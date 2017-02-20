Священномученик Александр родился 15 августа 1870 года в селе Типня Весьегонского уезда Тверской губернии в семье священника Иоанна Талызина. После окончания Духовной семинарии Александр Иванович был рукоположен во священника и служил в храмах Тверской епархии. В 1928 году, во время гонений на Русскую Православную Церковь, отец Александр был арестован, обвинён в антисоветской агитации и приговорён к двум годам ссылки. Вернувшись в 1930 году в Тверскую область, он был направлен служить в храм в селе Шаблыкино Краснохолмского района и прослужил здесь до своего ареста.

Отец Александр был арестован 10 февраля 1938 года и заключён в тюрьму в Красном Холме. Сразу же после ареста он был допрошен.

— Назовите ваши связи в Краснохолмском районе и вне Краснохолмского района, — потребовал следователь, желая получить от священника как можно больше сведений.

— Каких-либо связей как в Краснохолмском районе, так и вне Краснохолмского района я ни с кем не имею, кроме своих сыновей. Один мой сын работает на станции Красный Холм — ремонтирует пути, а второй в столярной мастерской в Красном Холме.

— Дайте следствию правдивые показания о вашей антисоветской и контрреволюционной работе, проводимой вами среди крестьянства.

— Я какой-либо антисоветской агитации не вёл и не веду и виновным себя в этом не признаю.

На этом допрос был закончен, и следователь, не имея материалов, доказывающих состав преступления, вызвал дежурных свидетелей, и те подписали необходимые показания.

12 февраля следствие было закончено и передано на рассмотрение тройки НКВД. На следующий день, 13 февраля, тройка НКВД приговорила отца Александра к расстрелу. Священник Александр Талызин был расстрелян 20 февраля 1938 года и погребён в безвестной общей могиле.

Священномученик Александр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль». Тверь. 2005. С. 165−166