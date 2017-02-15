Часть 1

Во всех своих работах я рассматриваю «идеи» «взгляды», «принципы», «позиции», а не людей, которые их высказывают.

Но для того чтобы не быть обвинённым в «фальсификациях», «измышлениях», «извращениях», «клевете» я указываю имена людей их излагавших и источники цитируемых слов.

Н.Лызлов





+ + +

Так получилось, что когда-то, давным-давно, ещё в «другой жизни» я скрупулёзно изучал «Научный коммунизм», труды классиков марксизма-ленинизма, видных деятелей международного коммунистического и рабочего движения, историю РСДРП (б) — РКП (б) — ВКП (б) — КПСС, историю государства советского.

В тот период (1979 — середина 1983) я проработал все 55 томов «Полного собрания сочинений» В.И. Ленина, все изданные к тому времени «Сочинения» И.В. Сталина (таких оказалось — 13 томов), пятнадцать томов (включающие в себя и все основные труды) «Сочинений» К. Маркса и Ф. Энгельса; стенографические отчёты с I по ХХII съездов партии, десять томов «Декретов советской власти», восемь — «Переписки секретариата ЦК РСДРП — РКП (б) с местными партийными организациями», все девять томов творений Л.И. Брежнева — «Ленинским курсом», шесть томов «Педагогических сочинений» Н.К. Крупской, четыре тома «Избранные произведений» М.И. Калинина, по два тома «Избранных произведений» Свердлова, Дзержинского, … журнал «Коммунистический Интернационал» №№ 1−14, и прочее, и тому подобное.

К середине 1983 г, найдя ответы на все интересовавшие меня в этой области вопросы, (сделав всё, что я мог сделать) я перевернул эту страницу моей биографии и переключился на заинтересовавшие меня в тот момент проблемы: Смысла жизни, происхождения Вселенной, Жизни, Разума, перейдя затем к религиозно-философской вопросам и, наконец, погрузился в Богословие.

Тогда я и подумать не мог, что спустя 30 лет мне придётся вернуться к вопросам теории и практики коммунизма.

Тем более, что с наступлением «гласности» и «перестройки», а затем и полной «демократии», обличать коммунизм-социализм, его теоретиков и практиков стало безопасно и этим в средствах массовой информации занялось множество людей (в том числе докторов марксистско-ленинской «наук», бывших бойцов идеологического фронта и проч.) и я решил, что в этой сфере вполне обойдутся и без меня.

Но в последнее время, в постсоветской России я всё чаще встречаюсь с апологией советской власти, социализма, личности И.В. Сталина.

Более того — что мне не могло присниться и в страшном сне — панегирики им раздаются и среди православных.

Вот и пришлось мне вернуться к своим старым изысканиям, извлечь из архива свои старые выписки.

Одна из последних тем, которой в 1983 г. я закончил свои «труды» — была тема отношения вождей большевизма к своим политическим оппонентам, инакомыслящим.

Сознавая всю свою ограниченность и греховность, я не дерзаю навязывать читателям своё мнение о результатах изысканий по данной теме. Пусть они сделают выводы сами, познакомившись с первоисточниками.

«Организатор Коммунистической партии Советского Союза, основатель Советского социалистического государства, учитель и вождь трудящихся всего мира» («Большая Советская Энциклопедия»), «самый человечный человек», «дедушка» Ленин писал:

«В общем целом профессора-экономисты не что иное, как учёные приказчики класса капиталистов, а профессора философы учёные приказчики теологов»[1].

А вот, что он писал об учении эмпириокритицизма: «Беспредельное тупоумие мещанина»[2].

Да и вообще, по мысли Ильича интеллигенты — это «дурачки по искреннему тупоумию думающие …»[3].

Об авторах газеты «Товарищ», среди которых «меньшевики, Плеханов, Мартов, Смирнов, Переяславский, Дан и проч., и проч.»: «вы, господа просвещённые демократы, вы — просто слезоточивые дурачки, прикрывающие либеральным юродством свою неспособность»[4].

«А сами по себе вы — гробы повапленные. Душонка у вас насквозь хамская, а вся ваша образованность, культурность и просвещённость есть только разновидность квалифицированной проституции»[5].

«Каутский с учёностью ученейшего кабинетного дурака»[6].

20.12.1913 в письме В.С. Войтинскому Ленин пишет: «А факт остаётся: интеллигенция ушла прочь (туда этой б… и дорога).

В этом же письме дедушка Ленин коснулся «Новой рабочий Газеты», которая по его «пролетарскому» мировоззрению «паганит и отравляет интеллигентским г… рабочее движение»[7].

В сентябре 1919 в письме Горькому Ильич писал: «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и её пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а г »[8].

« Идиот Романов»[9],

Романов»[9], « изверг-идиот Романов»[10],

Романов»[10], « сумасшедший поп» Гапон[11],

поп» Гапон[11], «политическое слабоумие нашего буржуазного либерализма»[12],

« Дурачки -кадеты»[13],

-кадеты»[13], «либеральные тупицы »[14],

»[14], «сладенькой фантазии сладенького дурачка Каутского»[15],

Каутского»[15], «такие негодяи , как Шейдеманы, и такие филистеры, как Каутские — Криспины»[16],

, как Шейдеманы, и такие филистеры, как Каутские — Криспины»[16], «Все негодяи — вожди бернского Интернационала» [17],

[17], «герои бернского Интернационала, как дурачки или лицемерные попики»[18].вожди 2-го Интернационала «учёные дураки и старые бабы» [19],

или лицемерные попики»[18].вожди 2-го Интернационала «учёные [19], В письме ЦК РСДРП от 7.9.1905: «Эти бундовцы, такие тупицы и самохвалы, дурачки и идиоты , что просто терпения нет»[20],

, что просто терпения нет»[20], « тупица » Церетели[21],

» Церетели[21], « дурачки » Скобелевы, Черновы, Авксентьевы[22],

» Скобелевы, Черновы, Авксентьевы[22], « негодяи » Милюков, Гессен, Заславский, Дан[23],

» Милюков, Гессен, Заславский, Дан[23], Об издававшейся М. Горьким газете: «О презренные дурачки из «Новой жизни»[24],

из «Новой жизни»[24], «презренные негодяи ренегатства»[25],

ренегатства»[25], «Каутский стал форменным ренегатом и лакеем буржуазии »[26],

»[26], Он же: « негодяй , продавшийся буржуазии »[27],

, »[27], Исув — « Иуда капитализма»[28],

капитализма»[28], Меньшевики и эсеры — « проститутки капитализма»[29],

капитализма»[29], « только негодяи или дурочки могут думать …»[30],

могут …»[30], «Критика Каутского «…» вызывает отвращение, когда исходит от лица, официально ещё не признанного слабоумным»[31],

В «Очередных задачах Советской власти» Ильич пишет: «Пусть моськи буржуазного общества, от Белоруссова до Мартова визжат и лают по поводу каждой лишней щепки при рубке большого старого леса. На то они и моськи чтобы лаять на пролетарского слона. Пусть лают. Мы пойдём себе своей дорогой»[32].

И т.д. и т. п. и проч. и проч.

Не отставали от Ильича и его соратники.

На VIII съезде партии член Политбюро ЦК (1921−1926), председатель Исполкома Коммунистического Интернационала (1919−1926), Григорий Зиновьев называет вождей II Интернационала «старые бабы»[33], а на XIV съезде — «дурачки»[34].

В «Манифесте II конгресса Коммунистического Интернационала» сказано: «Глава американских тред-юнионов Самуэль Гамперс, старая цепная собака капитала…»[35].

5.5.1920 С.М. Киров (с 1930 г. — член Политбюро ЦК ВКП (б) и Президиума ВЦИК СССР) сказал: «Я не думаю, что сейчас можно было бы найти хоть одного здравого человека, который ещё мечтал бы о возвращении в России новой соглашательской или какой-нибудь ещё власти»[36].

Деятель венгерского, советского и международного коммунистического движения Бела Кун: «„Неизлечимо слабоумные“ те, кто проповедует, что между диктатурой пролетариата и диктатурой буржуазии существует и путь демократии»[37].

В речи «Культпоход комсомола» нарком просвещения А.В. Луначарский сказал: «К эсерам примыкали все, относившиеся к революции романтически, имевшие достаточное количество более или менее страстного протеста против самодержавия, революционный авантюризм и т. д. Но это были люди с плохими головами, которые не умели размышлять, не умели объективно расценивать явления; они не поняли поэтому — и это одно уже свидетельствует об их общей дефективности — такого огромного явления, как марксизм, они не сумели это достижение пролетарской науки применить к анализу России»[38].

Любопытный критерий «дефективности» — не понимание роли марксизма.

И.В. Сталин:

«кто думает вести в деревне такую политику «…» тот не марксист, а дурак «[39],

«[39], «вера бухаринцев в спасительную роль кулака представляет такую смехотворную безсмыслицу , которую не стоит даже критиковать»[40],

, которую не стоит даже критиковать»[40], «…только люди, сошедшие с ума и растерявшие последние остатки марксизма могут серьёзно утверждать …»[41].

«История партии»[42] так характеризует участников «троцкистско-бухаринского блока»:

«троцкистско-бухаринские изверги »,

», «белогвардейские козявки „…“

„…“ Эти белогвардейские пигмеи , силу которых можно было бы приравнять всего лишь силе ничтожной козявки …»,

, силу которых можно было бы приравнять всего лишь силе ничтожной …», «подонки человеческого рода»[43].





+ + +

Стремясь постичь мировоззрение, аргументацию «православных» сталинистов, почитателей советской власти я обратился к их собственным текстам. Познакомившись с материалами некоторых православно-патриотических сайтов, я с прискорбием обнаружил в некоторых их публикациях до боли знакомые характеристики своих оппонентов.

Насколько примеров:

Иерей Сергий Карамышев: «сказочник-гном Радзинский»[44].

Иеромонах Евстафий (Жаков): «Хрущёв[45] — это шут»[46].

Священник Александр Шумский: «И даже после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина ничтожество Никита Хрущёв …»[47].

Протоиерей Георгий Городенцев: «С одной стороны, мы избегаем опасности стать на позиции либерастов, всячески охаивающих этот период нашей истории…»[48].

Писатель Владимир Крупин: «А что касается того, что люди затягивали пояса при индустриализации, так это совершенно нормально. Давайте вспомним времена фараонов, время судей израильских, ведь на эпоху надо смотреть исторически. А когда начинают ныть и хныкать, говоря лишь о репрессиях и культе личности, то это не что иное как пустое либеральное кваканье»[49].

Публицист Михаил Александров: В «аргументации» хрюкателей на Иосифа Виссарионовича очень много:

а) лжи и клеветы. А по слову Спасителя отец лжи есть диавол (Иоан. 8,44). Если человек лжёт (неважно, сознательно или не сознательно), то он в этот момент служит сатане. Если на какого-то человека сатана яростно ополчается клеветой, значит, этот человек явно чем-то очень сильно угодил Богу;

б) предвзятости, тщеславной спеси горделивого осуждения и откровенной нескрываемой злобы — а это очень сильный и характерный признак бесовского духа.

«Кто громче всех начинает визжать (аки резаная хрюшка) при одном только упоминании имени Иосифа Сталина? „…“ кто-то либерал-экуменист, кто-то дерьмократ…»[50].

Протоиерей Георгий Городенцев: «А отклоняющиеся от этого курса, в частности, рьяно критикующие Сталина и сталинизм, становились трупами. В лучшем для них случае политическими, как Хрущёв или Горбачёв, а иногда и реальными, как Троцкий»[51].

Иеромонах Евстафий (Жаков): «Вы знаете, вот когда издохнут все эти пигмеи и моськи, которые имеют свой заказ или интерес, тогда очиститься атмосфера. Да, так и напишите обязательно: именно издохнут! И вокруг Сталина, наконец, начнётся почитание. Речь не идёт о его канонизации. Речь идёт именно о почитании великого вождя и руководителя, спасителя страны. Но это будет ещё не очень скоро»[52].

Иерей Сергий Карамышев: «Десталинизаторы, как и всякие фанатики, не способны к глубокому историческому анализу».

«…призванную его оздоровить и воспитать мощный иммунитет против психического расстройства под названием „десталинизация“, которая представляет собой частный случай болезни хамства»[53].





+ + +

Нельзя ожидать того, чтобы воинствующие богоборцы в своей жизни руководствовались заповедями Творца Вселенной, Судии будущего века:

«Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете» (Лк. 6,37),

«А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака"(пустой человек), подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной» (Мк. 5,22).

«А Я говорю вам: ЛЮБИТЕ ВРАГОВ ВАШИХ» (Мф. 5,44).

«Не сотвори себе кумира» (Исх. 20,4).

Или поучением святого апостола Иоанна Богослова: «…не любящий брата пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть ЧЕЛОВЕКОУБИЙЦА; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной» (1 Ин. 3,14−15).

А вот называющиеся именем Бога, сущность которого любовь — христиане — полагают, что эти заповеди лично к ним не относятся?

Или они считают, что на тех, кто не разделяет их взглядов, заповеди Божии не распространяются, что их можно не любить, осуждать, объявлять страдающими психическими расстройствами?

Интересно, чего хотят достичь, использующие такие эпитеты публицисты?

— Выплеснуть свои эмоции, оскорбить, унизить несогласных с ними?

— Возвысить авторитет Христовой Церкви?

— Или чтобы те, к кому эти эпитеты адресованы, осознали ошибочность своих взглядов, покаялись, обратились ко Христу?

И многих ли такими «проповедями» им удалось привлечь в Церковь?





+ + +

Не так относились к заблуждающимся, врагам Истины и Отечества святые, преподобные и богоносные отцы.

Так как среди значительной части ревнителей существует убеждение, что заповедь о любви к врагам относится только к личным врагам, я привожу именно такие высказывания:

Прп. Силуан Афонский: «Нужно иметь милующее сердце, и не только человека любить, но и всякую тварь жалеть; всё что создано Богом.

Листок на дереве зелёный; и ты его сорвал без нужды. Хотя это и не грех, но почему-то жалко и листок; жалко всю тварь сердцу, которое научилось любить. А человек великое создание, и если видишь, что он заблудился и гибнет, то молись за него и плачь, если можешь, а если нет, то хотя бы вздохни за него пред Богом. И душу, которая так делает, любит Господь, ибо она Ему уподобляется"[54].

Свт. Игнатий (Брянчанинов), еп. Кавказский: «Но если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоём живёт неприятное расположение хотя к одному человеку: то ты — в горестном самообольщении»[55].

Прп. Силуан Афонский: «А кто ругает плохих людей, но не молится за них, тот никогда не познает благодати Божией»[56].

Сщмч. Поликарп Смирнский: «Молитесь так же за царей, за власти и князей, даже за преследующих и ненавидящих вас и за врагов креста, чтобы плод вашей веры был явен для всех, а сами вы были совершенны»[57].

Св. прав. Иоанн Кронштадтский: «Даруй мне, Господи, доброе сердце, добромилующее к врагам моим или России; даруй мне сознавать, что самый злой враг мне — это я, я сам. Аминь. 26 июля 1908»[58].

Прп. Силуан Афонский: «Христос молился за распинавших Его: „Отче, не поставь им греха сего; не ведят бо, что творят“. Архидиакон Стефан молился за тех, которые побивали его камнями, что бы Господь не вменил им этого во грех. И мы, если хотим сохранить благодать, должны молиться за врагов. Если ты не жалеешь грешника, который будет мучиться в огне, то, значит, нет в тебе благодати Святого Духа, но живёт в тебе злой дух, и покамест ты жив ещё, старайся покаянием освободиться от него»[59].

«Житие прп. Паисия Великого (19.6/2.7/.†Yв):

«…После того, как святой довольно долгое время, так молился и непрестанно умилостивлял щедроты Божии, его мольбами преклонено было милосердие Божие; ибо Спаситель не презирает молитв любящих Его. К святому старцу явился Сам Господь, и Знающий всё спросил его:

— «О ком ты вопиешь ко Мне день и ночь? не об том ли отвергшемся от Меня и теперь перешедшему ко врагам — окаянном муже, который некогда был иноком, а теперь стал евреем? не об этом ли человеке ты молишься, угодник Мой Паисий?»

Старец на это сказал Господу:

— «О нём я молю Твою благость, человеколюбивый Владыко. Взирая на Твои щедроты, призывающие всех ко спасению и не хотящие смерти грешного, но ожидающие его обращения, — я ради этих щедрот Твоих, дерзнул молить о нём благоутробие Твое: призови, добрый Пастырь, заблудшее овча, призови снова в Твою ограду и будь милостив к нему».

На сию молитву Господь сказал ему:

— «О, угодник Мой! Благочестие твоё велико: ибо ты, подражая Моей любви, заботишься о спасении грешных; посему, не скорби: просимое дастся тебе»[60].

Прп. Макарий Великий (19/1.2/.1.390−391).

«Рассказывали об авве Макарии Великом: однажды, проходя пустынею, нашёл он череп мертвеца, валявшийся на земле. Старец, ударив череп пальмовою палкою, сказал ему: кто ты такой? — отвечай мне. Череп отвечал: я был главным жрецом язычников, живших на этом месте; и когда ты, авва Макарий — духоносец, милосердуя к страждущим в мучениях, помолишься о них, тогда они чувствуют некоторую отраду»[61].

Святитель Игнатий (Брянчанинов): «Лишённые славы христианства не лишены другой славы, полученной при создании: они — образ Божий.

Если образ Божий будет ввергнут в пламя страшное ада, и там я должен почитать его.

Что мне за дело до пламени, до ада! Туда ввергнут образ Божий по суду Божию: моё дело сохранить почтение к образу Божию, и тем сохранить себя от ада.

И слепому, и прокажённому, и повреждённому рассудком, и грудному младенцу, и уголовному преступнику, и язычнику окажи почтение, как образу Божию. Что тебе до их немощей и недостатков! Наблюдай за собою, чтоб тебе не иметь недостатка в любви"[62].

Святитель Симеон Фессалоникийский († сентябрь 1429) в «Послании христианам, живущим в мусульманском окружении» пишет: «Отныне вы, братия, радуйтесь, страдая и претерпевая за Христа, и, братия, видя, как мы притесняемы, не соблазняйтесь, но ещё более укрепляйтесь и других укрепляйте, когда кто-нибудь из благочестивых и праведных страдает. Поддерживайте гонимых силою голоса, словами о стойкости и делами милосердия, ради любви их ведите к надежде колеблющихся, чтобы и вам быть наследниками вместе с ними, как говорит Апостол: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2,9). Нечестивых же жалейте, ибо надлежит и к ним быть милостивыми, и молиться Богу за них, борющихся против нас, ибо таково есть дело благочестивых: молиться за гонящих и избивающих. «…»

И всякий раз, когда вас они поносят, насмехаясь как могут над нами и всеми кто на земле, больше жалейте их и с дерзновением во Христе отвечайте, что мы больше радуемся о том, и веруем, что мы — рабы Божии, потому что мы гонимы в этом мире, потому что ненавидимы язычниками и страдаем за Христа, — ибо этому Он Сам нас научил, говоря что «будете ненавидимы всеми за имя Мое» (Мк. 13,13)"[63].

Прп. Силуан Афонский: «Есть люди, которые желают своим врагам или врагам Церкви погибели и мук в адском огне. Так мыслят они потому что не научились любви Божией от Духа Святаго, ибо тот, кто научился, будет проливать слёзы за весь мир.

Ты говоришь, что он злодей и пусть горит в адском огне. Но спрошу тебя: если Бог даст тебе хорошее место в раю, но ты будешь видеть в огне того, кому ты желал огня мучений, неужели и тогда тебе не будет жалко его, кто бы он ни был, хотя бы враг Церкви?

Или у тебя сердце железное? Но в раю железо не нужно. Там нужны смирение и любовь Христова, которой ВСЕХ ЖАЛКО. Кто не любит врагов, в том нет благодати Божией"[64].

Прп. Исаак Сирин: «И что есть сердце милующее? …Возгорение сердца у человека о всём творении, о человекаях, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них, очи у человека источают слёзы, от великой и сильной жалости, объемлющей сердце. И от великого сострадания умаляется сердце его, и не может оно вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А по сему и о безсловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и были помилованы; а так же и о естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, какая без меры возбуждается в его сердце до уподобления в сем Богу»[65].

Прп. Силуан Афонский: «Господь научил меня любить врагов. Без благодати Божией не можем мы любить врагов, но Дух Святой научает любви, и тогда жалко даже и бесов, что они отпали от добра, потеряли смирение и любовь к Богу»[66].

«Г-н Дроситис Панатиотис, почётный председатель Апелляционного суда, свидетельствует: „Любовь Старца была непревзойдённой. Она распространялась на всех людей, на всё творение, даже на бесов. Я видел, как у себя в каливе он принимал неизвестного ему человека, исповедующего иную религию. Он обнимал его с таким теплом и сердечностью, словно это был его любимый брат. Из собственных уст Старца я слышал, что, когда он со слезами молился о том жалком состоянии, в котором находится диавол, тот явился ему и начал его высмеивать. Я видел как он с нежностью и любовью заботился даже о растениях, о муравьях, о пресмыкающихся и о других представителях животного царства“»[67].

Свт. Иоанн Златоуст: «Любовь к врагам есть любовь к Богу, даровавшему заповеди и законы, есть подражание Ему»[68].

Святой мученик и страстотерпец царь Николай II. Из письма дочери Великой Княжны Ольги Николаевны (Тобольск): «Отец просит передать всем тем, кто Ему остался предан, и тем на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за Него, так как Он всех простил и за всех молится, чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что-то зло, которое сейчас в мире, будет ещё сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь…»[69].





+ + +

Прп. Порфирий Кавсокаливит (†2.12.1991) учит:

«Зачем мы гоним тьму? Давайте зажжём свет и тьма уйдёт сама»[70]

[1] Ленин В.И. «Полное собрание сочинений» изд.5, т.18, с.364; далее 5−18−364

[2] 5−18−341

[3] 5−16−40

[4] 5−16−39

[5] 5−16−39

[6] 5−37−261

[7] 5−48−239,241

[8] 5−51−48

[9] 5−36−85,215

[10] 5−36−362

[11] 5−37−70

[12] 5−20−5

[13] 5−13−303

[14] 5−13−345

[15] 5−37−263

[16] 5−41−95

[17] 5−39−103

[18] 5−39−104

[19] 5−41−11

[20] 5−47−64

[21] 5−34−79

[22] 5−34−128

[23] 5−34−91

[24] Газета «Правда 1917» выпуск 6, с.332; 3−16−349

[25] 5−37−289

[26] 5−37−105

[27] 5−37−275

[28] 5−36−309

[29] 5−38−65

[30] 5−39−219

[31] 5−37−283

[32] 5−36−193

[33] «VIII съезд РКП (б) Стенографический отчёт» изд. «Коммунист», М., 1919, с.106

[34] «XIV съезд ВКП (б). Стенографический отчёт» М., 1926, 666

[35] «Коммунистический Интернационал в документах 1919−1932. Решения, тезисы, воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ» М., 1933, с.145

[36] Киров С.М. «Избранные статьи и речи» М., 1957, с.95

[37] Кун Б. «О Венгерской Советской Республике. Избранные статьи и речи» М., 1966, с.370

[38] Луначарский А.В. «О воспитании и образовании» М., 1976, с.335

[39] Сталин И.В. «Сочинения» т.11, с.48

[40] Сталин И.В. «Сочинения» т.11, с.322

[41] Сталин И.В. «Сочинения» т.11, с.284

[42] В статье «Сталин как продолжатель дела Ленина» В.М. Молотов пишет: «Созданная под руководством тов. Сталина всем известная „История ВКП (б)“ является не просто историей крупных событий и славных дел нашей партии, — она является теоретическим обобщением важнейшего исторического периода и ценнейшим вкладом в науку марксизма-ленинизма, без овладения которым нельзя по-настоящему идейно вооружиться для дальнейшей борьбы за дело коммунизма в СССР, за дело коммунизма в целом» («Сталин. К 60-летию со дня рождения. СТАЛИН — ЭТО ЛЕНИН СЕГОДНЯ» Сборник статей газеты «Правда»).

А вот в официальной прижизненной «Биографии» И.В. Сталина сказано: «В 1938 году вышла в свет книга «История ВКП (б). Краткий курс», написанная товарищем Сталиным и одобренная комиссией ЦК ВКП (б).

[43] «История ВКП (б) Краткий курс» Госполитиздат, 1953, с.331−332

[44] «Маятник десталинизации пошёл в обратную сторону»

[45] Никита Сергеевич Хрущёв (1894−1971) — «Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, Председатель Совета Министров СССР с 1958 по 1964 годы. Герой Советского Союза, Трижды Герой Социалистического Труда». Чтобы не писали и не говорили о нём нынешние сталинисты, именно так его труды оценили созданные (перестроенные, отрегулированные, пересозданные) Сталиным партия и государство.

[46] «Сталин и Церковь глазами современников» М., 2012, с.61

[47] «Достоевский, советская эпоха и «Матрос Чижик»

[48] «Промысел Божий в деяниях И.В.Сталина»

[49] «Господь дал нам Сталина в это время» РНЛ 18.12.2009

[50] «Русский Вестник» 25.12.2009: публикация «За что ненавидят Сталина»

[51] «Промысел Божий в деяниях И.В.Сталина»

[52] «Сталин и Церковь глазами современников» М., 2012, с.51−52

[53] «Маятник десталинизации пошёл в обратную сторону».

[54] «Старец Силуан. Жизнь и поучения» М. — Ново-Казачье — Минск, 1991, с. 339.

[55] Свт. Игнатий Брянчанинов «Аскетические опыты» т. I, М., 1993, с. 126,128.

[56] «Старец Силуан. Жизнь и поучения» М. — Ново-Казачье — Минск, 1991, с. 323.

[57] «Ранние Отцы Церкви. Антология: мужи апостольские и апологеты» Брюссель, 1988, с. 156.

[58] Св. прав. Иоанн Кронштадтский «Творения. Предсмертный дневник. 1908. май — ноябрь» М.-СПб., 2003, с.36

[59] «Старец Силуан. Жизнь и поучения» М. — Ново-Казачье — Минск, 1991, с.319

[60] Жития Святых святителя Димитрия Ростовского. Июнь" изд. Введенской Оптиной пустыни, 1992, с.442−443

[61] «Древний патерик изложенный по главам» М., 1991, с.34−35

[62] Свт. Игнатий Брянчанинов «Аскетические опыты» т. I, М., 1993, с.125−126

[63] Журнал «Альфа и омега» 2004, № 3(41), с.122−123.

[64] «Старец Силуан. Жизнь и поучения» М. — Ново-Казачье — Минск, 1991, с. 256.

[65] «Творения иже во святых отца нашего Исаака Сириянина подвижника и отшельника, бывшего епископом христолюбивого града Ниневии Слова подвижнические» изд. 3, Сергиев Посад, 1911, с. 299.

[66] «Старец Силуан. Жизнь и поучения» М. — Ново-Казачье — Минск, 1991, с.340

[67] Иеромонах Исаак «Житие старца Паисия Святогорца» изд. дом Святая Гора, М., 2006, с.530−531.

[68] Цитата по книге: «Сокровищница духовной мудрости. Антология святоотеческой мысли» т.2, изд. МДА и Введенской Оптиной Пустыни, т.5.

[69] «Минея дополнительная. Выпуск 1» Издательский совет РПЦ, 2005, с.328)

[70] Старец Порфирий Кавсокаливит «Цветослов советов» Святая Гора, Афон, 2008, с.148