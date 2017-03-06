Неделя Православия это торжество истины, победа над ересями и заблуждениями, расколами и спорами. Две тысячи лет стоит Православие, бодрствует, пребывает в любви, истине, справедливости, святости. Оно не престает, не сгибается, не преклоняется ни перед чем, не боится ничего, его невозможно победить или покорить, ему невозможно противостоять.

Православие есть вера в Евангелие, в повеления святых апостолов, в каноническое апостольское преемство. Ближним необходимо возвещать о правильном церковном предании не только на словах, но и с помощью ярких примеров. Православие это не сухое знание, но личный опыт. Личное ощущение веры это величественное богатство, неистощимое сокровище, источник радости и надежды.

Уникальность Православие в смутные времена, во времена волнений и кризиса состоит в том, что оно сияет светлой звездой, просвещая ум и сердце. Нелегко прогрессивным нигилистам разрушить до основания святое Православие. Тверды его основы, а верующий народ хорошо ощутил его великую силу.

Православие — это живая встреча человека с Богом. Это не экстремизм, не фанатизм, не чёрная зависть, не враждебность или упрямство. Это средний путь, непосредственность, мера, равновесие, свобода и благодать. Православие объединяет, даёт покой, оживляет и освящает. Оно превыше естества и разума. Оно преображает, несёт свет, придаёт смысл и раскрывает суть. Православие не подвержено тлену, оно одновременно древнее и новое, совершенное, священное, законченное, вселенское, но не экуменическое. Это не музейный экспонат, некая туманность, абстрактная привычка, статуя, повреждённый идол или гнилое болото. Это не чрезмерная гордость славой предков, не фольклоризм или замечательная религия в ряду прочих, но новый образ жизни.

Это не человеческое изобретение, плод остроумия или умения красиво говорить, не формальность или нечто внешнее. Это не витрина, не рамка, не самовосхваление или ностальгические рассуждения о прошлом. Православие носит крестовоскресный характер, его украшение — мученики, оно мужественно и смело. Его символ — крест. Его престол — скромность, смирение, простота. Оно не прибегает к принуждению, не шантажирует, не порабощает и не затыкает рот. Православными не рождаются, православными становятся, крестятся и обновляются. Это поприще подвига, покаяния и свободы, бесстрашия, надёжности и надежды. Для Православия характерны радость, мир и возможность обрести в нём прибежище. Ах, если бы мы с такой лёгкостью могли всем этим жить! Но не будем сидеть, словно зрители на трибунах, а все выйдем на беговую дорожку. И начнём с сегодняшнего же дня, с Недели Торжества Православия.

Старец Моисей Святогорец (1952- 2014) подвизался на Святой Горе Афон около тридцати пяти лет. Родился в Афинах в 1952 году. Являлся иконописцем, поэтом, критиком и писателем. Издал 52 книги и написал более 1000 статей. Его труды переведены и изданы во многих странах мира. Принял участие более чем в 80 научных конференциях. Был основателем и главным редактором святогорского журнала «Протат». Занимал должность старшего секретаря в Священном Киноте Святой Горы. Около двадцати пяти лет являлся старцем каливы святителя Иоанна Златоуста скита святого великомученика Пантелеимона от монастыря Кутлумуш, в котором ранее некоторое время нёс послушание управляющего. Преставился 1 июня 2014 г. после продолжительной болезни, на 62 году жизни. Отец Моисей был одним из самых известных современных афонских монахов и писателей.

http://afonit.info/biblioteka/nasledie-svyatoj-gory/starets-moisej-svyatogorets-o-torzhestve-pravoslaviya