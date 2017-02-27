Ваше Святейшество, Ваши Высокопреосвященства Дорогие Организаторы и участники конференции Уважаемые Дамы и Господа!

Мы вступили в год, который нам напоминает, что сто лет тому назад курс нашей истории резко повернулся по инициативе тех, кто не соображали, что, организовать переворот в стране во время мировой войны, является убийственной инициативой для итога самой войны, не говоря о том, что такое безумие могло только привести к внутреннему краху страны. Это и произошло! Создавшейся ситуацией, скоро воспользовались те которые хотели экспериментировать в России мировую революцию о которой мечтал Ленин, сказав откровенно, что: «ему на Россию наплевать». Акция февральского переворота совершилась буквально накануне весеннего общего наступления против Германии и Австрии, и действительно является безумием, если не говорить об измене родине. («Измена, трусость и обман» сказал тогда Государь).

Крайнее отсутствие опыта у временного правительства и добавилось к необдуманному перевороту, чтобы скоро в России началась Голгофа.

А вообще нужны ли были эти революции? Вернее, эти перевороты?

Нужно ли было развалить державу, экономический рост которой был примером для всего западного мира? Вероятно, этот рост стал главным поводом чтобы запад поддержал и даже помог совершить эти перевороты. Нужна ли была та бомба, которую как сказал президент В.В.Путин, Ленин заложил под фундамент России? (а кстати напомним, что, затейщик бомбы до сих пор находится на Красной площади).

Давайте вспомним некоторые достижения, которыми может гордиться дореволюционная Россия, и которые доказывают, что наша страна не была такая отсталая как её, представляют западная русофобия и революционные движения. До 1914 года, Россия была в мире по разным экономическим показателям третьим или четвёртым государством. Рост Экономии превышал 10% в год. Безошибочным показателем здоровья любой страны является рождаемость: за последние 10 лет до 1914 г. население России перешло от 125 до 167 миллионов жителей, это самый крупный рост тогда в Европе. (Есть цифры которые говорят даже о 180 миллионном населении накануне войны). В конце 19-го века, Николай Второй на Гаагской конференции предложил создание международной лиги для сохранения мира. А это до образования Лиги Наций и тем более ЮОН и показывает чуткое зрение Государя по вопросам внешней политики в условиях созревающей опасности мировой войны.

Вспомним что по прогнозу западноевропейских и американских экономистов, Россия должна была занять первое место в Европе в первой половине 20-го века. А по расчётам Менделеева население России должно было достичь больше чем 500 миллионов жителей в середине 20-го века. Другие цифры говорили даже о 800 миллионах.

В Россию поступали огромные инвестиции, и не только плачевно известные на западе займы, которые Советская Россия потом отказалась возмещать. Приведём в честь одного из организаторов конференции, пример вклада которое совершали в пользу России братья Нобель. Особенно Людвиг Нобель принёс России свой неоспоримый деловой опыт и энергию в создании нефтяной промышленности, судоходства и верфей. И это сопровождалось зоркой социальной политикой на его предприятиях.

А В области науки и техники, посмотрим некоторые изобретения и реализации: — Электрические лампочки: А. Лодыгин и П. Яблоков 1874 г. — Электросварка: Николай Бернадос и П. Славянов 1882 и 91 — Фотография, в том числе цветная, которую С. Прокудин Горский, показал на выставке в Париже 1900 г. — Радио Алексей Попов 1895 г. -Телеграф К. Константинов 1848 г. -Телефон П. Голубицкий 1888 г. -Телевизор Борис Росунг 1908 г. — Металлургия Вл. Шухов -Подводные лодки: в 19-ом столетии К. Шильфер реализовал первые эксперименты. А в 1910 г капитан первого ранга Меркушев, проводил испытания плавания под льдом. (Он похоронен в. Сент. Женевьев де Буа под Парижем). — Ледоколы М. Бритнев 1864 — Авиация: А. Можайский 1881, и за ним большая плеяда авиаконструкторов: Сикорский, Григорович, Поликарпов, Туполев. Крупнейший самолёт «Русский Витязь» появился в 1914 г, так же как самолёт «Илья Муромец», который стал первым самолётом с двигателями под крыльями. — Гидроплан Григорович 1913 г. — Гироскоп С Ульянин 1916 — Химия: всем в мире известный Д. Менделеев 1869 — Биология и медицина: Илья Мечников получил Нобелевскую премию в 1908 г. А вообще первую Нобелевскую премию в России получил физиолог Павлов в 1904.

Советское время часто заставляло забывать дореволюционные достижения, которыми мы должны гордиться, или даже приписывало себе некоторые из этих достижений. Так что я вновь задаю вопрос: нужны ли были России, перевороты, которые в итоге принесли деструктивную систему, взамен исторической культуры и духовных ценностей, на которых строилось величие России? Устранение России от плодов победы первой мировой войны?

Напомню, что между Россией и западными союзными державами, существовали секретные договоры, по которым после победы, кроме прочих преимуществ быть в лагере победителей, России предназначалось господство над проливами Босфор и Дарданеллы, то есть свободный выход из Чернового моря. Этот договор также распространялся и на территории нынешнего Ирака, вплоть до Персидского залива (мало кто помнит, что южный фронт войны доходил до Мосула). Можно ещё предположить, что, если бы Россия осталась среди победителей, она урегулировала будущее европейских держав и королевств, как это в своё время сделал Александр Первый на Венском конгрессе. Тогда вероятно, не было бы третьего Рейха и, следовательно, второй мировой войны. И даже совершенно справедливо можно предположить, что русская армия могла войти в Берлин в конце 1917 года, а не в 1945 г. В стране произошёл развал, несмотря на определённые достижения российского народа в советский период. Их никто не оспаривает и ими нужно гордиться. Но вспомним, что в 20-х годах пришлось срочно вводить НЭП, а это ничто другое чем дореволюционное экономическое управление страны. А то, что случилось в 90-х годах, когда советская система буквально развалилась в одно мгновение, показало eё реальную хрупкость.

Вспомним что по приказу самого Ленина, начался небывалый террор, с варварским убийством Царской семьи, духовенства, и невинного российского народа.

Так зачем нужно было уничтожение церквей и верующих? Сколько их сегодня в списке прославленных церковью как новомучеников! Сколько ещё анонимных жертв, которые принадлежали всем слоям российского общества? Зачем голодомор даже в самых богатых чернозёмных краях? Зачем появились ГУЛАГИ? Туда по приказу Ленина, Сталина и их сподвижников сажали российский невинный народ?

Зачем началась и долго продолжалась активная попытка уничтожения всех исторических и духовных ценностей? Тех самых, которые были богатством России и всего нашего мульти-этнического народа.

Можно так ещё долго продолжать, а вопрос тот же: нужны ли были эти революции России?

Настоящая конференция — одна из первых посвящённая той эпохе, а сегодня настало другое время, когда мы все, настаиваю на слове ВСЕ, должны осмыслить то что произошло сто лет тому назад. Осмыслить, подумать и сделать выводы! Есть идея примирения. Очень красиво, но к сожалению, мы не совсем готовы. Доказательством является такие провокации как решение Петербургского суда по вопросу мемориальной доски адмиралу Колчаку и только что объявленный омерзительный по своей постановке фильм «Матильда».

Примирились и всё! и давай быстро повернём страницу! Гражданская братоубийственная война? Мол, всё это грустно, но очень просто. Каждый, как твердят нам, воевал за свою правду. С таким подходом трудно так просто согласиться, потому что вместо примирения получится ТУПИК. Как недавно писал Предводитель Российского дворянства Олег Вячеславович Щербачёв, с которым я иногда переписываюсь: «можно прощать грешникам, но нельзя забывать сам грех». Грех очень хорошо описал Куприн: произошло столкновение России с Интернационалом. Кстати вспомним что после октября, гимном России и стал ИНТЕРНАЦИОНАЛ. (у временно правительства не лучше, гимном объявили Марсельезу). Вот что я хочу сказать, предлагая пройти через осмысление. Осмысление — это то самое что, заставит нас подумать и приведёт нас к покаянию, а только через покаяние Россия примирится сама с собой. Президент В. В. Путин совсем недавно мудро заявил, что «без терпимости, примирения и ПОКАЯНИЯ» не может быть народного единства. Лично я, считаю, что один памятник примирения не решает все вопросы народного единства, которое так нужно России в период активной мировой русофобии. Только осмысление и покаяние усилят наше единство. Так было и после смутного времени, когда церковь служила чин покаяния с призывом к единству.

А в самый разгар появившегося Богоборчества, Святейший Патриарх Тихон обратился к нам с следующими словами: «Зовите народ к покаянию, да омоется покаянными обетами и Святыми тайнами. Да обновится Верующая Русь». Также Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Если не будет покаяния у русских людей, то конец мира близок». А ещё ближе к нам, Святейший Патриарх Алексий II, при канонизации новомучеников сказал: «Мы призываем к покаянию весь наш народ». Так давайте используем столетие роковых для России событий, чтобы осмыслить с покаянием нашу историю и показать всему миру единство российского народа, где бы он не жил. Только так Россия обретёт внутреннее примирение.

Князь Александр А. Трубецкой, Москва 18-го января 2017.

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Приложение: На другой день Святейший Патриарх в своей проповеди в соборе Христа Спасителя, призвал искупить грехи революции построением доброго и справедливого общества: «Из событий столетней давности, мы должны вынести важное заключение: мы должны своей добродетелью искупить свои грехи и грехи наших предков». На богослужение была привезена Державная икона Божией Матери, великая святыня православной церкви, которая была обретена в Коломенском 15-го марта 1917 года, в день отречения от престола Николая II.

http://radonezh.ru/analytics/nuzhny-li-byli-revolyutsii-166 973.html