Священномученик Александр Афанасьевич Абиссов родился 19 февраля 1873 г. в селе Мормужино Пошехонского уезда Ярославской губернии в семье священника Афанасия Евграфовича Абиссова (1823−1897гг.) и его супруги Клавдии Николаевны, урожденной Ильинской (1833−1901гг.). Ныне села Мормужино не существует: при Советской власти оно было затоплено водами Рыбинского водохранилища.

Отец Александра — Афанасий, его дед Евграф (р.1794г.), прадед Борис (р.1765г.) и прапрадед Никита (р.1735?г.) были приходскими сельскими священниками Ярославской епархии. И сама фамилия — Абиссов — «семинарская». Такие фамилии давались воспитанникам духовных школ, происходит она от первых трёх букв латинского алфавита: «АВС» («а», «б», «ц»).

Александр был последним, седьмым ребенком в семье. У него были три брата: Никанор, впоследствии священник, в 1923—1928 гг. служил в сане протоиерея, Филипп и Лавр, впоследствии священник, и две сестры Екатерина и Ольга.

Начальное образование будущий исповедник получил в Угличском духовном училище, а затем поступил в Ярославскую Духовную семинарию, по окончанию которой в 1896 г. Получил место законоучителя в церковно-приходской школе села Ордино, а с 1897 года — Ивановского.

6.02.1908 г. Александр Афанасьевич обвенчался с учительницей церковно-приходской школы в Мышкинском уезде Надеждой Алексеевной, дочерью священника церкви села Заболотье Романо-Борисоглебского уезда отца Алексия Воскресенского.

19 февраля того же года, в день своего рождения, он был рукоположен в сан диакона, а вскоре, 24 февраля, был рукоположен в сан священника в Ярославле, в Крестовой Воскресенской церкви. Знаменательно, что рукоположен он был архиепископом Тихоном (Белавиным), — будущим Патриархом.

Местом первого служения отца Александра стала Иоанно-Предтеченская церковь села Малое Ивановское Мышкинского уезда Ярославской губернии. Тамже он продолжал преподавать в церковно-приходской школе, а с 1910 г. Ещё и в земской школе села Полюжье. В 1912—1915 гг. отец Александр исполнял должность духовного следователя по 4-му благочинному округу, а с 1915 г. — благочинного этого округа. В селе Малое Ивановское он прослужил до 1928 г.

Труды отца Александра на духовном и педагогическом поприще были отмечены начальством: в 1908 г. он был награждён серебряной медалью на Александровской ленте «За усердие», в 1912 г. — набедренником, а в 1916-м — фиолетовой камилавкой ко дню Святой Пасхи.

Отец Александр пользовался большим уважением прихожан. За советами — и духовными, и бытовыми — к нему шли односельчане и всегда получали помощь и утешение. В 1913 г. на церковно-усадебной земле тщанием прихожан был построен деревянный дом для священника, состоявший в собственности церкви.

В семье Абиссовых родилось пятеро детей: Татьяна (17.12.1908−1935?гг.), Анна I (8.06.1911−1916гг.), Анна II (10.05.1918−1938?гг.), близнецы Александр и Михаил (1915−1920?гг.).

В 1917 г. грянула революция, круто изменившая судьбу семьи батюшки.

С 1922—1937 гг. он был лишён избирательных прав, а с 1927 г. была лишена избирательных прав и его супруга. В 1931 г. отец Александр был как «служитель религиозного культа», привлечён к обложению индивидуальным сельхозналогом и денежным сбором в объёме 75% от «нетрудовых доходов и треб». В 1931—1937 гг. хозяйство Абиссовых числилось в списке единоличных по Терютинскому сельсовету Угличского района.

Батюшка был заботливым пастырем, кротко с любовью исполнял свой долг. Как истинный пастырь не оставит своих овец и в ненастье, так и о. Александр не оставлял своих прихожан в смутное время 1920-х годов.

Батюшка был неутомимым тружеником и хорошим знатоком сельского хозяйства, строительного, плотничного и печного мастерства, занимался пчеловодством.

Пчеловодством в селе Малое Ивановское начал заниматься ещё его отец Афанасий Евграфович, служивший здесь в 1875—1897 гг. Он был одним из пионеров пчеловодства в Ярославской губернии. Отец Александр помогал односельчан заниматься пчеловодством, строил для крестьян пасеки, желающих учил ухаживать за пчёлами. В Ивановском колхозе отец Александр вплоть до своего ареста в 1937 году руководил колхозной пасекой. Он никогда не отказывался помочь и на уборке урожая в колхозе. Отец Александр умел особым образом укладывать пшеницу на хранение, чтобы она не подгнивала. Ему заказывали и столярные работы.

В 1934 году отец Александр был арестован по обвинению в «хищении колхозной собственности». В волну массовых репрессий после убийства С.М. Кирова отец Александр был осуждён на 2 года за сбор колосков на колхозном поле. Осуждённый старик был отправлен в шахты Донбасса, откуда вернулся в 1936 году инвалидом 2-й группы с пороком сердца, эмфиземой лёгких и хроническим бронхитом. После освобождения он вернулся на прежнее место служения.

В 1937 году отец Александр был вновь арестован. Теперь ему было предъявлено обвинение в «систематической антиколхозной агитации, распространении провокационных слухов в адрес Советской власти». Тройкой при УНКВД по Ярославской добрый пастырь был приговорён к 10 годам заключения в концлагере.

На единственном допросе 3.11.1937г. и в «Жалобе в Надзорную Комиссию НКВД» от 12.03.1939 г. о неправильности приговора виновным себя отец Александр признал.

Местом заключения была вначале тюрьма в Угличе, затем в Ярославле, пересыльная тюрьма НКВД .

10.11.1937г. о. Александр был освидетельствован как инвалид II группы. В декабре он был этапирован под «усиленным конвоем» в Хабаровск. Везли в товарных вагонах, кормили нерегулярно. На 33-й день пути 15.01.1938 г. заключённые прибыли на станцию Тайшет Иркутской области, где находилось управление Озерлага НКВД.

После медицинского освидетельствования отец Александр был признан инвалидом, не годным к физическому труду и отправлен в Бушуйский Отдельный лагерный пункт, где собирали «неполноценную» рабочую силу и который имел недобрую славу на БАМе. Батюшка был зачислен чернорабочим в штабную строительную колонну «5Ш» Бушуйского ОЛП Амурского ИТЛ.

Деревянные бараки заключённых размещались на площадке 200×200 метров, обнесённой деревянным забором с колючей проволокой и вышками по углам для часовых. В бараках стояли 2-х этажные сплошные нары (пола не было), параша и печка-буржуйка. Нары были застелены грязными тряпками, кишащими вшами и блохами. Постелью заключённым служила их грязная ватная одежонка. По ночам тускло горели лампочки.

Заключённые колонны «5Ш» трудились на общих работах по сооружению вторых, параллельных путей Транссиба. Рабочий день начинался в 8 утра и продолжался 16 часов с перерывами на обед и ужин. За малейшую провинность следовала неумолимая кара: расстрел, перевод в штрафную колонну. Неудивительно, что люди умирали от истощения, паралича сердца, туберкулёза и других болезней. Сначала отец Александр был направлен на земляные работы, но затем, как имеющий нерабочую группу по инвалидности стал учётчиком.

С мая 1938 г. по 30.08.1939 г. в связи с резким ухудшением здоровья, отец Александр был дневальным лагерного барака. Отвечал за чистоту и порядок, следил за печкой, разносил пищу — овсяную баланду и кашу с кусочком солёной рыбы, пайки хлеба. Ни жиры, ни мясо до заключённых не доходили. Из лагерной зоны о. Александр уже не выходил, открытым видел только небо и перелётных птичек…

30.08−22.09.1939г. о. Александр находился на излечении в санчасти Бушуйского ОЛП в связи с травмой правой ноги. С 22.09.1939 г. тяжелобольной батюшка был госпитализирован и помещён в лазарет Свободнинского Комендантского ОЛП (14 отделение Амурского ИТЛ)

До 14.02.1941 г. отец Александр состоял дежурным санитарной палаты при тюремном лазарете и, несмотря на крайнее расстройство собственного здоровья, оказывал помощь больным товарищам по палате. В семейном архиве сохранилось письмо отца Александра от 12.01.1940 г. Это письмо очень мужественного человека. В нём нет жалоб на судьбу, здоровье, хотя он неизлечимо болен и дни его уже сочтены.

С 14.02.1941 г. по свидетельству врача «заключённый А.А. Абиссов нуждался в постороннем уходе», он был практически обездвижен и прикован к постели.

19.02.1942г., в день своего рождения, о. Александр поступил в больницу Свободнинского ИТЛ «на излечение», хотя вышедших из больницы здоровых людей в те годы никому встречать не приходилось.

21.02.1942г. 69-ти лет от роду, в 9.45 Христов мученик окончил свой крестный путь. По заключению врача, «смерть наступила от правосторонней крупозной пневмонии при наличии резкой старческой дряхлости».

24.02.1942г. тело мученика было погребёно в безымянной могиле на лагерном кладбище. Над местом захоронения установили дощечку с номером заключённого 103 199. Крестов не полагалось.

Священномученик Александр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Пресс-служба Переславской епархии

Собор новомучеников Ростово-Ярославских