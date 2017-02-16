Губернатору Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко

В ночь 16 ого февраля 2017 «неизвестные», в которой раз, покрыли чёрной краской недавно установленную в Санкт Петербурге, на Большой Зеленина д. 3 памятную доску А. В. Колчаку. Доску можно сказать «скромную», увековечившую великого океанографа и полярного исследователя. Смольнинский же районный суд СПб 24 января, руководствуясь законом и совестью постановил доску просто напросто демонтировать. На инициаторов установки был подан иск: не за переоценку трудов гляциолога и картографа, а за прославление военного преступника расстрелянного по приговору ревтрибунала за «преступления против человечества», в реабилитации которого 26 января 1999 года было отказано военным судом Забайкальского военного округа, который признал А. В. Колчака не подлежащим реабилитации, так как, с точки зрения военных юристов, несмотря на свои широкие полномочия адмирал не остановил проводимого его контрразведкой террора в отношении гражданского населения.

Тем несуразнее и «субъективистки» воспринимается эта судебная процедура при наличие в Иркутске памятника А. Колчаку, а также всеросийская признанность таких выдающихся вождей Белого движения как генералы П. Врангель, Л. Корнилов и А. Деникин — в данной ситуации это может воприниматься как вопиющий контрапункт.

События достойные театра абсурда, за такой сюжет дали бы по рублю и Беккету, и Ионеско!

Заворачивается этот сценарий в первое столетие Февральского переворота и большевистского путча… Декорация сценария: процветающий мавзолей В.И. Ленина, отсутствие реальной декоммунизации страны.

Звукооформление сценария: всё более настойчивы призывы к «примирению» исходящие из многочисленных общественных, административных и духовных структур.

Гвардейское объединение и Дворянское собрание скромно бы удовлетворились подлинным, глубоким ОСОЗНАНИЕМ катастрофы постигшей Россию сто лет тому назад. Увы, мы видимо до него далеко.

Подытоживая: надеемся на прекращение судебной и околосудебной травли памятной доски А.В. Колчаку, а главное на победу в умах и сердцах объективного восприятия гражданской войны и последующих после понесённого в ней поражения десятилетий кровавого коммунистического тоталитаризма.

Да сбудется!

Князь А. Б. Жевахов, Председатель Морского Собрания, Париж

Князь А.А. Трубецкой, Председатель Гвардейского Объединения, Париж

Н.И. Кривошеин, писатель, переводчик (Париж), внук А.В. Кривошеина, главы Правительства ген. П. Врангеля

Копия письма отправлена послу РФ во Франции, А.К. Орлову

Париж, 15 февраля 2017 г.