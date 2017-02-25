Свт. Серафим Софийский Чудотворец — фреска в крипте Патриаршего Подворья в Софии

Это был не просто особый день. Это была веха, которую почувствовали многие. В болгарском народе архиепископ Серафим (Соболев) давно уже почитается как святой: чудеса по молитвам владыки после его преставления в 1950 году «умножившася, яко звезды небесныя». Но, видимо, нужно было что-то ещё — перемены в нас самих, в стране, в мире, — чтобы эта канонизация состоялась и стала посланием, которое, думаю, ещё предстоит разгадать.

Святейший Патриарх Болгарский Неофит, Волоколамский митрополит Иларион в Патриаршем соборе св. Александра Невского в Софии. 26.02.2016 г.

Можно считать простым совпадением, что архиепископ Серафим был причислен к лику святых на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 3 февраля, в день памяти преподобного Максима Исповедника и мученика Неофита — в день тезоименитства приснопамятного Патриарха Болгарского Максима и ныне здравствующего Патриарха Болгарского Неофита по старому стилю, убеждённым приверженником которого был владыка Серафим (Болгарская Православная Церковь перешла на новый стиль в 1968 году). Возможно отнести к чистой случайности канонизацию ревностного защитника чистоты Православия в год споров о православном Соборе на о. Крит, выдающейся фигуры «белой» эмиграции — за год до 100-летия Октябрьской революции и разгорания на этой почве разделяющих народ Божий страстей. Но вряд ли случайна канонизация святого, одинаково родного для болгар и русских, разделённых «демаркационной линией» НАТО, именно в тот момент, когда они снова потянулись друг к другу.

Крестный ход от Подворья Патриарха Московского и всея Руси в Софии к Патриаршему собору св. Александра Невского 25.02.2016 г.

Торжества по случаю прославления архиепископа Серафима (Соболева) — долгожданного события — проходили в Софии 25−26 февраля 2016 года. Почитатели святителя съехались со всей страны. В крестном ходе от Подворья Патриарха Московского и всея Руси (в народе — Русская церковь), в крипте которого, под алтарём, похоронен архиепископ Серафим, до Патриаршего собора святого Александра Невского, по данным СМИ, участвовало около 10 тысяч человек. Духовенство, монахи и монахини, семинаристы, дети в народных болгарских костюмах, мужчины в костюмах ополченцев времён освободительной войны, казаки Свято-Пантелеимоновской станицы и народ, народ, народ… В пронизанном сильным ледяным ветром многотысячном шествии то тут, то там слышались пасхальные песнопения. Вспомнились слова небесного покровителя новопрославленного святого — преподобного Серафима Саровского: «Среди лета запоют Пасху». Оказалось, что Пасха может быть и зимой.

Крестный ход от Подворья Патриарха Московского и всея Руси в Софии к Патриаршему собору св. Александра Невского 25.02.2016 г.

Почитание святителя Серафима (Соболева) в России отличается от его почитания в Болгарии. В России он более известен как ревностный защитник чистоты Православия и автор книги «Русская идеология». В Болгарии он — Дядо владика. «Дядо» в переводе на русский — «дедушка», но в данном случае слово настолько же непереводимо, как и русское «батюшка» — на болгарский. «Дядо» — народное обращение к архиерею, даже — к патриарху. Оно несёт оттенок тёплой семейности и указывает на старшинство. Канонизация архиепископа Серафима изменила его официальный статус, но в народе, среди клириков и даже архиереев он по-прежнему «Дядо владика», как для русских — Ксеньюшка и Матронушка. В народе он — русский святой, сказавший перед смертью своим опечаленным духовным чадам: «Когда вам станет тяжело, вы напишите мне письмо и оставьте его у моей могилы. Если получу милость у Господа, утешу вас и помогу вам».

Место погребения свт. Серафима в крипте Патриаршего Подворья в Софии

Свидетельством того, что архиепископ Серафим получил у Господа милость утешать и помогать, может быть даже ящик для писем, стоящий у его могилы, — на моей памяти, то есть за последние 16 лет, которые я являюсь прихожанкой русского храма в Софии, он увеличился в размерах в несколько раз. Всякие картины приходилось видеть за эти годы: забегающих в крипту, чтобы оставить записочку мимоходом; часами стоящих у гробницы владыки на коленях; тяжело болящих в сопровождении близких; молящихся в уголке благоговейных монахов; молодых мам, объясняющих своим маленьким детям, как нужно перекреститься, поклониться и приложиться к гробнице; а то и целые классы школьников, приведённые в крипту учительницей. Море слёз и море радости, мешки писем и охапки цветов, очереди на поклонение, особенно длинные — в праздники.

Святитель Серафим (Соболев)

Вспомнился один араб с нестираемой с лица детской улыбкой: несколько дней он чуть ли не жил в храме и умолял уборщиц позволить ему выполнить какую-нибудь их работу — почистить подсвечник или помыть пол. Старейшие прихожане храма помнят и благодарного итальянца из Посольства Италии в Софии, чей сын молитвами владыки Серафима был спасён от смерти после тяжёлой автокатастрофы.

Со мной как-то поделилась одна полька: «Ваш Дзядек владика католикам тоже помогает». И рассказала, как пришла к владыке с молитвой о помощи в безвыходной ситуации: её пожилому отцу срочно нужна была операция, слишком рискованная при его больном сердце. Судя по всему, на молитву владыка отозвался: нужда в операции в считанные дни отпала.

А у меня однажды получилось отправить владыке sms из Санкт-Петербурга. Очень хотелось попасть на научную конференцию в Великий Новгород — меня там ждали, но для этого нужно было поменять дату вылета обратно в Болгарию. Свободных же билетов не было, а из-за брони мест для туристических групп (лето!) — и не предвиделось. Ждала долго — вдруг освободится, пускала в ход свои питерские связи, но тщетно. Тщетно надеяться на человеков. Тогда послала сообщение по мобильному телефону подруге в Софию. Чтобы сходила в крипту нашего храма и попросила архиепископа Серафима «похлопотать» об одном местечке в самолёте на нужную дату. Подруга сообщения не получила — ничего странного, ведь в конечном счёте оно было адресовано не ей. А я, совершенно не рассчитывая на чудо, отправилась сдавать свой билет, ехать в Новгород, а потом уж как-нибудь добираться в Болгарию через Москву. Но авиаагентство встретило вестью об одном освободившемся в самолёте месте на самый удобный для меня день — владыка явно получил мою sms-ку.

Многолетний опыт общения со святителем Серафимом не перестаёт удивлять: свои послания с прошениями я отправляю издалече, а ответы получаю изблизи («несмь Аз Бог издалече, но Бог изблизи» (Иер. 23: 23). В эти мгновения дорогой «Дядо владика» всегда оказывается рядом, а в расцветшей в душе тихой радости таким явственным становится ощущение присутствия Самого Бога, Который есть Любовь.

Этим и отличается святой от сказочного волшебника, исполняющего желания, — теплом животворящей божественной любви, способной прорваться сквозь глухоту и слепоту, тронуть и вконец очерствевшее сердце. «Около тепла святой души тает лёд сердца», — писал Сергей Фудель, русский духовный писатель XX века. Этой мыслью можно было бы обозначить главный вывод из свидетельств о чудесной помощи архиепископа Серафима (Соболева), перевод которых с болгарского на русский мне посчастливилось исполнять для комиссии по канонизации. Работать над некоторыми из них невозможно было без слёз. За чудесами исцелений от телесных, порой — безнадёжных, недугов, спасения заблудившихся в лесу детей и заблудших в секту юношей, устройства на работу, обретения мужа или долгожданного чада, помощи в крайней нужде деньгами на лекарства — за всем этим и многим другим тонны растопленного сердечного льда, укрепление, а то и обретение веры, вдохновение на творение добрых дел. Милость Божия озарила множество человеческих душ и вошла в жизнь людей через невидимое, но явное, живое присутствие святителя Серафима. Потому что — об этом говорит множество свидетельств — невозможно, познакомившись с Софийским чудотворцем, не впустить его в своё сердце, в свою жизнь и в свой дом в качестве родного человека, члена семьи — Дядо, на плече у которого всегда можно поплакать, попросить его о помощи, который утешит, поможет, умудрит и наставит на истинный путь. Можно сказать, сбылись пожелания владыки, высказанные им в 1920 году при рукоположении его во епископа: «Я сознаю, что без любви ко Христу нельзя быть пастырем, а тем более архипастырем Церкви. Но то же надо сказать и о любви к ближним, которая, по свидетельству Самого Господа, является отличительным признаком истинного пастырского служения (Ин. 21: 15−17). И как бы я хотел, чтобы вместе с любовию ко Христу сердце моё было исполнено любовью и к ближним моим и я мог бы дерзновенно всегда молиться о них, целить их душевные раны, быть утешителем в скорбях их, служить им в качестве последнего раба и вести их словом и жизнею своею к одному только Богу, Спасителю нашему, в Его Царство благодати и славы».

Божественная литургия в соборе св. Александра Невского 26.02.2016 г.

Скорбные события привели владыку Серафима в предсказанную ему старцем «хорошую сторонушку», которую святитель полюбил как вторую родину, которой так много отдал, которую теперь оберегает в качестве небесного заступника, являясь духовной скрепой братских русского и болгарского народов. Пройдя через многие испытания, святитель Серафим учит нас верности Христу и Святой Православной Церкви своими духовными наставлениями и богословскими трудами, примером всей жизни и даже — смертью в Праздник Торжества Православия.

Подворье Патриарха Московского и всея Руси в Софии (Русская церковь свт. Николая Чудотворца)

http://www.pravoslavie.ru/101 331.html