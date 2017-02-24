При известии о кончине архимандрита Кирилла многие, вероятно, подумали одинаково: ушла эпоха. Сказанные в отношении отца Кирилла, эти слова теряют оттенок расхожести, потому что это действительно так. Не всегда официальный отсчёт времени совпадает с личным измерением — человека, страны. Земной век архимандрита Кирилла завершился в год столетия истинной точки отсчёта новой эпохи. Не просто двух переворотов, сломавших путь великого государства. Нам, верящим в Божий Промысл, ясно, что этот страшный слом был и условием восхождения России на совершенно новый духовный уровень. Подвиг новомучеников и исповедников Русской Церкви стал фундаментом этого восхождения, но непосредственно за сонмом ныне прославленных святых пришли люди «нового призыва», среди которых одним из самых достойных, самых светлых был отец Кирилл.

Его жизнь, почти сравнимая с веком по продолжительности, вместила в себя и испытания, выпавшие на этом веку нашему Отечеству. Устои простой верующей крестьянской семьи, разрушенные в сознании молодого человека дьявольским соблазном безверия. Великая Отечественная война, которую отец Кирилл всегда называл следствием попущения Божия за нравственное падение и попрание веры и одновременно действенным лекарством для душ человеческих. Этим горьким лекарством Господь исцелил и его — гвардейца, орденоносца Ивана Павлова, совершив в нём великий и окончательный духовный переворот. Многие по рассказам самого Батюшки знают о том, как в смертельной опасности его спасли молитва Богородице и внезапно испытанное чувство острейшей вины перед Богом. И как впоследствии в разорённом городе он нашёл чудом уцелевшее обожжённое, распавшееся на странички Евангелие — сокровище, с которым больше никогда не расставался и которое знал почти наизусть: «…Я шёл с Евангелием и не боялся. Никогда. Такое было воодушевление! Просто Господь был со мною рядом».

После войны его путь был уже неизменен и прям, хоть и непрост, как не могли даваться просто учёба в духовных школах и монашеский подвиг в стране «торжествующего атеизма». Человек, много лет близко знавший архимандрита Кирилла, так говорил о качествах, позволивших ему пройти этот путь: «Иногда задумываешься о том, что же должно преобладать в характере человека, прошедшего такие испытания?.. Воля, твёрдость характера? Да, они есть, безусловно. Вера и решимость? — и они присутствуют также. И всё-таки ничего нет твёрже и сильнее мягкого сердца, исполненного состраданием ко всему миру».

Те, кому посчастливилось общаться, беседовать с Батюшкой, единодушны в своих воспоминаниях: отец Кирилл относился к каждому человеку предельно бережно, взвешивал каждое слово, чтобы не ранить немощную душу. Он был доступен и безотказен, одному себе не позволяя ни малейшей поблажки, буквально настаивая на собственной незначительности.

В монашеском постриге отец Кирилл был наречён в честь великого святого Русской земли преподобного Кирилла Белоезерского — молитвенника и чудотворца, житие и деяния которого в XV веке, в глухом заволжском крае просияли нерушимой пламенной верой, сравнимой с верой евангельских времён. Белоезерский угодник Божий — прямой наследник преподобного Сергия Радонежского. Соединение этих имён в жизни отца Кирилла, конечно же, — не случайное совпадение. На протяжении долгих лет архимандрит Кирилл был духовником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, духовником Предстоятелей Русской Православной Церкви.

Невозможно сосчитать всех его духовных чад — от церковных иерархов, монашествующих, священнослужителей до простых мирян, — всех, кого он наставил, утешил, вывел из тьмы заблуждений, согрел отеческой любовью. Множество людей, основываясь на собственном опыте, могут рассказать о силе его молитв, о том, что значило для них его благословение. И как когда-то Господь призвал его на служение, вручив наставникам, хранившим живую церковную традицию, так и из рук архимандрита Кирилла вышли воспитанные им нынешние достойные продолжатели этой традиции. Среди них такие известные пастыри, как митрополит Киевский Онуфрий и митрополит Архангельский Даниил, архиепископ Витебский Димитрий, наместник Даниловского монастыря архимандрит Алексий (Поликарпов) и наместник Оптиной Пустыни архимандрит Венедикт (Пеньков), и многие-многие другие.

Без сомнения архимандрита Кирилла можно причислить к драгоценной плеяде истинных старцев — несокрушимой опоры нашей Церкви. Полвека его монашеского подвига, который он воспринимал единственно как послушание, были отданы Богу и людям — во исполнение двух главных заповедей Божиих.

…Подвиг этот продолжался и в течение последнего десятилетия — в безмолвии тяжкой болезни, в недоступности и величии тайны милости Господней.

Вознесём с любовью и благодарностью свои молитвы, прося упокоения в светлых обителях Небесного Царства души дорогого архимандрита Кирилла.

Фото Владимира Ходакова

http://monasterium.ru/publikatsii/stati/prosto-gospod-byl-so-mnoyu-ryadom/