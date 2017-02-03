|Православие.Ru
|Протоиерей Даниил Калашников
|03.02.2017
Отправляя студентов нашей Сретенской духовной семинарии на летние каникулы, мы дали им поручение: встретиться с христианами, которые на два или на три поколения старше современной молодёжи, расспросить у них о том главном, что происходило в жизни этих людей в государстве, восставшем против Бога, а потом уставшем от этого восстания и осознавшем всю его тщетность и бессмысленность. О том, как эти люди обрели и сохранили свою веру, о главном, к чему пришли люди старшего поколения, приближаясь к зениту или к закату земного пути.
Надо сказать, что все студенты с немалой пользой для себя, да и для нас, их наставников и воспитателей, исполнили это послушание. Все без исключения их наблюдения и записки необычайно интересны. С некоторыми из этих работ мы готовы познакомить наших читателей.
Епископ Тихон, главный редактор портала Православие.ру.
Протоиерей Даниил Калашников, клирик храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Спаса Преображения) на Большой Ордынке, не понаслышке знает все радости и трудности жизни православного человека советской эпохи. Он родился 26 января 1942 года в Москве. Его родители сохранили веру в годы гонений, никогда её не скрывая. И у самого отца Даниила крепкая православная семья — 6 детей (двое его сыновей священники, а две дочери замужем за священниками) и 17 внуков.
— Расскажите о своей семье, родителях, детстве и юности?
— Что можно рассказать о детстве Родился я в Москве. В обычной небогатой семье. Отец с матерью у меня были преподавателями. Семья православная была. Отец очень был верующим, с такой, знаете, очень искренней и удивительно глубокой верой. Занимался тем, что работал преподавателем физики. По светскому образованию я инженер-строитель, закончил Московский инженерно-экономический институт. Работал на заводе, в проектной организации, и вместе с этим старался быть всегда в храме.
— Если учились в советской школе, скрывали ли вы от окружающих свою веру?
— С детства меня водили в храм, постоянно. Учился я в советской школе № 9. Нет, веру свою я не скрывал. Носил крестик. Но дело в том, что и не афишировал. Потому что это вызывало насмешки у людей, неодобрение, иногда, как говорится, просто негативные эмоции. Разное могло быть, времена такие были
— Какие были церкви, священники?
— Церкви были, и священники были. Прекрасные были священники. Были священники, так сказать, которые несли в мир, людям добро, и чаще всего это были люди, которые перенесли в своей жизни очень сложные ситуации. Вот у нас настоятель был, первый, отец Алексей, который горел в танке и после этого пришёл к вере, в храм Божий. Второй был, после него, отец Борис (протоиерей Борис Гузняков), которого списали из рядов армии из-за тяжёлой болезни лёгких — они просто разваливались все. Благодаря молитвам он выжил и пришёл к служению Церкви, через такое.
— Какие интересные случаи были с православными мирянами, священниками?
— Ну что можно сказать. В храм люди ходили, которые прятались, и артисты, и знаменитые профессора, и старались как-то и не афишировать это, потому что всё это было под преследованием.
— Были ли в вашей жизни случаи проявления промысла Божия?
— Проявление промысла Божия было, и не раз. То есть всё, что просил я у Бога, то исполнялось, кроме глупых просьб, которые были, как говорится, по детскости, по глупости.
— Как отмечали православные праздники?
— Рождество и Пасху отмечали очень торжественно! Жили мы бедно, преподавательская зарплата была мизерная, но к Рождеству и Пасхе мы готовились за два или за три месяца, покупали то, что могли себе позволить. К Пасхе, скажем, за два месяца апельсины покупали, чтобы делать цукаты для пасок таких особенных.
— Каким был быт православных христиан и обычных, светских людей?
— У православных христиан была Церковь, была проповедь. Причём эта проповедь была укрепляющей основой, можно сказать. Как вот Иоанн Крестьянкин, архимандрит, сказал — «на белых платочках». Церковь ведь была набита народом в те годы, в 48-й, 49-й, 50-й год. Вот детей, правда, было мало, человек до десяти приходило в большие праздники и не больше.
Но в основном были бабушки в белых платочках, которые, как о. Иоанн говорил, и держали эту Церковь.
— Где доставали духовную литературу, Евангелие, молитвословы, акафисты и прочее?
— Духовная литература у меня была от отца, ему она досталась от бабушки. Была Псалтирь, было Евангелие на двух языках сразу, параллельно, на славянском и русском. Были некоторые акафисты. Иконы были у нас. Особенно интересно, была икона князя Даниила, которая досталась моему деду от настоятеля Данилова монастыря ещё.
— Какие наиболее яркие события церковной жизни вам запомнились больше всего?
— Запомнилось рукоположение, и диаконское (я восемь лет прослужил диаконом), и священническое, до этого я служил иподиаконом, три года был старшим иподиаконом у владыки Киприана (Зернова). С 1973 по 1976 годы это было.
— Расскажите о подвижниках веры, духовных людях, старцах, священниках, с которыми пришлось общаться, окормляться у них?
— Обращался я к архимандриту Науму (Байбородину), к архимандриту Кириллу (Павлову), потому что у меня семья большая, много ребят было, шестеро ребят. И вот, что удивительно, все, что они говорили, советовали, все исполнялось. И помогали своей молитвой. К отцу Борису я тоже обращался часто в свое время.
— Куда вы ездили в святые места?
— В Троице-Сергиеву Лавру ездили с самого детства, а так, в Москве посещали святыни. Елоховский собор, в храмы ходили — сначала в Иоанна Воина на Якиманке, потом сюда, на Ордынку.
— Чем православные верующие в советское время отличались от нынешних?
— Православные верующие в советское время отличались от нынешних более глубокой верой. Верой внутренней, а не внешней. Эта вера, она была очень крепкая, сильная. Вот такие вот были православные.
— Чем питались, соблюдали ли посты?
— Питались в посты обычно. Пост — это не такая уж и страшная вещь. Были овощи и даже в какой-то степени фрукты, меньше, но тем не менее.
— Отмечали ли светские праздники?
— Светские праздники мы не отмечали в основном, отмечался, правда, Новый год тогда, но это уж не от нас зависело, а от многих причин.
— Чем запомнилась вам и вашим близким Великая Отечественная война?
— Отечественная война? Приходом к Господу запомнилась. Это торжество победы я запомнил, будучи даже маленьким. Приходом к вере, причем очень глубоким приходом. Вот так.
Архиепископ Киприан (Зернов) (1911−1987)
— Кто из родных воевал на фронте, трудился в тылу?
— Отец мой воевал на фронте. Так как семья была большая, мать нас кормила, поила.
— Кто был для вас примером в жизни?
— В жизни положительным примером были как раз церковные люди. Вот тот же владыка Киприан (Зернов) с большой любовью относился ко всем. И очень строго следил за порядком в храме, чтобы в храме была полная, абсолютная тишина, несмотря на то, что храм порой вмещал до трёх тысяч человек. Невозможно было поднять руку, чтобы перекреститься.
— Какое было отношение к родителям, старшим?
— К родителям и к старшим мы относились с необыкновенной любовью и преданностью, потому что мы чувствовали к ним большую привязанность и чувство благодарности, так как мама умерла очень рано, а отец был занят часто, работал, чтобы и мы могли жить. Поэтому мы, конечно, любили своих родных и очень уважительно к ним относились.
С протоиереем Даниилом Калашниковым беседовал Никита Иванкович