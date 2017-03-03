100-летие революций 1917 г. вызвало новый всплеск интереса к этой переломной эпохе. Оживились общественные дискуссии; событиям 1917 г. и последующих лет посвящены телепередачи и документальные фильмы; вводятся в научный оборот новые архивные документы, публикуются исследования и аналитические статьи. Не остались в стороне и производители книжной продукции. В последние годы появился ряд интересных работ, раскрывающих разные аспекты трагедии Русской смуты, многие из которых до настоящего времени не были подробно изучены. Наша задача — познакомить читателя с некоторыми из этих новинок российского книжного рынка.

Революция и Гражданская война в России. 1917−1922 гг.

Фотоальбом. Составители Р.Г.Гагкуев, В.Ж.Цветков и др.

Москва. Издательский дом «Достоинство», 2016. — 384 стр.

Фотоальбом является уникальным издательским проектом, где представлено более 500 редких фотографий и факсимиле документов, многие из которых публикуются впервые. Фотографии дают возможность увидеть и прочувствовать испытания, выпавшие на долю страны в этот страшный исторический период. Октябрьский переворот, убийство Царской семьи, противостояние красных и белых, гонения на Русскую Православную Церковь, красный и белый террор, трагедия казачества, гонения на деятелей науки и культуры отражены в очерках российских историков и проиллюстрированы редкими фотографиями.

Как отметил научный редактор альбома, доктор исторических наук, Руслан Гагкуев, изначально планировалось издание книги о терроре в годы Гражданской войны, но в процессе работы первоначальная концепция претерпела серьёзные изменения. В итоге получился рассказ о русской революции 1917 г. и последовавшей за ней Гражданской войне. Хронологически издание охватывает период с февраля 1917 г. по осень 1922 г., когда из Владивостока эвакуировались последние формирования белых.

При этом материалы в альбоме сгруппированы таким образом, что на первое место выходит не соблюдение хронологии, а значимость тех или иных событий. В альбоме 13 разделов, каждый из которых рассматривает определённый аспект Русской смуты. В своей совокупности они представляют грандиозное полотно, показывают весь ужас трагедии, пережитой страной и народом. Особенно тяжёлое впечатление оставляет раздел, посвящённый террору с обеих сторон. Здесь очень много действительно страшных фотографий, на которых запечатлелись жертвы насилия и их палачи. Преимущественно это убитые в ходе красного террора. Аналогичных фотографий с другой стороны в книге значительно меньше. Есть в альбоме и раздел, посвящённый Ярославскому восстанию 1918 г. Здесь приведены потрясающие картины последствий бомбардировки мятежного города большевиками, которые использовали тактику «выжженной земли».

Несомненным достоинством книги является позиция авторов. Составители старались максимально абстрагироваться от личностных суждений, обратив внимание читателя на судьбы людей и историю одного из самых переломных и трагических эпизодов в истории государства. Издание фотоальбома стало настоящим событием научной и культурной жизни. Ещё до того, как книга увидела свет, была развёрнута мощная рекламная кампания в её поддержку. Презентацию фотоальбома издатели и авторы провели не только в Москве. В сентябре 2016 г. книгу передали в дар Севастопольской Морской библиотеке имени адмирала М.П.Лазарева.

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А.В. Венков. Вёшенское восстание

Москва, издательство Вече, 2016. 352 стр.

Андрей Вадимович Венков — известный историк, доктор исторических наук, автор многочисленных публикаций по истории Гражданской войны на Юге России и истории казачества. Новая его книга рассказывает об одном из самых трагических эпизодов в истории донского казачества — Вёшенском восстании против советской власти в марте-июне 1919 г. Первое издание книги увидело свет в 2012 г., и практически сразу эта монография вызвала значительный интерес. Привлекая обширные мемуарные и документальные материалы, автор реконструирует атмосферу в казачьих станицах накануне восстания, пытается разобраться, что побудило казаков взяться за оружие. Книга состоит из введения, восьми глав, эпилога и приложений, а именно — фотографий, карт, а также листовок, которые распространяли повстанцы. В работе над книгой автор использовал как опубликованные источники, так и архивные документы, преимущественно из фондов Российского государственного военного архива (РГВА). В книге содержится ценная информация о ходе боёв восставших донских казаков с экспедиционными войсками красных, приводятся данные о потерях среди красноармейцев и взятых трофеях. Также цитируются оперативные документы (телеграммы, донесения, приказы) противоборствующих сил. При этом, несмотря на насыщенность фактическим материалом, книга легко читается, а само повествование ведётся живым и образным языком. Безусловно, данная работа будет полезна для всех, интересующихся историей донского казачества, а также Гражданской войны на Юге России.

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А.В. Ганин. Повседневная жизнь генштабистов при Ленине и Троцком

Москва, издательство Кучково поле, 2016. 680 стр.

Победа красных в Гражданской войне стала возможна не только благодаря террору и жёсткой мобилизации всех сил и ресурсов. Военные успехи большевиков были достигнуты за счёт привлечения опыта и знаний бывших офицеров, пошедших на службу революционной власти в качестве военспецов. На сторону красных по разным причинам встали и представители Генерального штаба. В Советской России эта категория военных профессионалов находилась на особом счету. В своей новой книге известный историк Андрей Ганин подробнейшим образом исследует быт и повседневность той части российской военной элиты, которая по разным причинам примкнула к большевикам.

Проблема сотрудничества высших чинов старой армии с советским режимом рассмотрена во всей многосложности. Монография А. Ганина носит фундаментальный характер, имеет в своей основе внушительный корпус архивных документов, многие из которых впервые введены в научный оборот. В работе над книгой использованы материалы центральных российских и украинских архивов, в том числе, Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ), Российского государственного военного архива (РГВА), Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Государственного архива Службы безопасности Украины (ГА СБУ) и других. В процессе написания монографии активно привлекались опубликованные источники, а также свидетельства из семейных архивов.

Книга состоит из предисловия, пяти основных разделов, заключения, примечаний, избранной библиографии, списка сокращений и аббревиатур, именного указателя. В числе вопросов, которые рассмотрены автором в настоящей работе, ситуация внутри Генерального штаба накануне и после Октябрьского переворота; мотивы поступления офицеров на службу в Красную армию; их регистрация и учёт; количественное соотношение офицеров старой армии на службе у красных и белых; отношение советской власти к военным специалистам; бытовые условия, в которых приходилось жить и нести службу офицерам и их семьям.

Автор обращает внимание, что генштабисты шли на службу к большевикам по разным причинам. В основном офицеры старой армии делали свой выбор в пользу советской власти в силу обстоятельств. Мало кто из них действительно проникался идеями «мировой революции». Как правило, люди просто не мыслили себя вне военной стези, и продолжали нести службу, убеждая себя, что служат Родине, а не режиму. Другие рассматривали своё пребывание в Красной армии как временное явление, рассчитывая при первой же возможности перейти на сторону белых (что многие и делали). В целом среди военспецов было распространено убеждение, что большевики не продержатся долго, и рано или поздно их режим падёт либо эволюционирует во что-то более гуманное. В любом случае, какими бы ни были причины поступления офицеров старой армии на службу советской власти, это был крайне сложный и болезненный выбор.

Отдельно нужно сказать о качестве издания. Уже своим внешним видом монография А. Ганина не оставляет сомнений, что перед нами действительно серьёзная книга. В оформлении обложки использованы редкие фотографии. Они же приведены на вклейке в середине книги. На них изображены офицеры, пошедшие на службу большевикам, и те видные партийные и советские деятели, которые «курировали» военспецов. Многие из этих фотографий опубликованы впервые.

По нашему мнению, монографию А. Ганина без преувеличения можно назвать лучшим исследованием по истории российского офицерства в условиях революции и Гражданской войны из тех, что были выпущены в последние годы.

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И.Н. Гребенкин. Долг и выбор: Русский офицер в годы мировой войны и революции. 1914−1918 гг.

Москва, издательство АИРО-XXI, 2015. — 528 стр.

О крестном пути, пройденном российской военной элитой в начале ХХ века, рассказывается и в монографии доктора исторических наук, профессора кафедры истории России Рязанского государственного университета им. С.А.Есенина, Игоря Гребенкина. Как сказано в предисловии, «в центре настоящего исследования находится офицерский корпус российской армии, при этом офицерский корпус военно-морского флота сознательно вынесен за пределы рассмотрения». Тем не менее, процессы, происходившие внутри армии в ходе Первой мировой войны и последовавшей за ней революции в России, могут быть экстраполированы и на флот. Привлекая обширный фактический материал, автор анализирует характер и направленность социально-политической эволюции российского офицерского корпуса в годы Первой мировой войны и после революционных потрясений 1917 г. Также в работе рассматриваются процессы трансформации взглядов представителей офицерства в рассматриваемый период, их поведение в условиях краха российской государственности и старой армии.

Книга состоит из авторского вступительного слова, введения, 14 глав, заключения, списка литературы, указателя имён. Среди вопросов, рассмотренных в монографии — социальный облик кадрового российского офицера в начале ХХ в.; роль офицерского корпуса в политической жизни страны; состояние офицерского корпуса во время войны; профессиональный облик и настроения офицеров военного времени; реакция офицерства на революционные события февраля 1917 г. и последующие социально-политические перемены в стране. Также в работе подробно рассмотрено участие офицерства в Корниловском выступлении в августе 1917 г. и в зарождающемся Белом движении. Автор считает, что к середине 1918 г. российское офицерство «окончательно прекратило своё существование как единое сообщество. Разделённое фронтами Гражданской войны физически оно оказалось не менее социально, морально и идейно разобщённым представлениями об Отечестве и его будущем, гражданском и профессиональном долге, допустимости своего участия в братоубийственной войне». Следует согласиться и с другим авторским выводом, что «определённые традиции и представления о преемственности офицерскому корпусу бывшей императорской армии отчасти были унаследованы офицерством белых армий и бережно сохранялось военной эмиграцией. Красная Армия, отторгнув внешние формы, восприняла его профессиональное и военно-научное наследие». В то же время дискуссионным представляется тезис о том, что «многие специфические черты офицерского самосознания оказались восприняты командным составом РККА, Советской армии и стали достоянием вооружённых сил Российской Федерации». Тем не менее, данная монография насыщена фактическим материалом и будет полезна всем интересующимся российской военной историей.

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С.С. Войтиков. Армия и власть. Корнилов, Вацетис, Тухачевский. 1905−1937

Москва, издательство Центрполиграф, 2016. 784 стр.

Роли офицерства и армии в политической жизни страны в переломный период также посвящена монография Сергея Войтикова «Армия и власть. Корнилов, Вацетис, Тухачевский. 1905−1937». В книге рассматриваются идеи военной диктатуры как в дореволюционное время, так и в советский период. В том числе, подробнейшим образом изучаются реальные и мнимые военные заговоры, имевшие место в Советской России и СССР в 1919—1937 гг. Ключевым сюжетом исследования явилось легендарное дело «Ставка» 1919 г. Особого отдела ВЧК (о заговоре в Полевом штабе Реввоенсовета Республики), хранящееся в Центральном архиве ФСБ России. Автором рассмотрены разные мнения и версии по поводу этого события, в том числе, воспоминания современников и непосредственных участников. В работе над книгой также привлекались материалы центральных российских архивов. Кроме того, при подготовке монографии использованы документы Центрального московского архива-музея личных собраний (ЦМАМЛС). По мнению автора, взаимоотношения власти и армии являются важной научной проблемой. «Как только Власть ослабевает, Армия поднимает голову. Большевистская партия и ленинское правительство смогли накинуть „узду“ <…> на руководство созданной ими в 1918 г. Красной армии, что стало одной из главных причин удержания большевиками государственной власти». Несомненным достоинством книги является насыщенность фактическим материалом. В качестве недостатков издания укажем громоздкость и трудность восприятия читателем столь значительного пласта информации. В рамках исследования автором рассмотрены разные исторические периоды, когда не только армия, но и политическое и социальное устройство страны были различны. Свести это всё воедино в принципе можно (что автор успешно проделал), но получившийся текст в итоге выглядит слишком объёмным. Всё-таки дореволюционный период, период Гражданской войны, и 1930-е гг. в сталинском СССР — это совершенно разные эпохи, каждая из которых достойна отдельного изучения. В остальном перед нами фундаментальный, научный труд, знакомящий читателя с малоизвестными эпизодами отечественной политической и военной истории.

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Ю.Г. Фельштинский. Г. И. Чернявский. Меньшевики в революции. Статьи и воспоминания социал-демократических деятелей.

Москва. Книжный Клуб Книговек, 2016. 480 стр.

Истории партии большевиков посвящено множество разной литературы. От откровенно апологетической до резко критической. Деятельность других революционных партий изучена значительно меньше. Одна из них — это умеренное крыло Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), которое образовалось в 1903 г. после раскола РСДРП на большевиков и меньшевиков. После Октябрьского переворота меньшевики приняли резолюцию, осуждающую вооружённый захват власти большевиками, назвав его «насилием над волей демократии и узурпацией прав народа». В годы Гражданской войны и послевоенный период, наравне с представителями других оппозиционных партий, меньшевики подвергались преследованиям и репрессиям. В советской историографии деятельность меньшевиков и их лидеры неизменно изображались в негативном контексте, их клеймили «соглашателями», «пособниками контрреволюции». С другой стороны, существовал довольно значительный пласт эмигрантской литературы, в которой бывшие члены партии излагали своё видение переломных моментов истории страны в ХХ столетии. Работы по истории партии меньшевиков выходили и в постсоветский период. Современные научные исследования по данной проблематике характеризуются отсутствием политической ангажированности, взвешенным и объективным подходом. Разумеется, это касается именно научных работ.

В 2016 г. московским издательством «Книжный Клуб Книговек» выпущена книга «Меньшевики в революции. Статьи и воспоминания социал-демократических деятелей». Авторы-составители — известные учёные Юрий Фельштинский и Георгий Чернявский собрали воедино мемуарное и историческое наследие деятелей меньшевистской партии. Находясь в эмиграции, российские социал-демократы подготовили ряд очерков о зарождении и развитии РСДРП в течение первых полутора десятилетий ХХ в. Большинство материалов были подготовлены в рамках так называемого «Меньшевистского проекта», который был задуман в США в 1958 г., начал реализовываться в следующем году и осуществлялся преимущественно в первой половине 1960-х гг. Особенно интересные очерки в рамках проекта подготовил Борис Николаевский. Известный эмигрантский историк и член меньшевистской партийной организации, Николаевский собрал огромную коллекцию документов по истории российского, западноевропейского и американского революционного движения. В числе затронутых им тем: деятельность меньшевиков после Февральской революции и Октябрьского переворота; состояние партии в период «военного коммунизма». Все материалы издания сопровождаются подробными комментариями.

Авторы-составители сборника отмечают, что после Октябрьского переворота «в среде меньшевиков различных направлений в целом сохранялись настроения великодержавности, сбережения единого Российского государства, стремления во что бы то ни стало предотвратить образование на территории бывшей Российской империи новых независимых государств». В наибольшей степени это относилось к Украине. Против украинской «самостийности» протестовали не только правые, но и левые меньшевики, и эта позиция нашла своё отражение в программных партийных документах. Так, в резолюции майской конференции меньшевиков 1918 г. сказано: «Ставя своей целью восстановление Российской республики как единого государства и видя в республиканской федерации лишь переходную фазу от полного распада к добровольному государственному объединению, социал-демократия будет, поскольку искусственно созданные Брестским миром границы сохранятся, отстаивать установленные между отдельными частями России тесного таможенного союза, торговых, железнодорожных, почтовых и т. п. соглашений, подготавливающих восстановление государственного единства в будущем».

В книге содержатся ценные сведения и о широкой поддержке меньшевиков рабочими массами, а также представителями конкурирующих партий (в частности, эсерами). Это признавали и сами большевики. Первые месяцы после переворота они были несколько растеряны тем, что против их власти выступают не только «буржуи», но и рабочие. Во многом это предопределило репрессии против уполномоченных фабрик и заводов, являвшихся проводниками идей меньшевизма в рабочей среде. В сборнике приводятся обширные сведения о том, какие меры были приняты ленинцами против российских социал-демократов и их сторонников. Складывающаяся система «диктатуры пролетариата» была одинаково нетерпима к проявлениям политической и гражданской активности не только со стороны оппозиции, но и общественных организаций и рабочих масс. Кроме того, в книге содержатся ценные биографические сведения не только о лидерах меньшевизма, но и о ведущих функционерах ленинского режима — Анатолии Луначарском, Владимире Антонове-Овсеенко, Вацлаве Воровском и других.

Бесспорно, авторы-составители сборника проделали большую работу, сделав достоянием гласности поистине уникальные документы, десятилетиями хранившиеся в архивах США и Западной Европы.

Впервые опубликовано: Революция и мiръ. Электронный информационный бюллетень, № 1, 2017. — С.79−88