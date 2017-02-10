В начале о радостном и приятном. В конце января прошли прекрасно организованные 25 Рождественские чтения. На открытии Кремлевский дворец был переполнен, присутствовало много высокопоставленных гостей, прозвучали очень интересные выступления. В центральном докладе Святейшего Патриарха Кирилла главной мыслью, на мой взгляд, прозвучали слова о том, что XX век нам наглядно показал, до какой духовной пропасти может дойти человеческое сообщество, живя без Бога. Интересной и содержательной была и работа в секциях.

Теперь о грустном. На пленарном заседании зачитывалось множество приветствий в адрес международного православного форума. Нас поздравили с открытием юбилейных Рождественских чтений Президент РФ, Премьер-министр, Председатели Совета Федераций и Государственной Думы, мэр Москвы. Во всех приветствиях было сказано много добрых слов, пожеланий и, конечно же, все послания были с благодарностью выслушаны. Но это были необходимые и принятые правилами светского этикета слова. Теперь о делах, то есть о грустном.

В январе 2015 года на Рождественских Парламентских встречах в Государственной Думе Святейший Патриарх выступил с предложением вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). 27 сентября 2016 года Предстоятель Русской Церкви еще раз обратился к властям, подписав петицию, поддержанную сотнями тысячами граждан. Свою подпись под данным обращением поставили практически все архипастыри.

Какой же была реакция властей на это очень важное обращение Церкви к руководителям государства?

Была собрана комиссия под руководством министра Михаила Абызова, которая по сообщению Интерфакса вынесла вердикт следующего содержания:

«Экспертная рабочая группа федерального уровня в правительстве России большинством голосов отклонила представленную в виде петиции инициативу об исключении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявил министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов.

Общество и государство не имеют права принимать людоедские решения, — подчеркнул Абызов"[1].

Затем против исключения абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) выступил Минздрав РФ, мотивируя тем, что это приведет к дискриминации женщин.

«Ограничение ведет к дискриминации. Получается, женщины, которые лучше информированы, у которых больше средств, получают доступ к аборту», — сообщил на заседании экспертной рабочей группы федерального уровня в правительстве статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников[2]

Вывод абортов из системы ОМС, по мнению министра, государственного служащего, оказывается людоедским решением. Такие руководители у нас во власти.

Что же можно ответить этим людям?

Недавно проходило заседание Государственного совета, посвящённого вопросам науки и образования. На данном совещании произошёл показательный диалог главы нашего государства с президентом Российской академии наук В.Е. Фортовым. Владимир Путин напомнил руководителю РАН, что просил его не присваивать академические знания высокопоставленным чиновникам, т.к. совмещать госслужбу и науку в данном случае невозможно. Хочется подчеркнуть, что до обращения Президента подобная практика была, по-видимому, нормой. И вот данной просьбой академики пренебрегли. Далее последовали известные фразы Президента, обращенные к господину Фортову:

«Зачем Вы это сделали? И что мне теперь делать?»

И действительно, ситуация казалось тупиковой. Академические звания даются пожизненно, изменить уже ничего нельзя. И что делать? Еще раз, саркастически переспросив В.Е. Фортова о том, правда ли, что без этих новоиспеченных академиков наука обойтись не сможет, руководитель государства освободил их от высоких административных должностей, призвав сосредоточиться на научной работе. Все чётко, понятно и логично.

Теперь о нашей ситуации. Церковь рассматривает искусственное прерывание беременности как тяжкий грех — грех сознательного детоубийства. По православному вероучению зарождение жизни начинается в момент зачатия. Младенец призван в мир волей Божией для возрастания и выполнения Божественной воли. Убить его в утробе матери — это дерзкий вызов человека к Творцу: «Мы презираем Твою волю и не дадим младенцу её выполнить!». За подобный грех положено церковное прещение подобное тому, что и за грех убийства. Хотя, если вспомнить слова министра Абызова о том, что запрет убийства младенца в государственных больницах — это «людоедское решение», то наказание за данное убийство — это, наверное, по его мнению, вообще нечто запредельное.

И теперь о ситуации официального обращения Церкви к руководству государства с просьбой (вспомним просьбу нашего Президента об академиках) вывести аборты из системы ОМС и последующего высокомерного пренебрежения к данной просьбе представителями государственной власти. Возникают два вопроса:

«Зачем вы это сделали? И что теперь делать?»

Если в случае с академиками речь шла о пожизненном присвоении звания, то в нашем случае речь идет о мире вечности, куда мы отправляем миллионы невинных душ ежегодно, презирая волю Божию. Все усугубляется тем, что наши политические лидеры позиционируют себя в публичном пространстве как люди, исповедующие Православие. Те пожелания, которые они высказывали в адрес Рождественских чтений, казалось бы, говорили об их искренней заинтересованности в успехах проходящего форума, в действенных плодах его работы. Это все исходило из их уст, якобы, чтущих Православную веру. А вот дела говорят совершенно об обратном.

Система ОМС существует на деньги налогоплательщиков, на наши с вами деньги. Мы все вольно или невольно оплачиваем это духовное зверство, современное жертвоприношение наших младенцев. Все доводы, которые привели в объяснение своих действий наши государственные мужи можно разбить одним примером. В таких современных западных европейских государствах, как Польша и Ирландия аборты запрещены. И что?!

Просто непостижимо духовное омертвление нынешних руководителей. Если они отвергают духовную истину о зарождении душ в момент зачатия, то нужно открыто заявить о своем несогласии с канонами Православия, и все станет понятно. Такие руководители, как Горбачев и Ельцин, имели мужество заявить публично о своей атеистической вере. И никаких претензий к ним в духовной области быть не могло. Они исповедовали догматы атеизма и жили и действовали в данных духовных координатах.

Что происходит с нашими верующими вождями? Что нам делать, что объяснять людям, которые спрашивают: «А как подобное возможно?» И после нашего соборного обращения в ваш адрес и вашего презрительного отношения к нему снова и снова хочется вам же переадресовать вопрос Президента:

«Зачем вы это сделали? И что нам теперь делать?»

Возможно, следуя примеру Владимира Путина, уволившегося с больших должностей новоиспеченных академиков, нам нужно отлучить (уволить) от церковного общения всех членов комиссий и экспертных групп, которые операцию искусственного прерывания беременности сделали нормой, защищенной законом в нашей стране. Не имеет права врач отказать женщине в совершении убийства внутриутробного младенца, согласно российским законам. Так и вспоминаешь слова Святейшего Патриарха о том, что XX век показал, до какой духовной пропасти может дойти человечество без Бога.

Многие говорят, что данное отлучение от Церкви для людей, принимавших подобное духовное зверство, ничего не значит. Верно! Коли подобные законы исповедают, то, понятно, что Церковь для них — источник мракобесия и неприятия. Но, мне кажется, не все так просто. Решением данной комиссии на текущий год выделены миллиарды на проведение бесплатных (оплаченных государством) абортов. И давайте, допустим, что все они будут отлучены от церковного общения в качестве грозного предупреждения будущим комиссиям, что и их ждёт подобное, если не изменят своего отношения к данному духовному преступлению.

Вообще действия наших правителей в духовной области понять очень трудно. В течение 15 лет писал о том, что любые люди, пришедшие во власть, прежде всего, объявляют о своих целях и задачах в духовной области (озвучивают национальную идею). Ярким примером является вновь избранный президент США. Дональд Трамп четко объявил, что пришёл во власть, чтобы «Снова сделать Америку великой». Как? Это другой вопрос, но цель провозглашена чётко и понятно. А наши руководители за все последние 25 лет жизни нашей страны ничего подобного не удосужились сделать. Может это тайна только элиты нашего общества, а мы недостойны подобных откровений в силу своего скудоумия?

А плоды подобного духовного нигилизма можно коротко увидеть на нашем многострадальном образовании. Министры Фурсенко и Ливанов чётко проводили свою генеральную идею, озвученную господином Фурсенко при вступлении во власть: «Советская школа воспитывала личность, а мы будем воспитывать первоклассных потребителей». Хорошо воспитали. Поставленные цели за 12 лет достигнуты. И вдруг министром по образованию и науки РФ ставят О.Ю. Васильеву, которая декларирует совершенно иные цели — надо воспитывать личность. Другими словами руководство страны признаёт, что, мягко говоря, в течение 12 лет ошибалось, но цена этой ошибки — изуродованные детские души. И плоды этого 12-летнего уродства мы каждый день видим по телевизору. И хочется снова и снова спросить наше руководство:

Зачем вы это сделали?

Впрочем, давайте честно: за все 15 лет своего информационного крика ответа я ни разу не получил. И сейчас, практически, ни на что не надеюсь.

Последнее. Открытие Рождественских чтений, Кремлевский дворец съездов, фойе. Встречаю руководителя информационного патриотического агентства, с которым когда-то тесно сотрудничали. Обмениваемся любезностями, как всегда возникает дискуссия по поводу: чтут устами, а делами поносят. И его реакция: «Как, вы нас хотите поссорить с властями, разрушить наши уважительные взаимоотношения?!» Да, нет же, не хочу никого ни с кем поссорить. Просто, если мир куплен ценой жизни современных Вифлеемских младенцев, то это не мир это по-другому называется — предательством.

В первый раз Церковь обратилась к власти по важнейшей духовной проблеме, и что мы услышали

И хочется ещё и ещё раз спросить наших власть предержащих православных руководителей, так высокомерно ответивших на наше прошение:

Зачем вы это сделали???

http://arh-eparhia.ru/publications/63 521/