Великий князь Сергий Александрович

Пятый сын царя Александра Николаевича и царицы Марии Александровны родился 29 апреля 1857 г. В дневнике фрейлины двора Анны Феодоровны Тютчевой 30 апреля была сделана запись: «У императрицы вчера, 29 апреля, родился сын — маленький великий князь Сергей Александрович» [1]. В день своего рождения он был зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк.

Ровно через месяц, в день Пресвятой Троицы, 29 мая совершилось таинство крещения. «Государь направился в церковь в сопровождении великих князей… Наследник[2] был восприемником от крещения своего маленького брата и с большим достоинством и умением выполнил роль крестного отца. Восприемницей была Великая княгиня Екатерина Михайловна»[3].

Воспитание младенца было поручено А.Ф. Тютчевой. Приобщённая с детства к высоким традициям нашей отечественной культуры, она стремилась передать это и своему воспитаннику. Будучи женой Ивана Сергеевича Аксакова, она разделяла его православно-патриотические взгляды. Её благотворное влияние на Великого Князя. Сергия в самый ранний и очень ответственный период формирования личности несомненно. Биограф его отмечает: «Глубоко убеждённая, широко просвещённая, обладавшая огненным словом, она рано научила любить свою родину, русскую землю, православную веру и церковь, самодержавную историческую истину, создавшую Всероссийскую империю. По словам её, она не скрывала от царских детей, что они не свободны от терний жизни, от скорбей и горя, неизбежных спутников человеческой судьбы и должны готовиться к мужественной их встрече. Она просветляла его миросозерцание, закаляла характер и направляла его сердце к любви родной истории. Великий князь впоследствии не раз посещал свою воспитательницу и несказанно благодарил за те добрые спасительные семена, кои она посеяла в его душе в юные детские годы»[4].

Когда ему исполнилось семь лет, и он вступил в отрочество, Государь назначил 29 апреля 1864 г. воспитателем своего сына капитан-лейтенанта Дмитрия Сергеевича Арсеньева. Новый воспитатель искренне полюбил послушного, нравственно чуткого и весьма одарённого мальчика. «Первые дни жизни при Сергии Александровиче были мне очень отрадны, — вспоминая позже Д.С. Арсеньев, — он молился при мне ещё в это время вслух и молился всегда очень усердно и внимательно»[5]. Многолетнее общение со своим воспитанником ещё больше расположило к нему наставника. «Я убедился, что Сергий Александрович был доброе, чрезвычайно сердечное и симпатичное дитя, нежно привязанное к родителям и особенно к матери, которую он всегда обожал, к своей сестре и младшему брату; он очень много и интересно играл и, благодаря своему живому воображению, игры его были умные, и мне легко и даже приятно было принимать в них живое участие… Я к нему привязался всей душой»[6].

Опасение за состояние лёгких отрока Сергия побудило родителей его по совету врачей зимой 1865 г. отправить его в Москву. Жил он вначале в Нескучном дворце, а затем в Кремле. Решение это было одобрено святителем Филаретом, митрополитом Московским. 3 ноября 1865 г. он писал Государю: «Да будет мне полезно обратить слово к Вашему родительскому сердцу. Не раз приятно беседовал я с Великим Князем Сергием Александровичем и радостно усмотрел, что пребывание в Московском воздухе благоприятно для его здоровья»[7].

В это время отрок Сергий пожелал присутствовать на архиерейском богослужении. Святитель Филарет поручил своему викарному епископу Леониду (Краснопевкову) отслужить Божественную литургию в Чудовом монастыре. После службы Великий Князь Сергий Александрович в сопровождении своего воспитателя посетил преосвященного Леонида. С этого времени началась дружба, которая продолжалась до смерти Владыки в 1876 г. Сам преосвященный Леонид, скончавшийся архиепископом Ярославским, с радостным чувством рассказывает о встречах с благочестивым отроком: «Обедали четверо: оба Великих князя и я с воспитателем…[8] Во время обеда продолжался разговор, предметом коего было монашество… Поэтому много говорилось об Угреше, где ещё в детстве, с А.Ф. Тютчевой был Великий князь Сергий… Воспитатель сказал: «Сергей Александрович, покажите преосвященному Вашу моленную. Великие князья привели меня в просторную высокую комнату с двумя-тремя окнами… Тут я увидел и образ св. Саввы, 6 или 8 вершков, о котором Великий князь сказал, что он всегда с ним, равно как и складень, также мною данный, с изображением Божией Матери с Богомладенцем, Сергия и Саввы. Уже давно, сказал мне Сергей Александрович, что ежедневно молится прп. Савве»[9].

Владыке Леониду тесное знакомство с Великим. Князем. Сергием давало возможность подать духовные наставления своему юному собеседнику. «Мы были оставлены одни… Такие минуты дороги, хочется так много поговорить от души к душе… Я говорил, они слушали внимательно… кажется, о молитве, о правиле молитвенном, о том, что она всегда должна жить в душе…, что есть молитва, которая должна быть открыта, и другая, внутренняя, сокровенная, что пред Богом мы все равны, что с тех больше спросится, кому больше дано, что смирение одно возвышает человека пред очами Божиими, и что в их высоком положении христианскими добродетелями особенно много можно послужить ближним и уготовить себе высокое место в будущей жизни»[10].

Тщательно было продумано обучение Великого Князя Сергия. Ставилась цель преподать ему высший курс наук. Для этой цели были привлечены лучшие научно-педагогические силы. Законоучителем его был протоиерей Иоанн Васильевич Рождественский, член Св. Синода. Русскую историю преподавал ему проф. К.Н. Бестужев-Рюмин, оказавший большое влияние на формирование общественно-исторического мировоззрения Великого Князя. По его совету была организована поездка Великого Князя Сергия по северу России для наглядного знакомства с историческими памятниками и святынями. В течении зимы 1876 г. уроки истории давал приглашённый из Москвы проф. С.М. Соловьёв. Высокий уровень образования был и по другим дисциплинам: энциклопедия права (К.П. Победоносцев[11]), гражданское право (проф. Н.С. Таганцев), политическая экономия (В.П. Безобразов), тактика и стратегия (ген. Г. А.Леер и ген. М.И. Драгомиров) и др.

Государь заботился также о том, чтобы сын его постигал и жизненную науку. Когда вел. кн, Сергию было около 18-ти лет, Александр II поручил А.Ф. Кони, занимавшего тогда должность прокурора, ознакомить великого князя с настоящим состоянием тюрем столицы. Сын императора в течении нескольких дней посещал все тюрьмы инкогнито, как молодой офицер нижнего чина. На впечатлительную, нравственно-чуткую душу Сергия Александровича увиденное произвело гнетущее впечатление. «Через много лет, в 1898 г., в Москве, Великий Князь, которого я просил как московского генерал-губернатора содействовать осуществлению мысли о постановке памятника великому тюремному человеколюбцу … Феодору Петровичу Гаазу, вспомнил наш объезд петербургских мест заключения и сказал мне: «Я много видел тяжёлых картин на своём веку, но ничто не произвело на меня такого подавляющего действия как-то, что вы мне показали тогда, — этого нельзя забыть!»[12]

10 августа 1877 г. Сергий Александрович заболел тифом. К счастью, болезнь протекала легко и через месяц он поправился. Вечером накануне дня своего рождения он был произведён в полковники. В сам день рождения (29 апреля 1877) вступив в совершеннолетие, он принёс присягу на верность служения Царю и Отечеству. По закону о царской фамилии ему назначался попечитель. По выбору Государя им стал бывший воспитатель Великого Князя капитан первого ранга Д.С. Арсеньев.

В 1 час дня 21 мая 1877 г. в Царскосельском дворце был совершен напутственный молебен, и в тот же день в 7 ч. вечера Государь, Наследник и Великий Князь Сергий по Варшавской железной дороге отправились в действующую армию. Шла Русско-турецкая война 1877−1878 гг.

Царь намеренно подвергал сына трудам и испытаниям. 5 июля 1877 г. по просьбе самого Великого Князя Сергия он получил приказ оставить императорский лагерь и быть в действующей армии, которой командовал Наследник Николай Александрович. Последний отправил своего младшего брата в Рущукский отряд. 12 октября 1877 г. Наследник приказал командиру отряда генералу Власенко произвести рекогносцировку по всему фронту расположения Рущукского отряда. Об этом военном событии рассказывается в походном дневнике Леонида Михайловича Чичагова (впоследствии митрополита священномученика Серафима): «Остаётся ещё сказать о правой колонне. Генерал Власенко, перейдя Кара-Лом у Кошева, вскоре был замечен неприятелем, и турки открыли сильный артиллерийский огонь, причём взорвали в 19-ой конной батарее передок, находившийся в 50-ти метрах от Великого князя Сергия Александровича, состоявшего при колонне»[13].

После шестимесячного пребывания за Дунаем Великий Князь Сергий вместе с Государем 10 декабря 1877 г. вернулся в Петербург.

В 1881 г. Великий Князь Сергий совершил паломничество на Святую Землю. Он «самолично увидел безотрадное состояние православия в Палестине, убедился в тяжёлом и беспомощном положении русских богомольцев, особенно простого народа»[14]. По возвращении на родину он основал Православное Палестинское Общество, устав которого был Высочайше утверждён в мае 1882 г., и стал первым его председателем. За 23 года его руководства и в последующие годы Общество это сыграло исключительную роль в деле утверждения православия на святой Земле. Заслуги его были оценены в печати[15].

Общество ставило пред собою три главные цели: защита и утверждение православия в Святой Земле; облегчение православным паломникам путешествия в Палестину и попечение о них в самой Палестине, изучение и ознакомление русских людей с прошлым и настоящим Святой земли.

Палестинское общество прекрасно справилось с этими задачами. Быстро стали создаваться отделения Общества. В 1897 г. они действовали уже в 28 губерниях. Собирались пожертвования. В результате полученных средств «прежде всего Палестинское Общество озаботилось об улучшении и удешевлении путешествия русских богомольцев в Св. Землю… Оно с этой целью вошло в сношение с железнодорожными и пароходными обществами и достигло того, что наши богомольцы за крайне дешёвую плату, с возможными для них удобствами, отправляются в Св. Землю: там их встречают с радушием, дают удобное помещение, крайне дешёвый и хороший стол»[16].

Палестинское Общество в Палестине стало строить, восстанавливать и поддерживать православные храмы. Оно открывало поликлиники, амбулатории и больницы. Амбулатории в Иерусалиме, Назарете и Вифлееме принимали ежегодно до 60 тыс. больных; снабжали бесплатным лекарством.

Большую роль в просвещении населения в духе православия играли открываемые Палестинским обществом школы и пансионы. Мужской пансион в г. Назарете и женский в Вифлееме готовили воспитанных в православии учителей и учительниц для местных школ.

Археологические раскопки, описание, исследование, перевод и издание древних рукописей, историко-библеистические учёные труды — всё это обогатило мировую науку.

В 1882 г. Великий Князь Сергий вступил в ряды лейб-гвардии Преображенского полка командиром 1-го батальона. «Этому началу своей действительной службы Его Императорское Высочество отдалось со всем жаром своей пылкой натуры, причём всегда первым был он на службе и служил для всех образцом исполнения служебных обязанностей»[17].

В 1884 г. произошло одно из самых значительных событий в жизни Великого Князя Сергия Александровича — женитьба на принцессе Гессен-Дармштадтской Елизавете. В марте 1884 г. он приезжал к ней в Дармштадт, 15 марта невеста его, принцесса Елизавета писала своей бабушке по матери королеве Виктории: «…Я так рада, что Вы увидите Сергея, когда приедете в следующем месяце, и надеюсь, что он произведёт на Вас приятное впечатление. Все, кто его знает, любят его и говорят, что у него правдивый и благородный характер»[18].

В день Пресвятой Троицы, 27 мая 1884 г. невеста в сопровождении всей своей семьи прибыла в Российскую столицу. Друг её жениха, Великий Князь Константин Константинович (К.Р.) записал в дневнике: «…скоро подошёл поезд невесты. Она показалась рядом с императрицей, и всех нас словно солнцем ослепило. Давно я не видывал подобной красоты. Она шла скромно, застенчиво, как сон, как мечта…»[19] Великий Князь Сергий, зная, что его невеста очень любит цветы, приказал украсить все её вагоны душистыми белыми цветами. Таинство венчания было совершено в воскресенье 3 июня 1884 г. в церкви Большого дворца. Замечателен и день бракосочетания — праздник всех святых. В дневнике вел. кн. Константина читаем: «…Сегодня была свадьба Сергея. Ради нашей тесной дружбы я с утра переживал чувства и волнения, которые испытывал в день своего венчания. Я был у него, когда он одевался на свадьбу и благословил его образком с надписью «Без Мене не можете творити ничесоже»[20].

Молодые супруги не поехали заграницу проводить свой медовый месяц, а направились в имение Ильинское, которое незадолго до смерти императрица Мария Александровна завещала своему сыну Сергию. Навестивший их 4 сентября вел. кн. Константин нашёл молодых в состоянии семейной радости и трогательной любви. Должно вообще сказать, что это был необыкновенно счастливый союз. Люди бесчестные и недобрые пытались с помощью клеветы очернить их отношения. Собственные свидетельства преподобномученицы Елизаветы, её чувства в день трагедии 4 февраля 1905 г. и в последующие месяцы и годы разоблачают эту ложь. К сожалению, в наше время некоторые авторы, пишущие о вел. кн. Сергии Александровиче, по неведению. оказываются в плену этой клеветы и, даже не сознавая того, становятся распространителями лжи.

В Ильинском молодые супруги пробыли до начала осени 1884 г. «…Елизавета Феодоровна и Сергей Александрович вели простую деревенскую жизнь и старались строгие правила двора свести до минимума. Они катались на лодке по реке, гуляли по полям и лесу, собирали цветы и ягоды… Одним из занятий великокняжеской четы было чтение. Сергей Александрович читал вслух, а Елизавета Феодоровна в это время или вышивала, или делала зарисовки для пейзажей»[21].

26 февраля 1887 г. Великий Князь Сергий был произведён в генерал-майора и назначен командиром Преображенского полка. Строго относясь к своим обязанностям, Великий Князь Сергий Александрович с отеческим вниманием и заботой относился к своим подчинённым. Так, например, во время манёвров под Нарвою, чтобы испытать тяжесть солдатского снаряжения, он одел его на себя и с ружьём прошёл маршем десять вёрст. Сослуживцы по полку как офицеры, так и солдаты относились к нему с любовью. Оставляя в 1891 г. полк, Великий Князь Сергий оставил из личных средств 10 тыс. рублей для оказания помощи нуждающимся в полку.

В октябре 1888 г. Великий Князь Сергий и вел. кн. Елизавета посетили Святую Землю. Супруги начали своё паломничество с Назарета, где прошли детские и отроческие годы нашего Спасителя. Они поднимались на гору Преображения — Фавор. «…В греческом храме на горе Фавор висела на стене красивая икона в позолоченной раме, изображающая Преображение Господне. Внизу на иконе была выгравирована надпись, что это дар от Великого князя Сергия Александровича. В настоящее время эта икона хранится в Иерусалиме, в греческой Патриархии»[22].

Богомольцы посетили Иерусалим, Гефсиманию с храмом св. равноапостольной Марии Магдалины, где 23 года спустя были погребены святые останки Великой Княгини Елизаветы.

Божественный Промысел избрал Великого Князя Сергия в деле, значение которого переоценить невозможно: обратить в православие и дать нашей Церкви великую угодницу Божию преподобномученицу Елизавету.

Обладая от природы глубоким и сильным религиозным чувством, она была воспитана как убеждённая лютеранка. Искренне принимая религию своих родителей и предков, она и мысли не могла допустить о перемене веры не по убеждениям, а по мотивам практического характера. Такой она приехала в Россию. Когда 3 июня 1884 г. она стала женой Великого Князя Сергия Александровича, ни у него, ни у его ближних не было никаких разговоров о переходе вел. княгини Елизаветы в православие. Это представлялось невозможным. И если это совершилось Великим Постом 1891 г., то главная заслуга в этом принадлежит её мужу Великому Князю. Сергию. Его личное благочестие, высокая духовность, строгое соблюдение церковных канонов и правил явились свидетельством истины православия. Через веру Великого Князя Сергия она убедилась в духовной красоте и силе православия. В письме к отцу из Петербурга 8/20 марта она писала: «Земное счастье я всегда имела — когда была ребёнком в моей старой стране, а как жена — в моей новой стране. Но когда я видела, каким глубоко религиозным был Сергий, я чувствовала себя отставшей от него, и чем больше я узнавала его церковь, тем больше я чувствовала, что она приближает меня к Богу. Это чувство трудно описать»[23].

Другие письма св. Елизаветы дополняют наши знания о том, как произошла эта великая перемена. В этих свидетельствах открываются также черты замечательной личности Великого Князя Сергия, его подлинно христианские добродетели. В письме, написанном 11/23 января 1891 г. родному брату Эрнесту, она объясняет: «Не думай, что только земная любовь привела меня к этому решению, хотя я и чувствовала, как Сергей желал этого момента, и я знала много раз, что он страдал от этого. Он был настоящим ангелом доброты. Как часто он мог бы, коснувшись моего сердца, привести меня к перемене религии, чтобы сделать его счастливым; и никогда, никогда он не жаловался; и только теперь я узнала через жену Павла, что у него были моменты, когда он приходил в отчаяние. Как ужасно и мучительно сознавать, что я заставила многих страдать: прежде сего — моего родного моего любимого мужа»[24].

Решение жены обратиться в православие глубоко тронуло любящую душу Великого Князя Сергия. «Великая княгиня по собственному внутреннему побуждению решила присоединиться к православной Церкви. Когда она сообщила о своём намерении своему супругу, у него, по словам одного из бывших придворных, «слёзы невольно брызнули из глаз»[25].

Великий Князь Сергий Александрович был для вел. кн. Елизаветы и её первым наставником: «Я прочитала здесь с Сергием много книг о религии — я просила его об этом, мне хотелось объяснений»[26], — писала она к брату в упомянутом выше письме за три месяца до своего первого причастия Святых Таин в Лазареву субботу 13 апреля 1891 года. Имея правильное духовное устроение, вел. кн. и жене своей, делавшей первые шаги в православии смог дать правильное направление на всю её жизнью Об этом она вспоминает в письме к Государю Николаю Александровичу: «Ты пишешь о духе прелести, в который, увы, можно впасть и о которым мы часто говорили с Сергеем. Когда я была протестанткой, Сергей, с его большим сердцем и тактом, никогда не навязывал мне своей религии; то, что я не разделяла его веры, было для него большим горем, но он находил силы стойко переносить его — благодаря отцу Иоанну, который говорил: „Оставьте её в покое, не говорите о нашей вере, она придёт к ней сама“. Слава Богу, всё произошло именно так. Сергей, который знал свою веру и жил по ней настолько истинно, насколько может настоящий православный христианин, и меня (так) возрастил и, благодарение Богу, предостерёг от этого „духа прелести“, о которой ты говоришь»[27].

26 февраля 1891 г. Великий Князь Сергий Александрович был поставлен на высокую и ответственную должность московского генерал-губернатора. Великая кн. Елизавета Феодоровна писала будущему Государю, вел. кн. Николаю: «У нас столько всего произошло — Сергея назначили генерал-губернатором Москвы. Мы были очень тронуты доверием, которое твой отец оказал моему дорогому мужу, дав ему такую важную должность, и добротою, и любовию, которую он проявил, сделав Сергея своим генерал-адъютантом»[28]. Люди православно-патриотических настроений восприняли назначение Великого Князя Сергия с большим удовлетворением. Великий князь Константин (К.Р.) записал в дневнике: «Назначение Сергия всеми встречается с радостью»[29].

Это было время, когда Россия, по словам архиепископа Анастасия (Грибановского), «под крепким скиптром Александра III достигла расцвета своего могущества и силы, и притом в чисто национальном духе»[30]. На тех же принципах, что и Царь-Миротворец, строил свою деятельность как генерал-губернатор вел. кн. Сергий Александрович. Он «старался поднять нашу древнепрестольную столицу в различных отношениях, особенно в смысле хранения в ней, как исконно русского центра, её национально-исторических преданий. И поникшее было в прежнее время, под воздействием чуждых нам влияний, значение её святынь, исторических достопримечательностей, самого уклада жизни московской при нём поднялось, возвысилось и стало виднее во всех концах России»[31].

Зная, какие пагубные последствия имеет всякий дух общественной непокорности, желающий вызвать социальные нестроения и взаимную вражду между людьми, генерал-губернатор Сергий Александрович решительно боролся против разрушительных сил. Историк последнего царствования пишет, что Великого Князя Сергия Александровича (как и вел. кн. Владимира Александровича) «революционные круги считали главою партии сопротивления. Великий Князь Сергий Александрович, много лет занимавший пост Московского генерал-губернатора, действительно был человеком твёрдых консервативных воззрений, способный в тоже время и на смелую инициативу»[32].

Было бы глубоким заблуждением даже частично принять оценки, даваемые представителями либерального и так называемого «освободительного движения» Великому Князю. как политику полицейского склада.

Человек истинно христианской нравственности, он, несмотря на свою сугубую занятость, деятельно, а не номинально участвовал во многих просветительских и благотворительных организациях, оказывая им помощь как почётный председатель или попечитель: Московского общества призрения, воспитания и обучения слепых детей; Комитета для оказания пособий вдовам и сиротам, пострадавшим на войне; Московского общества покровительства беспризорных и освобождённых из мест заключения несовершеннолетних; Московского Совета детских приютов, Иверской общины сестёр милосердия.

Особо должно сказать о его попечении об образовании рабочих. Комиссия по устройству чтений для рабочих 6 февраля 1905 г., на третий день после мученической кончины Великого Князя Сергия устроило поминание усопшего. Председатель Комиссии, ректор Московской духовной семинарии Анастасий (Грибановскиий) «обратился к наполнявшим аудиторию слушателям с одушевлённой речью, в которой указал, какую великую и невозвратимую утрату понесла Комиссия в лице Великого Князя Сергия Александровича. Общеобразовательные чтения для рабочих возникли в Москве по мысли Августейшего московского генерал-губернатора. Великий Князь всегда живо интересовался этими чтениями и содействовал их развитию и упрочению… В лице Его Высочества Комиссия лишилась высокого покровителя, который горячо принимал к сердцу умственные и нравственные интересы рабочих. Он щедро обеспечивал всевозможными средствами чтения для них и незадолго до своей кончины изъявил согласие сохранить звание Покровителя Комиссии по устройству этих чтений, принял на себя ещё и звание почётного её Председателя… Речь произвела глубокое впечатление на рабочих: многие из присутствующих плакали»[33].

В своём имении Ильинское Великий Князь Сергий построил родильный дом для женщин окружающих деревень. В этой больнице часто совершались и крещения новорождённых детей. Восприемниками бесчисленных крестьянских младенцев были Сергей Александрович и Елизавета Феодоровна"[34].

Любовь Великого Князя Сергия к простому народу особенно ярко проявлялась в нарочитые дни (праздники прп. Сергия Радонежского, 5 июля; св. пророка Илии, 20 июля и св. прав. Елисаветы, 5 сентября), когда в Ильинское стекалось множество людей из ближних и дальних деревень. После церковной службы в Ильин день открывалась ярмарка, которая длилась три дня. «За несколько дней до ярмарки местные купцы строили прилавки вдоль улицы и на площади, укрепляли столбы для качелей и карусели, сооружали палатки и балаганы для приезжей труппы артистов и фотографов … На ярмарке можно было найти всё необходимое для домашнего хозяйства: куски льняного полотна и яркого ситца, изделия из дерева — деревянные шкатулки, миски, ложки и кружки»[35]. Современник, посещавший ярмарку, рассказывает: «Чем только не обязаны им здесь[36] крестьяне: и школами …, и больницами, и щедрой помощью в случаях пожара, падежа скота и всякой другой беды и нужды … Нужно было видеть Августейших помещиков в селе Ильинском в день престольного праздника, в Ильин день, среди крестьян после обедни на ярмарке. Почти всё привозимое скупается ими и здесь же раздаривается крестьянам и крестьянкам от мала до велика. Крестьяне сёл Ильинское, Усова и других, как дети, сердечно сроднились с Их Высочествами»[37].

В 1902 г. Великий Князь Сергий Александрович вместе с супругой Елизаветой Феодоровной посетил Рим. Большую часть времени они посвятили осмотру римских церквей и святынь. Преподобномученица Елизавета рассказывала Владыке Анастасию о встрече её мужа с папой римским Львом XIII. «Последний очень хорошо знал непоколебимую твёрдость православных убеждений Сергея Александровича, однако очень высоко ценил его лично, познакомившись с ним тогда, когда великий князь ещё ребёнком гостил в Риме. Давняя близость отношений позволила им вступить в непринуждённую беседу между собой; между ними даже возник спор относительно того, сколько было пап с именем Сергий. Оба высоких собеседника не хотели уступить друг другу, и папа вынужден был удалиться в библиотеку за справкой. Он вернулся оттуда в некотором смущении. «Извините, — сказал улыбаясь Лев XIII, — хотя и говорят, что папа непогрешим, но на этот раз он впал в ошибку»[38].

Большим событием в жизни Великого Князя Сергия и вел. кн. Елизаветы было присутствие на торжествах во дни прославления прп Серафима Саровского в июле 1903 г. Государь Николай Александрович отметил в своём дневнике: «15 июля в 71/4 тронулись в путь на богомолье в Саровскую пустынь… 16 июля … Утром в Москве к нам сели в поезд д<ядя> Сергей и Элла …» О впечатлении от этой поездки преподобномученица Елизавета вспоминала в письме от 23 мая 1909 г. к Государю перед своей поездкой в Кашин, где были торжества восстановления святого почитания благоверной княгини Анны Кашинской: «Празднование церковное, и я, конечно, была бы счастлива вновь пережить божественное впечатление, как тогда в Сарове, — это редкостное благословение и поддержка в жизни»[39].

Прославление совершалось в Успенском соборе монастыря. Накануне гроб со святыми мощами великого угодника Божия был перенесён туда из церкви святых Зосимы и Савватия. Крестным ходом. Гроб несли Государь Николай Александрович, Великий Князь Сергий и др.

После поездки в Саров Великий Князь Сергий вернулся к своим обязанностям, исполнять которые становилось всё труднее. Россия как бы раздвоилась. Одни дорожили вековыми отечественными традициями православной Руси, другие были одержимы мятежным духом, жаждой разрушения. «Наступает время и наступило уже, когда к русским людям, верным долгу, вере и чести, верным родине и царю, заветам верности и благородства, применимо слово молитвы церковной: «вменихомся яко овцы заколения!»[40]

Решение об убийстве Великого Князя Сергия было принято партией социалистов-революционеров. Осуществление этого преступления стало делом боевой организации социалистов-революционеров, во главе которой в то время стоял Евно Азеф.

Великий Князь Сергий уже не занимал пост генерал-губернатора Москвы. 1 января 1905 г. Государь удовлетворил его прошение об отставке. За ним сохранился лишь пост командующего Московским военным округом. Поэтому мотивы убийства можно оценить скорее как идейные, а не политические. Великий Князь Сергий был убит за свои православно-патриотические убеждения. Он получал угрожающие письма; анонимные обращения приходили и к его жене. Великий Князь Сергий был в любой день готов принять смерть.

4 февраля 1905 г. он выехал из Николаевского дворца в губернаторский дом. В 2ч. 47 м. на Сенатской площади Кремля в карете, в которой ехал Великий Князь, разорвалась со страшной разрушительной силой бомба, брошенная И.П. Каляевым, уроженцем Варшавы (мать его была полячка). Тело убитого было растерзано, и вел. кн. Елизавета с великим самообладанием собирала его по частям. Уцелели нательный крест и образки. Останки были уложены на носилки, покрыты шинелью, стоявшего здесь солдата, отнесены в Чудов монастырь и поставлены близ раки свт. Алексия.

Православные люди, откликнувшиеся на эту кончину, единодушно называли эту смерть мученической: «Да, он был воистину наш, потому что всегда он был жив духом древней Москвы… Пусть же он останется нашим и по кончине своей: пусть останки его пребудут навсегда в стенах священного Кремля. где Бог судил ему кончить жизнь мученически»[41], — писал в «Московских ведомостях» священник Иосиф Фудель. Мысль о том, смерть её дорогого супруга была мученической, укрепляла вел. кн. Елизавету. В ответ на адрес Московской городской Думы она писала: «Великим утешением в моём тяжёлом горе служит сознание, что почивший Великий Князь находится в обители святителя Алексия, память которого он глубоко чтил, и в стенах Москвы, которую он глубоко любил, и в стенах Кремля, в которой он мученически погиб»[42]. Преподобный Сергий (до монашества — протоиерей Митрофан Сребрянский) записал: «7 февраля. Сейчас служили мы панихиду по новом мученике царствующего дома великом князе Сергии Александровиче. Царство Небесное мученику за правду!»[43].

Первая панихида по убиенному Великому князю Сергию была совершена сразу же по перенесении останков в храм свт. Алексия в Чудовом монастыре[44].

В 5-ом часу вечера у тела усопшего совершил панихиду наместник Чудова монастыря архимандрит (впоследствии епископ) Арсений (Жадановский) с иеромонахами Анастасием и Ферапонтом при пении монастырского хора. В 5 ч. панихиду совершил старший викарий Московской митрополии епископ Трифон (Туркестанов) с архимандритом Арсением, ректором Псковской духовной семинарии архимандритом Борисом и др. священниками. На панихиде присутствовала вел. кн. Елизавета. В течении нескольких дней до отпевания непрерывно у гроба служились панихиды.

На третий день по смерти Великого Князя произошло событие, которое открывает нам ту духовную высоту, на которой стояли и охваченная горем вдова и убиенный её супруг. «Через два дня, во время молитвы о дорогом муже, она вдруг ясно почувствовала, что великий князь от неё что-то просит. Она поняла, что ей нужно снести Каляеву прощение великого князя, которое он не успел дать»[45]. Свидание было устроено 7 февраля в канцелярии арестного дома Пятницкой части. Слова, сказанные вел. кн. Елизаветой Феодоровной И. Каляеву, косвенно подтверждают, что христианское прощение, данное убийце, исходило от убиенного: «Я хотела бы только, чтобы вы знали, что великий князь простит вам, что я буду молиться за вас…»[46]

10 февраля митрополит священномученик Владимир (Богоявленский) со всеми викарными епископами и духовенством столицы совершил отпевание Великого Князя Сергия. Православные люди, воспринявшие смерть Великого Князя Сергия мученичество за свои православно-патриотические убеждения, не только совершали заупокойное поминовение, но также верили в его молитвенное предстательство. Священномученик Иоанн Восторгов 7 октября 1907 г. в речи, посвящённой его памяти, сказал: «сегодня „именины преподобного отца нашего Сергия“, — память святых мучеников Сергия и Вакха; в честь одного из них и назван великий Радонежский подвижник и всея России чудотворец. Не вспоминается ли нам невольно умерший смертью мученика, соименный преподобному Сергию и имевший его небесным покровителем, царственный витязь и подвижник за землю русскую благоверный Великий Князь Сергий Александрович … В этот час заупокойного о нём моления, продолжая в любимой им Москве любимое им дело, мы призываем его светлый дух, и, приобщая его к радости подвига во имя Церкви и России, мы уповаем на невидимое его нам вспоможение духом его любви, его загробного дерзновения в молитве к Богу»[47].

Великий Князь Сергий принадлежал к тем искренним и нравственно-благородным личностям, для которых готовность принести себя в жертву как бы не требовало подвига, а была естественным проявлением жизненного настроения и исполнением долга перед Церковью и отечеством. Трудно найти в нашей истории другого человека, чей светлый лик так старательно пытались бы очернить клеветой. «Он был, — пишет современный православный исследователь, — оклеветан не только революционерами, врагами великой национальной России, но и многими представителями „высшего“ общества. Его неутомимо чернили за рубежом, чем особенно прославился германский император Вильгельм II. Но он, помня слова Спасителя, „в мире скорбни будете“ (Ин.16.33), высоко неся имя православного христианина, не воздавал им злом за их беззакония. Мать-Церковь обильно подавала ему свои утешения, и он наслаждался её святыней. Однако безбожный мир продолжал жестоко преследовать его, и, наконец, он был зверски убит»[48]. К сожалению, и сейчас даже среди людей, претендующих на серьёзный подход к истории, можно встретить жертв этой клеветы. Живучесть её при отсутствии каких-либо фактов, убеждает в том, что она питается из самого мутного источника, который хорошо был известен святым отцам. Греческое слово «диавол» переводится: клеветник, ненавистник. Поэтому Слово Божие относит клевету к тяжким грехам (Рим.1,30; 2 Тим.3,3). Лож, по-видимому, в силу своей генетической природы обладает изощрённо-парадоксальной логикой. Она норовит прилепиться чаще всего к той области, где человек наиболее безукоризненно себя проявляет. Как ни чудовищно звучало обвинение святителя Афанасия Великого в растлении женщины, но нашлись люди, которые устроили ему суд, хотя весь христианский мир (восточный и западный) знал его высокую подвижническую жизнь. Святитель Василий Великий писал ему: «Если бы при содействии твоих молитв удостоились мы увидеть тебя и насладиться тех благ, какими ты преисполнен и к сказанию о нашей жизни присовокупить свидание с твоей подлинно великой апостольской душою; то, без сомнения, заключили бы о себе, что, по Божию человеколюбию, приобрели мы утешение, вознаграждающее за все скорби, какие претерпели в целой своей жизни»[49]. Преподобного Германа Аляскинского обвинили в присвоении чужих денег, хотя нестяжательная жизнь этого святого человека была всем хорошо известна.

Среди клеветников Великого Князя Сергия самыми нечистыми были те, кто касался его супружеской жизни — этой возвышенно-светлой страницы его недолгой, но высокой жизни. Трудно избавиться от недоумения: почему повторяющие эту ложь, не примут свидетельства его святой супруги. От писем её, в которых она говорит о своём муже веет радостью при жизни и чувством благодарности за пережитое счастье после его смерти. Она писала Государю Николаю 7 апреля 1910 накануне посвящения в крестовые сёстры: «Дорогой мой, я прошу твоего благословения, молитв и прощения перед приближающимся торжественным днём… Сергей с радостью умер за тебя и за свою Родину. За два дня до смерти он говорил, с какой готовностью пролил бы свою кровь. Если бы мог этим помочь. Надеюсь, Господь даст мне силы, чтоб никто не смог сказать, что я оказалась недостойной водительства такого истинно благородного мужа и настоящего христианина»[50].

Духовная связь двух горячо любивших друг друга супругов никогда не прерывалась. Знаменательно, что сама вел. кн. Елизавета приняла мученическую смерь в день тезоименитства своего супруга, 5 июля 1918 г, день памяти прп. Сергия Радонежского.

«Твёрдо верим, что погребённый в Кремле Московском, он будет всё расти в глазах потомства и, когда русский народ выйдет на свой твёрдый и широкий путь, память о покойном, окружённая ореолом мученичества, не изгладится со страниц истории и будет ярко свидетельствовать, что и в дни шатаний и всеобщего замешательства были на Руси люди стойкие, душесильные, готовые и смерть принять за свою веру»[51].

Великий Князь Сергей Александрович был погребён в особом склепе в Чудовом монастыре в Кремле. В начале 30-х годов с уничтожением монастыря была разрушена и усыпальница над склепом. В 90-х годах во время ремонтных работ был обнаружен склеп, в котором был погребён убиенный Великий Князь. 17 сентября 1995 г. после трёхлетних усилий православного общества «Радонеж» его останки были перенесены в Новоспасский монастырь и захоронены в подклете Собора. В Новоспасский монастырь поступают свидетельства о молитвенной помощи, тем, кто с верою приступает к принявшему мученическую смерть Великому Князю Сергию, как к угоднику Божиему. Составитель настоящего жития беседовал с женщиной, страдавшей более пятнадцати лет экземой на руках. Чудесное исцеление от мучившей её болезни она получила, разбирая личные вещи, находившиеся в специальном металлическом ящике найденном на месте погребения (в нём находился растерзанный бомбой мундир). Есть и другие свидетельства о чудесах, поступающие в Новоспасский монастырь.

Примечания:

[1] Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. Тула, 1990, с. 257.

[2] Великий князь Николай Александрович (1843−1865)

[3] Тютчева А.Ф. Указ. соч., с. 261−262.

[4] Авчинников А.Г., Великий князь Сергей Александрович. Иллюстрированный биографический очерк, Екатеринославль, 1915, с. 2.

[5] Из записок адмирала Д.С. Арсеньева, — Русский архив, 1910, № 11, с. 425.

[6] Арсеньев Д.С. Там же, с. 426.

[7] Филарет (Дроздов), митрополит. Письма к высочайшим особам и разным другим лицам, Тверь, 1888, с. 10.

[8] Встреча происходила в октябре 1873 г. в Петербурге.

[9] Из записок Высокопреосвященного Леонида, — Русский архив, 1907, № 10, 112; 1908, № 4. Цит. по кн.: Авчинников А.Г. …, с. 10.

[10] Цит. по кн.: Авчинников А.Г. …, с. 1.

[11] Его «Сергей Александрович хорошо знал с детства, полюбил, всегда наслаждался его умными беседами» (Авчинников А. Г…, с. 13).

[12] Кони А.Ф. На жизненном пути, СПб., 1912, т. 1, с. 195.

[13] Чичагов Л.М. Дневник пребывания Царя-Освободителя в Дунайской армии в 1877 году, СПб, 1995, с. 385.

[14] Димитрий (Самбикин), архиепископ. Предсмертные мысли и думы о заслугах Православного Палестинского Общества, СПб., 1908, с. 8.

[15] Курочкин А. М. Беседа о деле, совершаемом в Святой Земле Императорским, Православным палестинским обществом, СПб, 1907; Дмитриевский А.А., Императорское Православное Палестинское Православное Общество и его деятельность за истекшие четверть века (1882−1907). СПб., 1907; Православное Палестинское общество на служении церкви и русскому народу, Пг., 1917

[16] Димитрий (Самбикин), архиепископ, …, с. 8−9.

[17] Авчинников А.Г., с. 27.

[18] Цит. по кн.: Миллер Л., Святая мученица Российская Великая Княгиня Елизавета Феодоровна, М., 1994, с. 33−34.

[19] Материалы к житию преподобномученицы вел. кн. Елизаветы. Письма, дневники, воспоминания, документы, М., 1995, с. 87.

[20] Там же, с. 87.

[21]Миллер Л. …, с. 39−40.

[22] Там же, с. 56.

[23] Цит. по кн.: Миллер Л. Святая мученица Российская великая княгиня Елисавета Феодоровна, М., 1994, с. 67.

[24] Там же, с. 64.

[25] Анастасий (Грибановский), архиепископ, Светлой памяти великой княгини Елизаветы Феодоровны — в сб.6 Материалы к житию преподобномученицы великой княгини Елизаветы. Письма, дневники, воспоминания, документы, М., 1995, с. 71.

[26] Миллер Л. Святая мученица …, с. 65.

[27] Письмо к Государю Николаю II от 18 апреля 1909 г., — «Материалы к житию…», с. 25.

[28] Там же, с. 14.

[29] К.Р. Великий Князь Константин Романов, Дневник …, запись от 26 марта 1891 г.

[30] Анастасий, архиепископ, Светлой памяти Великой Княгини Елизаветы Феодоровны, — «Материалы к житию…», с. 71.

[31] Неоценённой памяти скончавшегося мученической смертью Великого Князя Сергия Александровича (издание Комиссии по устройству чтений для рабочих), М., 1905.

[32] Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II, СПб., 1991, с. 271.

[33] Неоценённой памяти…, с. 4−5.

[34] Миллер Л. …, с. 41, примечание.

[35] Там же, с. 52.

[36] Село Ильинское

[37] Неоценённой памяти…, с. 9−10.

[38] Материалы к житию…, с. 71, примечание.

[39] Там же, с. 40.

[40] Восторгов И.И. прот., Кровавое помешательство, — Полн. собр. соч., М., 1915, т. 3, с. 69.

[41] Цит. по кн.: Незабвенной памяти Его Императорского Высочества великого князя Сергия Александровича, — Летопись Историко-родословного общества в Москве. М., 1905, вып.1, с. 33.

[42] Летопись Историко-родословного общества… с. 16.

[43] Сребрянский Митрофан, священник. Дневник полкового священника, служащего на Дальнем Востоке, М., 1996, с. 250.

[44] «Я … придерживаясь за носилки, побрёл на ними. Принесли во дворец и прямо пронесли в Алексеевский храм Чудова монастыря, поставив близ раки свт. Алексия, где тотчас была отслужена первая панихида». Джунсковский В. Ф. Из воспоминаний, — «Материалы к житию…», с. 107.

[45] Белевская-Жуковская М. Великая Княгиня Елизавета Феодоровна, — «Материалы к житию…», с. 131.

[46] Рассказ Каляева о свидании с Великой Княгиней Елизаветой Феодоровной, — Убийство Великого Князя Сергия Александровича социалистом-революционером И. Каляевым, М., б.г., с. 56.

[47] Восторгов Иоанн, прот. Полное собрание сочинений, СПб., 1995, с. 350−53.

[48] Вяткин В. В. Христовой Церкви цвет благоуханный. Жизнеописание преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Феодоровны, М., 2001, с. 47.

[49] Василий Великий, святитель. Творения, СПб., 1911, т.3, с. 105.

[50] Материалы к житию преподобномученицы великой княгине Елизаветы. Письма, дневники, воспоминания, документы, М., 1995, с. 50.

[51] «Летопись Историко-родословного общества…», с. 24.

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