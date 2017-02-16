Мученик Михаил родился 13 октября 1875 года в посёлке Дрезна Орехово-Зуевского уезда Московской губернии в благочестивой семье Евграфа Агаева. Евграф Агаев был владельцем чайной в Дрезне и прихожанином храма великомученицы Параскевы Пятницы. Будучи человеком состоятельным, он содержал церковный хор. После смерти отца Михаил стал хозяином чайной и продолжал содержать церковный хор, в котором был регентом.

В 1918 году советская власть национализировала чайную, и она была превращена сначала в столовую, а затем снова в чайную. Михаил Евграфович был оставлен при ней заведующим. Но при начале новых гонений против крестьян и всех бывших собственников вынужден был пойти работать сторожем на фабрику в Дрезне. Он был председателем ревизионной комиссии при храме и во время богослужений пел в хоре. Настоятелем храма был в то время священник Сергий Скворцов, с которым Михаил Евграфович дружил.

Когда в 1937 году усилились гонения на Русскую Православную Церковь, Михаил Евграфович 29 сентября был арестован. 3 октября следователь допросил его.

— Обвиняемый Агаев, вы руководите в настоящее время церковным хором и являетесь членом церковного совета? — спросил его следователь.

— Да, в дрезнинской церкви я активно работаю в церковной ревизионной комиссии, хором в данное время не руковожу.

— Обвиняемый Агаев, вы среди рабочих высказываете недовольство и сожаление о старом времени, что вам, церковникам, не помогают, везде и всюду преследуют?

— Да, раньше было лучше, у церкви доходов было больше, — это я говорил. В настоящее время дохода мало, никто нам, церковникам, и церкви не помогает.

— Обвиняемый Агаев, следствие располагает материалами, что вы среди рабочих возводили клевету на положение трудящихся при советской власти, — заявил следователь.

— Клевету о положении трудящихся Советского Союза я не возводил и ни с кем об этом не говорил.

14 октября следователь НКВД допросил секретаря Дрезнинского сельсовета и тот показал, что давно знает Михаила Агаева, который раньше держал чайную, и в прошлом, и настоящем является активным церковником и поддерживает отношения со священнослужителями. Для обвинения было недостаточно такого рода характеристики, и следователь написал обычные в этих случаях показания, будто обвиняемый ругал коммунистов. Секретарь сельсовета, однако, никогда не слышал ничего подобного из уст Михаила Евграфовича и отказался подписывать протокол допроса. Следователь стал его уверять, что ему опасаться нечего, так как Агаев будет изолирован и не сможет принести свидетелю никакого вреда; поддавшись уговорам следователя, тот смалодушничал и поставил свою подпись под лжесвидетельствами.

В тот же день следователь составил обвинительное заключение и Михаил Евграфович был отправлен в Таганскую тюрьму в Москву, где 15 ноября уже другой следователь допросил его.

— Кем вы работали до момента ареста в церковном совете?

— До ареста я был председателем ревизионной комиссии церковного совета.

— Вы обвиняетесь в том, что вели контрреволюционную агитацию. Подтверждаете ли это?

— Никакой контрреволюционной агитации я не вёл. Виновным себя не признаю.

17 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила Михаила Евграфовича к десяти годам заключения в концетрационном лагере, и он был отправлен в Тайшетлаг. Михаил Евграфович Агаев умер в Тайшетлаге 15 февраля 1938 года и был погребён в безвестной могиле.

Мученик Михаил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 20 апреля 2005 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль». Тверь. 2005. С. 23−24

Собор новомучеников и исповедников российских