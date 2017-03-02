Протоиерей Павел родился в 1875 году в селе Новинки Серпуховского уезда в семье священника Василия Косминкова. По окончании Московской семинарии был рукоположен во священника, и с 1900 года служил в Покровской церкви в селе Лысцево Коломенского уезда. После революции отец Павел был возведён в сан протоиерея и назначен благочинным.

25 ноября 1929 года отец Павел был первый раз арестован и заключён в коломенскую тюрьму. 5 декабря ему было предъявлено обвинение в том, что «он открыто с амвона произносил контрреволюционные проповеди Находясь в близких отношениях с бывшим епископом Феодосием (Ганицким), оказывал ему материальную поддержку и при его содействии вёл контрреволюционную деятельность». На обвинительном заключении отец Павел собственноручно написал: «С епископом Феодосием находился в официальных отношениях, проповеди произносил лишь только касательно истин веры без контрреволюционных целей».

3 февраля 1930 года коллегия ОГПУ приговорила протоиерея Павла Косминкова к заключению в концлагере на три года. После отбытия наказания батюшка возвратился в Покровскую церковь в Лысцеве. За усердное служение в 1933 году награждён палицей. В июле 1934 года отца Павла назначили в Никольский храм в селе Столпово Зарайского района.

В ночь в 16 на 17 ноября 1937 года в дом к отцу Павлу пришли сотрудники НКВД и предъявили ордер на обыск и арест, выданный начальником управления НКВД по Московской области Якубовичем. Перерыв весь дом, они изъяли дароносицу, а отца Павла доставили в коломенскую тюрьму, где он был допрошен. На все обвинения отец Павел отвечал: «Виновным себя в антисоветской и контрреволюционной деятельности не признаю».

25 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Павла к десяти годам концлагерей. Находясь в заключении, протоиерей Павел Косминков умер от непосильных условий содержания 2 марта 1938 года и был погребён в безвестной могиле.

Сваященномученик Павел прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 11 апреля 2006 г.

http://kolomna-hram.ru/svyaschennomuchenik_pave

Собор новомучеников и исповедников Российских