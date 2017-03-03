Преподобноисповедник Владимир родился в 1872 году в деревне Шибаново Псковского уезда Псковской губернии в семье крестьянина Терентия Терентьева и в крещении наречён был Василием. В семье было ещё два сына: всю последующую жизнь крестьянствовавшие Пётр и Александр. Отец их был человеком грамотным и своих детей обучал сам, дома. Молодым человеком, в двадцать шесть лет, 19 августа 1898 года Василий Терентьевич поступил в пустынь Святого Параклита в Александровском уезде Владимирской губернии.

В 1901 году, 25 мая, он был перемещён в расположенную вблизи Сергиева Посада Свято-Смоленскую Зосимову пустынь и проходил здесь послушание кровельщика и маляра. Вскоре, 16 марта 1902 года, его зачислили в братию пустыни.

Через пять лет послушания, 28 марта 1907 года, он принял постриг с именем Владимира. Игумен Герман (Гомзин) в обязательной рекомендации послужных списков отмечал «очень хорошее поведение» своего духовного чада.

31 мая 1912 г. монах Владимир был переведён в Царицынский монастырь Святого Духа Саратовской епархии помощником казначея. Где 30 июля 1912 года он был рукоположен во иеродиакона, и 5 августа того же года — во иеромонаха.

8 августа 1912 года иеромонах Владимир был назначен временно управляющим Царицынским Свято-Духовым монастырём для подготовки преобразования его по решению Священного Синода в женский.

По завершении трудов по преобразованию царицынского монастыря 6 апреля 1913 года иеромонах Владимир был направлен на служение в Симбирскую епархию управляющим Соловецкой пустынью, где состоял духовником братии и помимо священнических обязанностей исполнял малярные и кровельные работы.

В апреле 1917 года он вернулся в родную Зосимову пустынь, где стал братским духовником. В 1921 году отец Владимир был переведён в Боголюбовскую Киновию. В 1923 году возведён в сан игумена. В этом же году Зосимова пустынь была безбожниками закрыта и преобразована в сельскохозяйственную артель; отец Владимир прожил в ней до её упразднения большевиками в 1927 году, после чего поселился в Сергиевом Посаде, подрабатывая у частных людей в качестве кровельщика.

В конце 1929-го — начале 1930 года советская власть возобновила широкомасштабные гонения на Русскую Православную Церковь. Все монастыри к этому времени были закрыты, монахи и монахини изгнаны и расселились по городам и весям Руси. Но и вне монастырских стен они вели монашеский образ жизни, как бывало и в древности, зарабатывая на жизнь рукоделием и служа в оставшихся незакрытыми храмах. Большинство из них вели замкнутый образ жизни, мало сообщаясь с крестьянами, чтобы не быть обвинёнными при проходящей повсюду коллективизации в антисоветской деятельности.

В апреле-мае 1931 года сотрудники ОГПУ Московской области арестовали монахов и монахинь, обосновавшихся после закрытия обителей в сёлах и городах области. Их обвинили в том, что они будто бы объединились в церковно-монархическую организацию, созданную под флагом защиты православной веры от преследующей её советской власти для проведения антисоветской работы. Всего по этому делу было арестовано шестьдесят человек.

Игумен Владимир (Терентьев) был арестован 5 апреля 1931 года и после краткого допроса в Загорске заключён в Бутырскую тюрьму в Москве; туда же перевезли всех обвиняемых, объединённых сотрудниками ОГПУ по одному делу.

1 мая 1931 года следователь зачитал отцу Владимиру постановление о предъявлении обвинения и задал несколько вопросов. Выслушав их, игумен Владимир сказал: «Мне приходилось говорить с верующими об антихристе, но эти разговоры могли быть только шуточными, так как срок появления антихриста никому неизвестен и никакого знамения на этот счёт ещё не было. Появление советской власти я таким знамением не считаю, так как эта власть попущена Богом для наказания русского народа за грехи и для вразумления. Поскольку советская власть не признаёт никакого Бога, поэтому она и проводит политику гонений Как долго будут продолжаться гонения — не знаю, всё это зависит от воли Божией Виновным себя в предъявленном мне обвинении не признаю, так как в антисоветской организации я не состоял в разговорах об антихристе ничего противного советской власти с моей стороны допущено не было».

6 июня 1931 года Коллегия ОГПУ приговорила отца Владимира к пяти годам ссылки. Игумен Владимир (Терентьев) скончался в ссылке в Казахстане 3 марта 1933 года и был погребён в безвестной могиле.

Преподобноисповедник Владимир прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода 27 декабря 2005 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль». Тверь. 2005. С. 325−326