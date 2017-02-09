— Владыка, Вы только что вернулись из зоны конфликта. Ваша Церковь с самого начала конфликта неоднократно заявляла о том, что она не может поддержать какую-либо сторону и не может давать политической оценки той ситуации, которая сложилась на Донбассе. Почему?

— Всё дело в том, что наша Церковь с самого начала противостояния выступала за мир, за возможность преодолеть существующие разногласия и раздоры путём переговоров, путём компромисса. Почему для нас так это было важно? Да потому что все вы — это дети нашей Церкви. Все — и те, кто находится здесь, и те, кто находится по другую сторону линии разграничения.

— Но, разве не должна Церковь как-то реагировать на процессы, которые происходят в государстве?

— Понимаете, мы смотрим на эти процессы не с точки зрения политики или сиюминутной пользы, а в первую очередь, с точки зрения Евангельских принципов и христианской морали. Евангелие утверждает вселенский характер Церкви. То есть, Церковь — объединяет, а политика — наоборот, разъединяет. Другими словами, Церковь — это мать для всех, а не для некоторых. Поэтому, когда дети ссорятся, дерутся, калечат друг друга, любящая мать не может радоваться тому, что кто-то один из них побеждает, а второму суждено страдать. Это радость будет горше самых страшных моральных падений. И указывать на то, что мать на самом деле не имеет права так себя называть. Настоящая мать будет призывать к миру между детьми, просить их простить друг друга, а для того, чтобы это произошло побыстрее — становиться на колени и усердно молить Бога о даровании милости и вразумления для её поссорившихся чад.

— То есть, вы считаете, что и те, кто живёт здесь, в Украине, и те, кто живёт на Донбассе — дети вашей Церкви?

— Наша Церковь никогда не будет делить свой народ на «своих» и «чужих». Это удел политиков, мы же мыслим категориями вечности и спасения. И любви к своим духовным чадам. Именно поэтому каноническая территория нашей Украинской Православной Церкви неизменна, и включает в себя и Донбасс, и Крым. И мы не можем отказаться от своих верующих. Я ещё раз хочу подчеркнуть — в нашей Церкви все одинаковы ценны и дороги. Мы твёрдо стоим на этой позиции. Никто не заставит нас с неё сойти, поскольку для нас это непреложный закон. Закон, который неподвластен кратковременным политическим или идеологическим настроениям.

— Тогда почему вы не обратитесь к «сепаратистам» с призывом сложить оружие?

— Мы обращаемся ко всем со словами мира и любви. Война прекратится не тогда, когда перестанут стрелять, а тогда, когда перестанут ненавидеть. А ненависть побеждается только прощением и любовью. Я знаю, что путь к взаимному прощению очень тяжёл. Страдания, боль и потери оставили глубокие следы в сердцах многих людей. Кажется, что простить нельзя, это превыше любых человеческих сил. Однако я знаю и то, что невозможно человеку, возможно Богу. Именно поэтому наша Церковь неусыпно молится Богу о том, чтобы Он даровал всем нам мир. Мир не только на нашей многострадальной земле, но и мир в душах.

— Скажите, а какие конкретно шаги, призывающие к миру, совершила ваша Церковь?

— В этой связи надо, в первую очередь, упомянуть Всеукраинский Крестный ход, который показал, что людей, которые хотят мира, в нашей стране всё-таки большинство. Во-вторых, на примере Крестного хода мы смогли увидеть силу совместной молитвы. Именно молитва Церкви соединила в единое целое людей различных политических и идеологических взглядов. В рядах крестоходцев уже не было «укропов» и «ватников», «западенцев» и «сепаратистов». Там были настоящие братья. Братья по духу и вере.

Кроме того, во всех храмах нашей Родины по благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия за каждым Богослужением возносятся коленопреклонные молитвы о мире в Украине. Также, в постные периоды каждый православный христианин по благословению Предстоятеля возлагает на себя особые труды — земные поклоны, чтение Псалтыри, Евангелия, молитвы «Отче наш». Всё это говорит нам о главной задаче Церкви и всех христиан — молитвенном предстоянии перед Богом! Всем нам нужно об этом помнить. И возложить все наши усилия на алтарь непрестанной молитвы Богу. И тогда можно быть уверенным, что Господь услышит нас. Ведь все мы помним слова Евангелия: Разве даст кто-нибудь из вас сыну своему камень, когда тот попросит хлеба, даст ли змею ему, когда попросит он рыбы? Но если даже вы, оставаясь людьми злыми, способны дарить вашим детям хорошее, то тем более Отец ваш Небесный даст просящим у Него нужное им.

Интервью с викарием Киевской епархии епископом Феодосием подготовил Андрей Кряжев, АиФ-Украина

http://www.aif.ua/society/people/vladyka_feodosiy_o_lyubvi_cerkvi_i_voyne_na_donbasse