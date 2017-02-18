Михаил Спиридонович Амелюшкин родился 24 сентября 1893 года в деревне Починки Богородского уезда Московской губернии в семье крестьян-середняков. Окончив сельскую школу, он занимался крестьянским хозяйством. Впоследствии женился, растил двух сыновей — Павла и Сергея и дочь Клавдию.

Во время Первой мировой войны Михаил Спиридонович был призван в Царскую армию и служил до 1917 года рядовым.

Проживал Михаил Спиридонович в родном селе. Будучи глубоко верующим человеком, он, несмотря на начавшиеся с приходом безбожной власти гонения на Русскую Православную Церковь, ещё более утвердился в исповедании своей веры во Христа. Молиться он ходил в храм в честь Рождества Христова в селе Ямкино Ногинского района Московской области, где в течение многих лет он был регентом, а с середины 1937 года стал служить в этой церкви псаломщиком.

В разгар гонений на верующих во Христа власти решили арестовать Михаила Спиридоновича. По их требованию местный сельсовет выдал справку для Ногинского районного отделения НКВД. В ней говорилось, что Михаил Амелюшкин «ведёт разлагательскую работу среди колхозников, агитируя против советской власти и партии, склоняя массу к религии».

26 ноября 1937 года Михаил Спиридонович был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности, проходил по одному делу со священником Николаем Покровским, дьяконом Николаем Широгоровым и священником Димитрием Беляевым и заключён в тюрьму в городе Богородске, переименованном к тому времени в Ногинск.

На допрос были вызваны лжесвидетели. Один из них показал:

— В конце апреля 1937 года Амелюшкин, в целях срыва первомайской демонстрации, среди населения говорил: «Вы, колхозники, все приходите в церковь на пасхальное богослужение, а на демонстрацию не ходите, — пусть коммунисты одни ходят с красными флагами »

— А 29 апреля 1937 года Амелюшкин в беседе со священником Покровским и диаконом Широгоровым говорил: «Я ваше указание выполню, сделаю так, что ни один колхозник в день Пасхи на работу в колхоз не выйдет, и 1 мая на демонстрацию не пойдёт, а в церкви народу будет полно. Я уже договорился со всеми старыми певчими, чтобы они пришли в церковь, мы устроим особо торжественное богослужение». На этот день он созвал всех известных ему певчих, чтобы богослужение совершалось самым торжественным образом".

На следующий день после ареста следователь допросил псаломщика.

— С какого и по какой период вы являлись служителем религиозного культа? — спросил следователь.

— Служителем религиозного культа, а именно псаломщиком, я служил пять месяцев: с июня 1937 года по день ареста. До этого я несколько лет являлся регентом церковного хора в селе Ямкино. Одновременно работал на производстве, — ответил Михаил Спиридонович.

— Вы арестованы за контрреволюционную деятельность. Признаёте себя в этом виновным? — спросил следователь.

— Контрреволюционной деятельности я не вёл, виновным себя в предъявленном мне обвинении я не признаю, — ответил Михаил Спиридонович.

Задав ещё несколько подобных вопросов и получив на них отрицательные ответы, следователь прекратил допрос. На этом «следствие» было закончено. Свидетели допрашивались спустя два дня после ареста Михаила Амелюшкина, и их показания слово в слово совпадают с текстом справки на арест. 1 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила псаломщика Михаила к десяти годам заключения в концентрационном лагере. Жалоба Марии Александровны, жены Михаила Спиридоновича, поданная в НКВД в 1939 году с просьбой пересмотреть дело мужа, была оставлена без удовлетворения. Прокурор по спецделам Шмуклер в просьбе отказал, посчитав, что «жалоба безмотивна, а поэтому оснований для представления дела на предмет пересмотра нет».

Псаломщик Михаил Спиридонович Амелюшкин скончался в заключении 18 февраля 1942 года и был погребён в безвестной могиле.

В 1957 году жена Михаила Спиридоновича вновь обратилась в прокуратуру — с просьбой о реабилитации мужа. В 1959 году дело Михаила Амелюшкина было прекращено за отсутствием состава преступления.

http://bogorodsk-blago.ru/saints/mihail-amelyushkin/

Мученик Михаил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Сввященного Синода от 26 декабря 2003 г.

Собор новомучеников и исповедников российских