Предлагаем нашим читателям ознакомиться с письмом русского святогорского архимандрита Софрония (Сахарова), которое он написал в 1975-м году. Это воспоминание о Второй Мировой войне. Сейчас многие интересуются, как афонские старцы относятся к войне? Лучше, чем здесь сказано, не ответишь. От себя добавим, что в момент своей самой горячей молитвы за мир отец Софроний получил извещение о переломе в войне.

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«Для меня период войны совпал со временем моего пребывания в пустыне Афона. Жилищем моим были пещеры в рёбрах крутых, почти отвесных скал, в которые ударяли в бурные дни и ночи морские волны, и их удары я чувствовал, лёжа на моём не мягком ложе.

В те жуткие для всей Европы годы море отдыхало от пароходов, кораблей и каиков, и я имел большее безмолвие, чем, возможно, в невоенные годы. О это было время усиленной молитвы за мир во всём мире, особенно за Россию.

Слышал я не раз, что фашисты имели намерение покончить с Россией. Их офицеры не скрывали геноцидных планов: раздать завоёванные территории солдатам, которые воевали на «восточном» (для немцев) фронте, оставив от всего населения России около тридцати миллионов рабочих на земле без права на образование, так как считали русских нечеловеками (унтер-меншами), рабочим скотом.

К великому счастью, «Бог не выдал, и (немецкая) свинья не съела!»

Прошло тридцать лет, но мир ещё не достигнут, и мрак ещё не рассеялся, и свет любви ещё не ярко осиявает землю. В те кошмарные годы я подолгу молился, особенно по ночам. Часами рыдал я в моих молитвах «о мире всего мира», больше же всего за Россию, за русский народ, которому грозила наибольшая опасность едва ли не полного уничтожения.

История человечества полна всяческих преступлений, но нет большего греха, чем войны, особенно нашего времени, «мировые», когда все люди так или иначе вовлечены в «братоубийство»; сегодня одни «радуются», что убиты сотни тысяч, и даже миллионы «одной стороны»; завтра пострадавшие радуются, что совершилась месть над убийцами. И так вся земля окутывается мраком адской ненависти, и Дух Святой покидает души людей, и отчаяние вселяется в сердца их "

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Пусть же наставление отца Софрония, что «нет большего греха, чем войны», и что через них «вся земля окутывается мраком адской ненависти, и Дух Святой покидает души людей, и отчаяние вселяется в сердца их », послужит в эти апостасийные времена назиданием для всех православных христиан, вне зависимости от политических или национальных различий

Архимандрит Софроний (в миру Сергей Семёнович Сахаров) родился в Москве 22 сентября 1896 г. в православной верующей и просвещённой семье. В юности увлёкся живописью, и многие отмечали его талант художника. В 1921 г. эмигрировал из России; несколько месяцев провёл в Италии, затем — в Берлине и Париже, где пытался заниматься художественным творчеством. Но душа его устремлялась к Богу. В 1924 г. на Пасху он пережил благодатное посещение — видение Нетварного Света. После этого он решил посвятить свою жизнь Богу.

В 1925 г. он поступил в Свято-Сергиевский богословский институт в Париже. Однако учась в богословском институте, он не нашёл того, что искал Вскоре он уехал в Югославию, а оттуда — на Афон. Через некоторое время он принял монашеский постриг с именем Софроний в Русском монастыре святого великомученика Пантелеимона на Афоне.

Весной 1930 г. произошло одно из наиболее важных событий в жизни отца Софрония — встреча со старцем Силуаном Афонским, ныне прославленным Русской Православной Церкви. Преподобный Силуан стал духовником молодого монаха, и через духовника отцу Софронию открылись ответы на многие, как называл их сам отец Софроний, «отчаянные» духовные вопросы, которые волновали его все предшествующие годы. Наставления преподобного Силуана стали для отца Софрония первой и главной опорой всей его дальнейшей жизни. 30 апреля 1932 г. отец Софроний рукоположен во иеродиакона.

В 1935 г. иеродиакон Софроний тяжело заболел. Он оказался на грани смерти. Многие, в том числе и сам отец Софроний, были уверены, что ему осталось жить совсем немного, но по Божиему милосердию и по молитвам преподобного Силуана отцу Софронию было даровано ещё много лет жизни.

24 сентября 1938 г. отошёл ко Господу старец, духовник и сотаинник отца Софрония преподобный Силуан Афонский. Перед смертью старец передал отцу Софронию сделанные им записи, которые после значительного редактирования стали основой самого известного творения о. Софрония — книги «Старец Силуан». Отец Софроний также написал первую часть этой книги — жизнеописание Старца Силуана.

После смерти своего духовника отец Софроний с благословения настоятеля монастыря ушёл в «пустыню». Он подвизался в Карульском и в некоторых других афонских скитах.

В феврале 1941 г. отец Софроний был рукоположен во иеромонаха, и с этого времени начинается его духовническое служение на Афоне. Вскоре он стал духовником монастыря св. Павла.

После войны вместе с группой афонских монахов русского происхождения по политическим соображениям его выслали с Афона. В 1947 г. иеромонах Софроний приехал во Францию и стал служить в Свято-Успенской кладбищенской церкви в Сен Женевьев де Буа.

Постепенно вокруг отца Софрония собрался круг духовных детей и учеников, стремящихся к монашеской жизни. В 1956 г. по благословению церковной иерархии он создал во Франции, на ферме Колара, монашескую общину. В ноябре 1958 г. отец Софроний с некоторыми своими духовными детьми переехал в Великобританию, в графство Эссекс, где было приобретено имение, которое легло в основу монастыря Святого Иоанна Предтечи. Основанный им монастырь стал одним из наиболее почитаемых православных мест в Великобритании. Сюда съезжаются люди со всего мира — от Японии до Канады, — чтобы припасть к духовному источнику преподобного Силуана.

В этом монастыре отец Софроний подвизался до конца своих дней, сначала — в качестве настоятеля, а затем, с сентября 1974 г., — в качестве старца монастыря.

Отошёл ко Господу архимандрит Софроний 11 июля 1993 г. в монастыре Святого Иоанна Предтечи в Эссексе.

Его книги ныне переведены на многие языки мира, и тысячи людей во всём мире через них приобщаются к православной вере.

http://afonit.info/biblioteka/nastavleniya-afonskikh-podvizhnikov/sofronij-sakharov