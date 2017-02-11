Священномученик Иоанн (Иван Михайлович Гранитов) родился в 1875 году. Он был рукоположен во священника; со временем возведён в сан протоиерея и назначен настоятелем Николаевской церкви в станице Талгар Верненского уезда Семиреченской области.

Священномученик Константин (Константин Иванович Зверев) родился в 1881 году, окончил Верненскую классическую гимназию и Ташкентскую учительскую семинарию. Он был рукоположен во диакона и служил в Николаевском храме в селе Талгар Верненского уезда.

11 февраля 1920 года, во время начавшихся безбожных гонений, протоиерей Иоанн Гранитов был арестован большевиками по обвинению «в контрреволюционных выступлениях против советской власти и в укрывании запасов хлеба». Во время ареста мучители вырвали у священника бороду и перед расстрелом выкололи ему глаза и цепью наперсного креста пилили шею. Во время пыток священник закричал, обращаясь к православным: «Не отрекайтесь от Бога!»

Увидев, сколь жестоким мучениям подвергается пастырь, за него вступился диакон Константин и тут же был изрублен шашками. Останки священномученика палачи сложили в мешок и бросили в овраг рядом с кладбищем, где проводились расстрелы.

Протоиерей Иоанн Гранитов был расстрелян в ночь с 11 на 12 февраля 1920 года.

Священномученик Леонтий (Клименко) родился в 1887 году и служил в селе Евгеньевка Верненского уезда Симереченской области. Во время начавшихся гонений на Церковь он был обвинён безбожниками в контрреволюционных выступлениях, в насмешках над партией коммунистов, в хранении боевых припасов и в отказе молоть хлеб коммунистам. Он был расстрелян в ночь с 11 на 12 февраля 1920 года вместе с протоиереем Иоанном Гранитовым. Тела священномучеников были погребены в безвестной могиле близ станицы Талгар.

Священномученики Иоанн, Константин и Леонтий прославлены в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский) «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь». Тверь. 2005. С. 437−438

Собор Новомучеников и Исповедников Российских