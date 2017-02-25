Белая гвардия, путь твой высок

Чёрному дулу — грудь и висок.

Божье да белое твоё дело:

Белое тело твоё — в песок.

Не лебедей это в небе стая:

Белогвардейская рать святая

Белым видением тает, тает…

Старого мира последний сон:

Молодость — Доблесть — Вандея — Дон.

М.Цветаева

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В Санкт-Петербурге в который раз скандал — мемориальную доску с именем В.А.Колчака осквернили вандалы. Так впервые в нашу эпоху вопрос о демократических ценностях и полярных взглядах стал религиозно-тревожным вопросом. Он ставится уже не в политической плоскости, а в духовной. Ведь это была схватка сил тьмы (инферны) и белых, как их именовал сам русский народ.

Русские философы-эмигранты считали, что в России установился режим большевистской тирании, хотя угрозу душе человека видели именно на Западе. Даже св. Александр Невский вёл не на жизнь, а на смерть борьбу с псами-рыцарями, которые посягали на веру православную, а не с татарами, которые искали лишь «земного злата».

Вот и сегодня достойные преемники Шариковых и Швондеров никак не могут угомониться. Коммунистический зуд разрушения в одном месте напополам с бесноватостью, как вепрей с налитыми кровью глазами, толкает этих людей к злобе и ненависти. Какое уж тут примирение: будут говорить о мире, а сердце их далеко отстоит от него. Это пещерные люди 21 века: в плену своих иллюзий были с детства, да так и не смогли вырасти из пионерских галстуков и комсомольских значков с головой сами знаете кого…

Благородные белые рыцари сражались против красной чумы. Но Промыслом был уготован им и всей России суровый урок за отступление от правды Божьей ещё до большевизма. Надо заметить, что во всей истории, которую последние годы многие пытаются осмыслить, бес помогал большевикам с удивительной последовательностью, просто опекал и будто нянчил их гибельные для страны планы. «Силён и лукав дьявол, — предупреждал св. Иоанн Кронштадтский в своих проповедях, предвидя роковой 1917 год, — Будет потеряна вера, великие испытания понесёт русский народ».

Приход большевиков во главе с Лениным был результатом подрывной работы, которая велась против России долгие годы. Мировые силы, которым мешало огромное, сильное, быстро развивающееся государство, просторы которого необъятны, ресурсы и природные ископаемые неисчерпаемы, но Православное сознание которого, к сожалению, ограничено было толстовской ересью — профинансировали Ленина, Троцкого, Свердлова и им подобных.

Белое рыцарство потерпело крушение не без воли Божьей. Урок тот же пожинали и ветхозаветные иудеи, когда отступались от Бога: «Израиль, ты согрешил! Отныне будут у тебя войны» (2 Пар, 16:9).

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Да! Проломилась донская глыба!

Белая гвардия — да! — погибла.

Но покидая детей и жён,

Но уходя на Дон,

Белою стаей летя на плаху,

Мы за одно умирали — хаты!

Перекрестясь на последний храм,

Белогвардейская рать — векам.

(Марина Цветаева. «Лебединый Дон»)

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Большевики, заманив народ в политические мышеловки, капканы и волчьи ямы, его стали выпускать уже в ошейниках, наручниках и кандалах. Ввели цензуру и смертную казнь, вместо прокуратуры и суда запустили механизм Революционного трибунала при ВЦИК… Но всё это уже на новых, социалистических основах большевистской тоталитарной системы. Теперь Ленину и Троцкому было легко расправляться с неугодными. Ложь, предательство и обман были главными принципами деятельности этих политических авантюристов.

Против Русской Добровольческой армии была брошена двухмиллионная армия (после проведения массовой мобилизации), имевшая в своём командовании, к сожалению, опытных офицеров-профессионалов бывшей царской армии, мобилизованных ЧК со взятием в заложники их семей. Главными причинами побед этой нечисти стали разрозненность и несогласие крупных военачальников воевать единым фронтом под командованием А.И.Деникина, А.В.Колчака, П.Н.Врангеля, Л.Г.Корнилова, В.О.Каппеля и других. Они считали, что смогут самостоятельно поодиночке разгромить большевистские банды. Но к тому времени это был уже не сброд и не банды, а новый вид организации армии. Главкомом Троцким были введены институт комиссаров, заградотряды, комитеты, расстрельные команды. Комиссар, размахивающий маузером, имеющий неограниченную власть и права в плотной взаимосвязи с ЧК действующей с ним и в тылу — такой была Красная армия Троцкого, выполнявшая любые самые гнусные задания для победы. А лозунги о мировой революции — это были сказки для нас, школьников.

Манипуляция Ленина с принятием решений на 1-м съезде Советов прошла гладко и успешно, и он взял за основу своей политики и развития новой государственной системы довольно простой и испытанный приём аферистов всех мастей с лозунгами: «Вся власть — Советам!», «Свобода, равенство, братство!», «Землю — крестьянам, заводы — рабочим!», «Ликвидировать сословия и классы!», «Свобода слова, печати, вероисповедания!» и др.

Более всего коммунисты преуспели в этих митинговых приёмах. Расчёт был правильным и давал безотказный эффект. Народ ничто так не любит, не ценит, и ни во что так не верит, как в безответственные обещания. Они рождаются мгновенно, за ними ничего не стоит, кроме темперамента и наглости очередного горлопана (глотку драть — не огород копать). Это горлопанство всегда пронизано ложью, однако ложью приятной и многообещающей, как у нас — на украинском майдане. И всё сразу встаёт на свои места — здесь важно почувствовать, как в деструктивной секте, тепло стада — народ сплачивается и смотрит на власть с вожделением и подобострастием.

Сословия ликвидировали, но в бесклассовом обществе сохранили «рабочий класс». Так было удобнее всё сваливать на «диктатуру пролетариата» и подставлять этот самый пролетариат в разных ситуациях, долбя его при этом в хвост и гриву…

Гражданская война подошла к своему концу. Были уничтожены командиры Белой армии. Кого расстреляли, кого утопили, кого повесили или замучили в застенках ЧК. Деникин, Врангель, Краснов и Миллер оказались в Париже. Антон Иванович Деникин в «Очерках русской смуты» так объяснит победу большевиков: «Огромная усталость от войны и смуты; всеобщая неудовлетворённость существующим положением; не изжитая ещё рабская психология масс; инертность большинства, полная безграничного дерзания деятельность… беспринципного меньшинства; пленительные лозунги: власть — пролетариату, землю — крестьянам, предприятия — рабочим и немедленный мир. Вот в широком обобщении основные причины того неожиданного и как будто противного всякому ходу исторического развития русского народа факта — восприятия им или, вернее, непротивления воцарению большевизма».

Достойные последователи дзержинских, троцких, лениных, свердловых — современные шариковы до сих пор угомониться не могут. «Кипит наш разум возмущённый, и в смертный бой вести готов» — поют коммунисты слова своего Интернационала. Не случайно тогда у них на головах в моде были остроконечные будёновки. Когда разум закипал, то образовывался пар, который должен был выходить через продолговатую трубу на будёновке вверх. Теперь, поскольку такого фасона шапок не носят (а надобно!), то пару выходить некуда. Поэтому агрессия зашкаливает, а отсюда — и никакого примирения быть не может. Так говорил и их плешивый Кормщик: «Гасстгелять! Гасстгелять! Гасстгелять!».

В этой бесовской непримиримой песенке (Интернационале) предлагается универсальное средство: разрушить до основания весь мир и построить свой — новый. Чтобы, кто у них был ничем в одночасье стал всем.

Оказывается, чтобы стать «всем» — не надо учиться, добиваться трудом и потом знаний, осваивать профессию, прилагать какие-либо усилия к продвижению по службе — надо лишь сокрушить всё до основания! Тогда станешь сразу «всем».

Ну какой большевики построили мир, знают все. На лжи, крови и страхе далеко не уедешь. Ведь можно лгать долго, но немногим. Можно многим, но недолго. Но нельзя лгать всем и долго. Кстати, кто у них был «ничем» — ничем и остался. Чтобы быть «всем» в их среде, надо пролить реки людской крови, в основном, чужой, чтобы стать «халифом на час». Потому что дьявол пожирает своих детей.

Низкий поклон вам, рыцари Белого движения: Александру Васильевичу Колчаку, Петру Николаевичу Врангелю, Лавру Георгиевичу Корнилову, Владимиру Оскаровичу Каппелю, Григорию Михайловичу Семёнову, Николаю Николаевичу Юденичу, Петру Николаевичу Краснову, Александру Ильичу Дутову, Алексею Максимовичу Каледину, Евгению Карловичу Миллеру.

Поэтому вы, ребята, оскверняющие мемориальную плиту А.В.Колчака, достойные преемники булгаковского Шарикова Полиграфа Полиграфовича, который. Стоп! О чём это я? К чему метать бисер… Да и читали ли вы вообще Булгакова?

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Когда-нибудь, когда устанет зло

Насиловать тебя едва живую.

И на твоё уставшее чело

Господь слезу уронит дождевую.

Ты выпрямишь свой перебитый стан,

Как прежде ощутишь себя Мессией.

И зацветёшь на зависть всем врагам

Несчастная…

Великая Россия!

(И.Тальков)

http://rusnardom.ru/svetloy-pamyati-belyih-ryitsarey/