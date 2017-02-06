Мученик Николай Цикура был экономом архиерейского дома при архиепископе Омском и Павлодарском Сильвестре (Ольшевском) и сопровождал его во время поездок по России, терпя вместе с архиереем все тяготы послереволюционной разру­хи. 4 февраля 1918 года в Омске состоялся крестный ход приходов всех городских церквей, который возглавил высокопреосвящен­ный Сильвестр. Николай Цикура был убит 6 февраля ночью, ког­да безбожники пришли арестовать архиепископа.

Мученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь». Тверь. 2005. С. 220

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