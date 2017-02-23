Священномученик Пётр родился в 1877 году в городе Глуске Минской губернии в семье крестьянина Феофила Грудинского. Петр был весьма одарен Господом, с детства неукоснительно посещал храм Божий и очень любил петь в церковном хоре.

Пётр Феофилович получил образование в городском училище и затем работал в волостном правлении и в страховом ведомстве. В 1905 году Пётр Феофилович на губернском собрании был избран депутатом от крестьян во 2-ю Государственную Думу.

В 1921 году, в то время когда уже начались гонения на Православную Церковь, Пётр Феофилович был рукоположен во священника ко храму святителя Николая чудотворца в селе Тимковичи Копыльского района Минской области. Здесь он прослужил до своего ареста, снискав уважение и любовь прихожан.

13 января 1930 года ОГПУ арестовало отца Петра и он был заключён в тюрьму в городе Слуцке. Его обвиняли в том, что он «имел связь с бывшими чиновниками и через них проводил антисоветскую агитацию». В то время, когда священник был под арестом, безбожники-активисты в Тимковичах провели собрание, на котором постановили: «Ликвидировать наравне со всеми кулаками и попа Грудинского за его антисоветскую деятельность».

Супруга священника писала ему в тюрьму: «Прошу тебя если ты жалеешь меня, откажись от своих ничего никому не дающих убеждений. Я тебя неоднократно просила об этом и раньше. За эти восемь лет, вспомни, сколько, чуть ли не ежедневно, было скандалов между нами на почве религии! Для тебя я кривила душой, надевала маску в силу привязанности к тебе. Теперь же нет уже сил, я устала терпеть из-за того, во что не верю. И я в последний раз спрашиваю тебя: кого ты предпочитаешь — меня ли, существующую, — своей, как ты говоришь, идее?! Если согласишься со мной, я поеду с тобой хоть на край света, не боясь нужды. Но при мысли продолжать быть попадьёй я вся содрогаюсь — не могу. Ответь мне, как быть?»

«Дорогая Ирочка, — писал из тюрьмы отец Пётр в ответ на это письмо, — твоё письмо ошарашило меня более ареста, и только сознание, что оно продиктовано горем и нуждою, несколько успокоило меня. Вот уже скоро двадцать четыре года, как мы живём вместе, и ты, родная, имела возможность убедиться, что я всегда старался быть честным и справедливым, что я никогда на сделки со своей совестью не шёл. Ты хорошо знаешь, что я врагом советской власти никогда не был и преступником себя ни в какой мере не считаю. Посему особенно беспокоиться нечего. Если же судьбе угодно послать мне испытание, то покориться ему так или иначе нужно. Я никогда не стеснял своей совести, — зачем же ты, пользуясь тяжёлыми обстоятельствами, толкаешь меня на бесчестный поступок, зная мою религиозность, не напускную, а внутреннюю?! Отречься от веры во Христа, Который составляет смысл всей моей жизни, от Которого я видел столько благодеяний, и оставить Его в то время, когда я приближаюсь к могиле?! Я не могу, и не сделаю этого даже ради тебя, которую всегда любил и люблю. Дорогая моя, возьми себя в руки и не давай ходу чёрным мыслям Пришли мне гребень, он в тёплом подряснике. Сам я здоров, чувствую себя хорошо и только часто думаю про тебя, что тебе так трудно. Крепко обнимаю тебя, целую и молюсь, чтобы Господь подкрепил тебя, сохранил от зла».

23 февраля 1930 года священник Пётр Грудинский был приговорён к смертной казни и вскоре расстрелян.

Священномученик Пётр прославлен в лике местночтимых святых постановлением Священного Синода Белорусского Экзархата от 28 октября 1999 года. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви включил имя священномученика Василия в Собор святых новомучеников и исповедников Российских.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль». Тверь. 2005. С. 184−185.

Собор новомучеников и исповедников Белорусских