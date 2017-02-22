Священномученик Василий Васильевич Измайлов родился 4 июня 1885 года в городе Вышний Волочёк Тверской губернии в семье мещанина. После окончания Тверской Духовной Семинарии в 1905 году поступил в число студентов Санкт-Петербургской Духовной Академии и прослушал в ней полный курс наук. Сохранился академический диплом Василия Измайлова, свидетельствующий о том, что в сентябре 1910 года он был удостоен степени кандидата богословия.

После получения диплома Василий Васильевич был направлен преподавать словесность и дидактику в Паричское женское училище Минской губернии.

Вскоре Василий Измайлов женился. Его избранницей стала Евгения Николаевна (фамилия, к сожалению, неизвестна). У четы родилось два сына: в 1912 году — Николай, а в 1914 году — Василий.

7 декабря 1913 года епископ Минский Митрофан (Краснопольский) обратился к Учебному комитету с просьбой перевести Василия Измайлова в Минскую Духовную Семинарию, считая, что это будет полезным для учебного дела семинарии, и дал ему отличную характеристику. 15 января 1915 года Василий Васильевич был назначен преподавателем основного, догматического и нравственного богословия в Минской Духовной Семинарии. Незадолго до этого события он был рукоположен в сан священника.

После закрытия семинарии в 1920 году отец Василий перешёл служить в Свято-Покровскую церковь села Слобода-Озерицкая Минского района. В 1927-м стал настоятелем Свято-Воскресенского собора города Борисова. Здесь отец Василий выступил против обновленцев, пытавшихся захватить собор, открыто высказывался о гонениях на Церковь. Прослужив в Воскресенском соборе всего несколько месяцев, 2 июня 1927 года по доносам обновленцев священник был арестован и обвинён в «контрреволюционной агитации».

Незадолго до ареста за отцом Василием была установлена слежка агентуры ОГПУ. Выслеживавшие его в течение трёх месяцев агенты составили ряд доносов, вошедших в «Обвинительное заключение». В нём, в частности, говорится:

«…приблизительно 12 марта во время всенощной и на следующий день, когда полная была церковь народа, священник Измайлов говорил, что скоро должны приехать большевистские попы и забрать наш собор, чтобы потом сделать в нём клуб. Призывал граждан защищать церковь, причём советовал мужчинам в это дело не вмешиваться… Говорил, что религию преследуют, давал намёк на то, что скоро будет война…

2 мая, освящая могилы на кладбище, в разговоре о погоде говорил, что холодную погоду Бог посылает в наказание за то, что советская власть и неверующие издеваются над Церковью…

…в частной беседе со старушкой-нищей (фамилия не установлена) говорил, что дождь идёт всё время — это признаки в скором времени большой войны, что так будет литься кровь, как теперь льётся дождь…

Принимая во внимание, что свидетели, а также агентурный материал вполне подтверждают, что Измайлов вёл агитацию с явно контрреволюционной целью и что деятельность Измайлова имеет возбуждающее влияние на массу, о чём свидетельствует выступление массы во время приезда обновленцев в марте сего года, когда выкрики из толпы, настроенной Измайловым, были направлены против советской власти, принимая всё это во внимание, полагаем необходимым привлечь Измайлова к ответственности самым строгим образом…"

Виновным себя в предъявленных ему обвинениях отец Василий не признал, заявив, что «все эти обвинения ни на чём не основаны», на допросах никого не оговорил.

Постановлением особого совещания при Коллегии ОГПУ от 26 августа 1927 года протоиерей Василий Измайлов был сослан в Соловецкий концлагерь особого назначения (СЛОН) сроком на три года. Там он, согласно официальной версии, умер 22 февраля 1930 года, но, скорее всего, был расстрелян, войдя в сонм новомучеников, за веру православную пострадавших в страшное время гонений на Церковь Божию1.

Священномученик Василий прославлен в лике местночтимых святых постановлением Священного Синода Белорусского Экзархата от 28 октября 1999 года. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви включил имя священномученика Василия в Собор святых новомучеников и исповедников Российских.

http://borisoveparhia.by/svyashhennomuchenik-vasiliy-izmaylov