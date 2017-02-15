Губернатору Санкт-Петербурга Г. С.Полтавченко

Уважаемый Георгий Сергеевич!

24 января 2017 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в рамках дела № 2а-185/2017 признал незаконным Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.02.2015 г. № 148 «Об установке мемориальной доски А.В. Колчаку». Суд обязал демонтировать уже установленную мемориальную доску.

По имеющимся сведениям, Юридическому комитету и Комитету по культуре дано устное указание не обжаловать указанное решение суда. Если данная информация верна, то согласиться с таким решением невозможно по ряду причин:

1. Необжалование решения, признавшего незаконным акт Правительства С-Петербурга, фактически является признанием незаконности действий Правительства С-Петербурга. Это бросает незаслуженную тень на высший орган исполнительной власти города, на профессионализм тех, кто готовит документы на подпись губернатору и на самого губернатора.

2. В суде 1-ой инстанций представители Правительства С-Петербурга и других исполнительных органов власти возражали против удовлетворения иска и мотивированно объясняли суду законность установки соответствующей мемориальной доски. Изменилась ли эта позиция Правительства С-Петербурга? По каким причинам?

3. А.В. Колчак является выдающимся русским офицером и исследователем. Именно в этом его качестве и была установлена мемориальная доска. Изменилась ли, со стороны Правительства С-Петербурга оценка этой деятельности А.В. Колчака?

4. Мемориальные доски, в отличие от памятников, имеют целью не прославление (восхваление) того или иного лица, а просвещение (информирование) граждан о том или ином историческом факте, о сохранении памяти о соответствующем факте. В данном случае мемориальная (памятная) доска установлена именно на том доме, в котором фактически жил А.В. Колчак. Появились ли у Правительства С-Петербурга иные сведения относительно мест проживания в С-Петербурге этой исторической личности?

5. Отсутствие реабилитации того или иного лица, с правовой точки зрения, не является препятствием для установки мемориальных досок, с ним связанных. Никаких ограничений законодательство в этой связи не содержит.

6. В период Гражданской войны А.В. Колчак боролся с насильно захватившими власть большевиками (коммунистами), использовавшими методы террора и политических репрессий как основу своей политики. Учитывает ли Правительство Санкт-Петербурга, что противозаконность указанных действий большевиков неоднократно была признана в России на официальном государственном уровне?

a. «За годы Советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам.

Осуждая многолетний террор и массовые преследования своего народа как несовместимые с идеей права и справедливости, Федеральное Собрание Российской Федерации выражает глубокое сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким, заявляет о неуклонном стремлении добиваться реальных гарантий обеспечения законности и прав человека. Целью настоящего Закона является реабилитация всех жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года " (преамбула Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий»).

b. « КПСС никогда не была партией. Это был особый механизм формирования и реализации политической власти путём сращивания с государственными структурами или их прямым подчинением КПСС. Руководящие структуры КПСС осуществляли свою собственную диктатуру, создавали за государственный счёт имущественную основу для неограниченной власти .

Именно на руководящих структурах КПСС, фактически поглотивших государство и распоряжавшихся им как собственным инструментом, лежит ответственность за исторический тупик, в который загнаны народы Советского Союза, и тот развал, к которому мы пришли. Деятельность этих структур носила явный антинародный, антиконституционный характер, была прямо связана с разжиганием среди народов страны религиозной, социальной и национальной розни, посягательством на основополагающие, признанные всем международным сообществом права и свободы человека и гражданина" (преамбула Указа Президента РФ № 169 от 6.11.91).

c. «В стране в течение длительного времени господствовал режим неограниченной, опирающейся на насилие власти узкой группы коммунистических функционеров, объединённых в политбюро ЦК КПСС по главе с генеральным секретарём ЦК КПСС. Материалами дела, в том числе показаниями свидетелей, подтверждается, что руководящие структуры КПСС были инициаторами, а структуры на местах — зачастую проводниками политики репрессий в отношении миллионов советских людей, в том числе в отношении депортированных народов. Так продолжалось десятилетиями» (Постановление Конституционного суда РФ от 30.11.1992 N 9-П).

Понимает ли Правительство Санкт-Петербурга, что Смольнинский суд в решении от 24.01. 2017 года не учёл в том числе то, что в период Гражданской войны А.В. Колчак боролся именно против тех лиц, которые позднее осуждены в приведённых актах законодательства и решении Конституционного суда России? Международным сообществом периода Гражданской войны (за исключением Германии) и значительным количеством россиян, кто не поддерживал большевиков, последние воспринимались как террористическая группировка, захватившая в стране власть. Сегодня аналогично международное сообщество и руководство России воспринимает запрещённое в России Исламское государство (ИГИЛ). И что, таким образом, методы борьбы Белого движения, включая А.В. Колчака, с теми, кто развязал массовый террор и репрессии по социальным признакам в России, были адекватными имевшейся угрозе для России и мирового сообщества?

Уважаемый Георгий Сергеевич! На основании изложенного ПРОСИМ Вас дополнительно изучить данный вопрос, в т. ч. в свете репутации Правительства С-Петербурга и ПРОСИМ дать указание срочно обжаловать решение Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга 24 января 2017 года № 2а-185/2017 с целью его отмены и отказа в иске. Последний день для направления апелляционной жалобы — 27 февраля 2017 года.

http://vozvr.ru/tabid/248/ArticleId/2889/gubernatoru-poltavchenko-o-kolchake-otkrytoe-pis-mo.aspx