Пётр Семёнович Махров

«Родовым гнездом» офицерской семьи Махровых был город Борисов, откуда родом мать будущих генералов Эмилия Иосифовна, урождённая Рудковская. Именно в Борисове прошло детство Петра Семёновича Махрова, там увидел свет его младший брат Николай Семёнович. Оба — дети простого лесничего.

Получив начальное образование в Минской классической гимназии, Пётр выдержал экзамен на вольноопределяющегося 2-го разряда и поступил в ближайшее к дому пехотное юнкерское училище — Виленское. 14 ноября 1897 г. новоиспечённый подпоручик был выпущен в 117-й пехотный Ярославский полк, расквартированный в Слониме. Позже перевёлся в дислоцировавшийся в Минске 119-й пехотный Коломенский полк. Кстати, туда получил назначение и брат Николай — выпускник Московского военного училища.

Николай Семёнович Махров

В 1902 г. Махровы одновременно сдали вступительные экзамены в Николаевскую академию Генерального штаба. И оба, узнав о начале Русско-японской войны, упросили начальство отпустить их на фронт добровольцами. С театра военных действий Пётр и Николай Махровы привезли полученное за участие в боях Аннинское оружие (орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость»). В 1907-м оба брата окончили академию по 1-му разряду, но в дальнейшем их служебные пути разошлись — Николая направили в Минск, в штаб 4-го армейского корпуса, а Петра — в 105-й пехотный Оренбургский полк. Они снова встретились в 1909 г. в штабе I Виленского военного округа, где Пётр был старшим адъютантом, а Николай — его помощником.

К сожалению, февраль 1910-го разлучил братьев окончательно. Генерального штаба подполковник Николай Махров отправился в длинное путешествие через всю страну, в Приамурский военный округ. В те годы там служило множество белорусских по происхождению генералов и офицеров, начиная с командующего округом гродненца Платона Алексеевича Лечицкого, и в 1912—1913 гг. Николай Махров исполнял при нём должность старшего штаб-офицера для поручений. А Пётр Махров до 1912 г. служил в Вильне, после чего был переведён в Севастополь. Интересно, что к этому времени младший брат обогнал его в чинах — был уже полковником, в то время как Пётр продолжал ходить в капитанах.

На Первую мировую войну Пётр Семёнович Махров вышел начальником штаба 34-й пехотной дивизии. В январе 1915 г. он получил назначение в штаб 8-й армии и служил там на протяжении всей войны, исполняя должность генерал — квартирмейстера (начальника оперативного отдела). Боевая репутация 8-й армии Юго-Западного фронта, которой командовал легендарный А. А. Брусилов, была чрезвычайно высокой — эта армия прославилась блестящими победами, самой знаменитой из которых был Брусиловский прорыв 1916 г.

К планированию всех тактических и стратегических операций имел непосредственное отношение Генерального штаба полковник, с 24 февраля 1915 г. — кавалер Георгиевского оружия Пётр Семёнович Махров. За боевые отличия он был удостоен орденов Святой Анны 2-й степени с мечами, Святого Станислава 2-й степени с мечами, Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом и Святого Владимира 3-й степени.

Надо заметить, что младший брат Петра Николай также прекрасно проявил себя на фронте Первой мировой. Он возглавлял штаб 70-й пехотной дивизии, ему неоднократно приходилось временно заменять командиров полков. За отличие в управлении 316-м пехотным Хвалынским полком удостоен Георгиевского оружия (12 июня 1916 г.).

В дальнейшем Николай Махров командовал 313-м пехотным Балашовским полком, был начальником штаба 2-й Туркестанской стрелковой дивизии, а с 4 июня 1917 г. в чине генерал-майора — начальником штаба 2-го Сибирского армейского корпуса, которым командовал минчанин генерал-лейтенант Н. С. Триковский.

27 января 1917 г. Пётр Семёнович был назначен командиром 13-го Сибирского стрелкового полка. Уже после февральских событий, в разгар позорного отступления под Ригой в августе 1917 г. (тогда город был оставлен практически без сопротивления), сибирские стрелки полковника Махрова были одними из немногих, кто до конца выполнил боевой долг и самоотверженно оборонял доверенную им позицию, одновременно ведя борьбу с дезертирами в своём тылу. В сентябре 1917 г. Пётр Семёнович был произведён в чин генерал-майора, «догнав» таким образом своего младшего брата. Его последняя должность — начальник штаба Юго-Западного фронта.

Впрочем, дальнейшие судьбы братьев Махровых сложились по-разному. После демобилизации русских вооружённых сил бывший генерал Николай Махров добровольно вступил в ряды Красной Армии. С августа 1918 г. командовал 2-й Московской (вскоре преобразована в 3-ю стрелковую) дивизией, был начальником управления формирований Юго-Западного фронта.

После Гражданской войны Николай Семёнович Махров служил на штабных должностях в Харьковском и Украинском военных округах. После введения в РККА персональных воинских званий он был аттестован на звание «комбриг». Так Николай Махров стал дважды генералом — в русской армии и в Красной. Скончался комбриг в 1936 г. в Москве. Его могила находится на Новодевичьем кладбище.

Что же касается Петра Семёновича, то он в Гражданской войне занял другую сторону баррикад. Брат на брата — к сожалению, в те годы такие семейные трагедии не были редкостью. До конца 1918 г. он жил в Полтаве, однако с приближением Красной Армии перебрался в Одессу, где вступил в ряды белой Крымско-Азовской Добровольческой армии.

Обычно родственники, разделённые тогда линией фронта, не общались друг с другом, в том числе и по принципиальным соображениям. Но братьям Махровым однажды удалось повидаться. Во время встречи Николай объяснил старшему брату, что изменить своего решения не может, так как в случае его измены его семья будет расстреляна.

В дальнейшем генерал Пётр Семёнович Махров исполнял должности начальника штаба Вооружённых Сил Юга России (март-июнь 1920 г.), от П. Н. Врангеля получил чин генерал-лейтенанта и назначение в Париж, где должен был сформировать так называемую 3-ю Русскую армию (предполагалось, что она будет действовать против красных с территории Польши). Впрочем, этот проект не осуществился, и Махрову пришлось заняться обустройством тех офицеров и солдат, которые оказались в Польше после заключения Рижского мирного договора.

После 1925 г. генерал-лейтенант жил во Франции, где зарабатывал на жизнь уроками русского и английского языков. Узнав о том, что Германия объявила войну СССР, Пётр Семёнович в тот же день направил письмо полпреду СССР во Франции, умоляя дать ему возможность уехать в Советский Союз и вступить в Красную Армию хотя бы рядовым. Письмо перехватила немецкая разведка, и Махрова на полгода заключили в концлагерь Берне.

Умер Пётр Семёнович в Каннах 29 февраля 1964 г. в возрасте 87 лет. В июле 1991-го рядом с ним был перезахоронен прах самого младшего брата Махрова — Василия Семёновича (1887−1940). Он тоже участвовал в Первой мировой войне, но, в отличие от старших братьев, закончил её в чине подполковника.

http://grodno-best.info/nasledie/lyudi/sudby-bratev-v-generalskih-pogonah-petr-i-nikolaj-mahrovy.html