентов

Митрополит Лимасольский Афанасий. Фото: В. Ходаков / Православие.Ru

— Какую участь будут иметь дети, погибшие от абортов?

— Меня больше беспокоит, какую участь будут иметь матери (если их так можно назвать), сделавшие аборт!

Смотрите! Эти детки, несомненно, являются жертвами — жертвами, которые несправедливо страдают от людей. И от каких людей?! От собственных матерей и врачей-гинекологов! Господь помещает таких деток в Царствии Небесном вместе с мучениками.

Но что будет с матерями, пошедшими на такой шаг, что будет, если они не покаются от всего сердца перед Богом и не принесут достойный плод покаяния, — я не знаю. Это настоящая трагедия!

Вы знаете, что на Кипре ежедневно совершают сотни абортов? Посчитано, что за год на острове происходит 40 000 абортов!!! При этом турки, захватившие северную часть Кипра, имеют самый низкий показатель абортов в регионе.

Один врач-гинеколог сказал мне, что каждый день в течение 16 лет он делает по 4−5 абортов. Представьте, сколько абортов он сделал за эти годы! Я бы ещё понял, если бы какая-нибудь девушка забеременела и от отчаяния пошла на аборт, не вполне соображая, что делает. Хотя оправдывать её действия нельзя. Но врач, профессор, который знает, что такое эмбрион, знает, что такое жизнь, совершает столько абортов каждый день, чтобы побольше заработать денег! Вы только вдумайтесь!

Знаете, почему это происходит? Потому что, когда мы «теряем» Бога, мы теряем и людей! А когда человек «потерян», тогда он и преступления совершает, и аборты, убийства.

— Допустим, какая-нибудь мать, уже вполне зрелая женщина, узнаёт от врачей, что её ребёнок родится недееспособным. Что делать с таким ребёнком? Ведь если он появится на свет, его родители будут мучиться, страдать от этого всю жизнь. Допустимо ли рожать таких детей или нет?

— Я знаю, что никто не вправе отнимать жизнь у другого человека! Бог создал человека, и лишь один Он может решить, стоит человеку жить дальше на земле или нет!

Как существует вероятность родиться ребёнку абсолютно недееспособным, как растение, так же существует опасность стать «растением» в любой момент из-за несчастного случая. Сколько молодёжи травмируется в авариях и впадает в кому! И что теперь с ними делать? Тоже лишить их жизни, потому что они в коме? А где уверенность, что он останется в таком состоянии всю жизнь? Ведь, руководствуясь такой логикой, мы можем дойти до того, что начнём делать эвтаназию старикам, оправдываясь тем, что они не могут обслужить себя сами и жизнь их сплошное мучение, а обществу они в тягость. Потом задумаемся над тем, что делать с больными раком, ведь их болезнь — это одно только страдание и практически не поддаётся лечению. Потом что будет? Соседи-турки решат: а зачем вообще жить киприотам, они только территорию занимают?..

Или вот история с одним из предыдущих пап. Это был хороший папа, которого выбрали по ошибке: я имею в виду, что католики по ошибке выбрали вместо нечестивого благочестивого человека. В течение месяца они решали, что с ним делать. И вот он таинственным образом умирает. После его смерти один из кардиналов объявил, что папа был настолько добродетельным человеком, что на земле для него уже не было места и его «послали» в Вечность.

Это всё напоминает евгенику — генетический отбор у нацистов Третьего Рейха.

Знаете, я считаю, что, когда мать избавляется таким образом от своего ребёнка, она прежде всего убивает саму себя! Какой матерью она может быть после этого? Ведь некоторые делают по несколько абортов за свою жизнь. Последствием этого является бесплодие и другие генетические патологии.

— Что вы скажете о матери, которая ценой своей жизни спасает своего ребёнка?

— Это настоящая мать! А как по-другому? Пожертвовать своим ребёнком, чтобы жить самой? Сколько матерей отдают свои органы своим больным детям! Почки или ещё что-нибудь, чтобы их ребёнок жил.

Я вам расскажу один случай. В Лимасоле есть улица, идущая резко под уклон. И вот женщина, гулявшая с малышом, заметила: коляска, которую она оставила буквально на пару минут, покатилась на проезжую часть. Коляска оказалась на середине дороги, а по ней на скорости ехал грузовик. Эта храбрая мать, видя, что не успевает увезти коляску с дороги, подбежала и толкнула её подальше от машины, а сама попала под колёса и погибла. Она не только мать, душу свою положившая за чадо своё, она ещё и мученица! Вот что означает быть верующим человеком: отдать свою жизнь ради другого!

Я думаю, редкая мать предпочтёт, чтобы лучше погиб её ребёнок, чем она сама.

— Повинна ли мать в том, что у неё случился выкидыш?

— Если она, как мать, сделала всё возможное, чтобы сохранить ребёнка, например не принимала запрещённые при беременности препараты, не употребляла алкоголь и т. д., то её вины нет. Она повинна в том случае, когда не желает своего ребёнка и не обращает внимания на рекомендации врачей, — в этом случае ничего удивительного, что случается выкидыш.

Мать, вынашивающая ребёнка, должна чувствовать, что она носит в себе святыню — божественный дар ей от Бога: другую жизнь — своего ребёнка!

Перевёл с новогреческого Димитрий Лампадист

http://www.pravoslavie.ru/101 632.html