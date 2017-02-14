Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Зверках, Польша

Во время своего визита в Бельгию в 2012 году, для участия в праздновании 150-летнего юбилея пребывания Русской Православной Церкви в Бельгийском королевстве, глава Польской Автокефальной Церкви Блаженнейший Митрополит Варшавский и всея Польши Савва поведал за ужином такую историю:

— Приходит однажды ко мне в канцелярию некая женщина и говорит: «Ваше Блаженство, я видела сон, в котором мне было сказано, чтобы я сообщила вам о необходимости построить храм в местечке Звéрки».

Звéрки — это по-русски «зверьки», место такое, и расположено оно в районе, где, по нашим сведениям, православных жило мало. Вы должны понимать специфику польского Православия. Районы с густым православным населением по преимуществу расположены в восточной части страны, в приграничных районах с православными странами. Есть у нас и определённый учёт, сколько православных проживает в том или ином районе. Поэтому во время моей беседы с женщиной я навёл справки, чтобы понять, каковы наши возможности в этом районе, и пришёл к выводу, что дело совсем бесперспективное. Там, по нашим сведениям, проживало всего около ста православных верующих. Такими силами строить храм представлялось невозможным. Мы обычно открываем общину, если в ней собирается 200 человек.

Однако женщина настаивала и говорила, что это ей было откровение. Ну, что ж поделаешь, всякое бывает… Так мы и расстались.

Однако через некоторое время вижу — она опять сидит в приёмной, ждёт, когда я её приму.

— Что случилось опять? — спрашиваю.

— Да вот, Блаженнейший владыка, я к вам с тем же вопросом. Опять мне был сон, и опять было сказано, чтобы я вам сказала, что в Звéрках надо построить православный храм.

Ну что ты будешь делать, стоит на своём, говорит, что это Божие откровение.

— Ладно, — говорю, — скоро я в тех краях буду, поеду на один приход и заверну в твои Звéрки, они почти по дороге. А больше тебе ничего не было сказано?

— Как ничего, — засуетилась женщина, — сказано было, в каком месте надо строить. Там, в общем, пригорок и лесок, — и стала описывать местность.

— Ну, кто нам, чудная ты, — говорю ей, — эту землю отдаст, ведь у каждого надела есть свой хозяин. Тем более что и жителей-то православных там всего около сотни, как они этот храм построят, да и как землю выкупят?

— Ничего, — говорит, — не знаю, сказано мне передать вам, что строить надо, я и передаю.

Ну, еду я через некоторое время на указанный приход и вспоминаю про Звéрки, где-то они должны быть тут, по дороге. Говорю водителю: давай заверни. Приезжаем в село. Обычное, католическое, с хорошим костёлом. Где здесь строить? С кем? Как? — задаюсь вопросами. Вышел из машины, стою, размышляю.

Вдруг идёт католический священник, значит, ксёндз. «А, пан бискуп! — Говорит. — Пшидь [приди] до мне в гости».

Иду за ним. Открыл мне костёл, хороший, добротно построенный, всё рассказывает, хвалит. Сели за стол, вечеряем. «А что, пан бискуп, — говорит хозяин, — не построить ли вам здесь костёл православный?»

— Да, — отвечаю, — есть такие думки, а сможем ли мы?

— Да как не сможете! По нашим подсчётам, — заявляет католик, — у вас здесь в селе 250 ваших православных душ проживает.

«Вот те на! Вот это я понимаю, — думаю, — вот так анализ положения, всё у них на учёте, не то что у нас — до ста человек». Начинаю уже привыкать к мысли, что строить надо, но продолжаю разговор.

— Да здесь, пан ксёндз, земли у нас нет, и средств не ожидается, чтобы купить, да и кто ж нам продаст?

— Зачем покупать, — спокойно отвечает, — вот там, у лесочка, пригорок — там вся земля нашему костёлу принадлежит, так мы вам её даром дадим. Отрежем участок, и стройте.

Вопрос-то как быстро решился. Вот так женщина, думаю.

Сообщили ей, чтобы в канцелярию пришла. Выдаю ей личное, за моей подписью, письмо, в котором благословляется ей собирать деньги на строительство храма в Звéрках.

Это моя обычная практика. Я выдаю такие бумаги, если надо, перед праздником Преображения, когда все православные Польши, да и не только Польши, но и многие из России, Беларуси и Украины собираются на Грабарке. Вы, конечно, о нашей Грабарке слышали. Там великое торжество пилигримов бывает. Люди туда несколько дней крестным ходом пешком идут. И чудеса случаются.

Выдаю ей бумагу и говорю:

— Вот! Тебе откровение было, — тебе и деньги на строительство собирать!

Через два с половиной года храм был построен.

«Как, — думаю, — это будет среди католического окружения?».

Главное, чтобы всё мирно было. Место-то надо как-то возрождать. Решили мы в этот храм на лето переносить святые мощи мученика младенца Гавриила Заблудовского. И что вы думаете? Весь народ — и католики, и православные — вдоль дороги встречали.

Там учредили мы приход. А вокруг него стала собираться группа православных девушек. Послал я двух послушниц в женский монастырь в Бюсси во Францию, пусть, думаю, поучатся. Теперь одна из них — игумения.

Ну, а потом пришлось перевести туда несколько монахинь, и вокруг них образовался целый монастырь. Теперь он насчитывает около 30 пострижениц. И Звéрки стало местом паломничества…

Вот как Господь устрояет своё промышление над Церковью. А ведь началось-то всё с откровения во сне одной православной верующей. Этим Господь указывает, что всякий человек в Церкви важен, и каждый, даже «единый от малых сих», дорог Господу и несёт своё Ему посильное служение.

Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Зверках, Польша

Монашеский постриг в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Зверках, Польша

http://www.pravoslavie.ru/100 966.html