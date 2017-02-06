В январе 2017 года сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм совершили поездку в зону боевых действий на востоке Украины и постарались воодушевить войска киевского режима на войну против своих земляков в Донбассе.

Линдси Грэм заявил:

«2017 будет годом наступления… Мы вернёмся в Вашингтон и будем продвигать вопрос о противодействии России. Хватит терпеть российскую агрессию. Для них пришло время платить более высокую цену».

Джон Маккейн заявил:

«Я верю, что вы победите. Убеждён, что вы победите. А мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы обеспечить вас всем необходимым для победы».

Целью было, несомненно, поставить новоизбранного президента Дональда Трампа перед свершившимся фактом, чтобы у него не было ни малейшего шанса улучшить отношения с Россией.

Киевский режим тоже заинтересован в этом. Шоколадный олигарх Пётр Порошенко на 100% поддерживал Хилари Клинтон (Hillary Clinton) в предвыборной кампании, его пугало, что его украинский проект может попасть в немилость в Вашингтоне. Киев также заметил, что воодушевление США и ЕС по поводу спонсирования чёрной дыры, которой является насквозь коррумпированная экономика Украины, сильно упало.

Поэтому Киев делает всё, что в его силах, то есть, провоцирует войну. Началось нападение на восточно-украинские города и посёлки вокруг Донецка. Таких больших потерь у обеих сторон не было уже давно. Тут и стали звать судью, то есть Трампа.

Разочарование было большим, когда Трамп не пошёл в ловушку, а ограничился призывом к сторонам прекратить огонь и соблюдать Минские договорённости. Не было и намёка на привычное осуждение России, которое последовало бы от Обамы/Керри. AP пишет:

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер (Sean Spicer) в среду мало что мог сказать, когда его спросили об отношении администрации к возобновившимся военным действиям, начавшимся в конце недели и продолжавшимся до среды. По меньшей мере, 10 человек были убиты, и десятки были ранены. Президента Дональда Трампа «постоянно информировали о положении» на Украине, и Белый дом «будет всё время получать новую информацию; пока мы продолжаем работать». Но было не ясно, когда придёт эта новая информация.

Максим Эристави, украинский журналист, принимавший активное участие в событиях на Майдане в 2014 году, пишет в Washington Post, что Соединённые Штаты покинули Украину:

«Во всяком случае, отказ Соединённых Штатов решительно выступить за прекращение насилия на востоке Украины является ясным сигналом Киеву: дружба закончилась. И не имеет значения, является ли это результатом умелого маневрирования Кремля или некоей уступкой администрации Трампа под влиянием общественного мнения. Реакция Соединённых Штатов на нынешнюю бойню на Украине — это тревожная характеристика новой возникающей геополитической реальности».

Эристави сообщает сведения, которые подтверждают то, что я несколько раз упоминал в материалах steigan. no, а именно, ту активную роль, которую сыграли посольство США и тогдашний посол Джеффри Пайетт в смене режима на Украине. Он пишет:

«Во время кризиса 2014−16 годов украинцы рассматривали посольство как источник энергии, который сутками напролёт выступал с заявлениями поддержки».

Так это было тогда. А теперь он считает, что США повернулись к Украине спиной.

Возможно, Эристави преувеличивает. Но если в том, что он пишет, есть доля истины, то это положительный момент. Опасность того, что украинский государственный переворот и последующая «антитеррористическая операция» против Донбасса могли привести к войне между США и Россией, иногда была очень велика. Неоконсерваторы Госдепартамента в союзе с фашистами Украины сделали всё возможное, чтобы спровоцировать войну. Если последние события означают, что у них ничего не вышло, то это очень хорошо.

Оригинал публикации: Har Kievs taktikk mislykkes?

http://inosmi.ru/politic/20 170 206/238672227.html