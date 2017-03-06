Священномученик Александр родился в 1870 году в селе Архангельское Землянского уезда Воронежской губернии в семье псаломщика Иакова Вислянского. Окончив в 1893 году Воронежскую Духовную семинарию, Александр Яковлевич был до 1894 года учителем пения в Введенской церковноприходской школе в городе Воронеже. В том же году он вступил в брак (супругу о. Александра звали Вера Викторовна) и был рукоположен во диакона к храму в женском Богородице-Тихоновском Тюнинском монастыре, где также преподавал в монастырской школе пение. 30 марта 1897 года он был рукоположен во священника к Архангельской церкви в селе Рогожино Задонского уезда Воронежской губернии, в котором он служил до прихода к власти безбожников, ввергнувших страну на многие годы в кровопролитную смуту. С 1905 по 1908гг. отец Александр состоял членом благочиннического совета. Всё небогатое имущество семьи, в которой к тому времени уже росли пятеро детей, состояло из лошади, коровы и 30 десятин церковной земли. Всё это было отобрано новой властью

Во второй половине двадцатых годов отец Александр служил в храме в селе Семидесятское Гремяченского района Воронежской области. Как и многие другие священники Воронежской области, он мужественно боролся против обновленцев, пытавшихся захватить православные храмы, и, как и многие, весьма настороженно отнёсся к переговорам заместителя Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) с представителями советской власти, а также и к сделанным им заявлениям; за богослужениями он поминал только Местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Петра (Полянского) и правящего архиерея Воронежской епархии епископа Алексия (Буя).

Священномученик Даниил родился в 1870 году в селе Тройня Бобровского уезда Воронежской губернии в семье крестьянина Василия Алферова. После окончания Духовной семинарии он был рукоположен во священника и уже при власти безбожников служил в храме в селе Никольское Гремяческого района Воронежской области по соседству с приходом отца Александра Вислянского. До революции отец Даниил принимал участие в народно-религиозных движениях, таких, как Союз русского народа, члены которого постоянно принимали участие в крестных ходах.

В 1929 году советская власть приступила к уничтожению крестьянского сословия; крестьяне тогда неразрывно были связаны с сельскими пастырями, разделявшими с ними все нужды и тяготы, священники были в то время единственными представителями образованного сословия, кто сопутствовал крестьянам на всём протяжении их жизни, и власти вместе с крестьянами стали арестовывать и преследовать и духовенство. Духовенство Воронежской епархии разделилось на тех, кто присоединился к обновленцам и в союзе с безбожной властью принялся за разрушение Церкви, и тех, кто отнёсся к новой власти весьма настороженно, ожидая от неё обмана и не уповая на декларации, подписанные по требованию воинствующих безбожников.

В конце 1929-го — начале 1930 года ОГПУ произвело широкомасштабные аресты среди духовенства и крестьян Воронежской области, когда в течение короткого времени были арестованы сотни людей.

Священники Александр Вислянский и Даниил Алферов были арестованы в начале февраля 1930 года, заключены в тюрьму в городе Воронеже и сразу же допрошены. Отвечая на вопросы следователя, отец Александр сказал, что к нему неоднократно обращались верующие с вопросами: нужно ли отдавать целиком излишки хлеба, скоро ли будет конец света, скоро ли кончится такая жизнь, когда всё отбирают и идёт гонение на Церковь. На это он отвечал, что хлебозаготовки нужно выполнять, как кто сможет, скоро ли будет конец света — это от нас закрыто, как об этом ясно изложено в Евангелии. А что касается гонителей, то нужно любить своих врагов, а за безбожников нужно молиться. Следователь спросил, оказывала ли церковь кому-либо материальную помощь, на что отец Александр ответил, что хотя формального постановления на этот счёт не было, но церковь оказывала нуждающимся помощь, а кто такие эти нуждающиеся, кулак ли экспроприированный или бедняк — для церкви это не важно.

Будучи допрошен, отец Даниил на вопросы следователя ответил, что связей, кроме своих служебных, он ни с кем никаких не имеет, агитацией или разговорами против советской власти не занимался, а также не слышал, занимаются ли этим другие.

Несмотря на большое число обвиняемых, следствие шло ускоренными темпами и в феврале того же года было закончено. 5 марта 1930 года тройка ОГПУ приговорила часть арестованных, и среди них двух священников — к расстрелу, а других — к различным срокам заключения. Священники Александр Вислянский и Даниил Алферов были расстреляны глухой ночью следующего дня, 6 марта 1930 года, и погребены в безвестной общей могиле в окрестностях Воронежа. На месте расстрела, находящемся в 20 км. от Воронежа и в 4 км. от станции Сомово, в 1990-е годы был поставлен большой деревянный поклонный крест.

Священномученики Димитрий и Никита прославлены в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16августа 2000 г. Определение Священного Синода от 26 декабря 2001 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль». Тверь. 2005. С. 334−336