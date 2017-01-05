2017 год — год столетия Русской Катастрофы и начала Русского Сопротивления — побуждает нас попытаться подвести итоги коммунистического эксперимента над русским народом, поразмышлять над будущем — над тем. что ждёт наших детей и внуков.

Посмотрим правде в глаза. Русская нация гибнет и биологически, и как особый национально-культурный тип. Уходит в небытие Православная Русская цивилизация давшая миру великие образцы святости, иконописи, архитектуры, музыки, живописи, литературы, богословия, воинского служения, самоотвержения. Как писал Рейнер Мария Рильке: «Все государства граничат друг с другом, и лишь Россия граничит с Богом».

И вот эта Россия уходит. Ситуация усугубляется тем, что у значительной части русских отсутствует ощущение себя частью единого народа, утрачено чувство ответственности за Отечество, судьбу прошедших и грядущих поколений, господствует эгоцентризм, гедонизм, социальной пассивность. Нельзя отделаться от ощущения, что у большой части населения утрачена воля к жизни, что им безразлично, какое будущее ждёт их собственных детей и внуков…

В стране нет ни одной крупной партии, влиятельной организации, которая ставила бы своей целью защиту и укрепление Православия, русской национального самосознания, русской культуры. В сегодняшней России нет ни одного действительно массового средства информации, отражающего русское национальное самосознание.

Складывается впечатление, что власть, армия чиновников, так называемая элита, «властители дум» (хозяева средств массовой дезинформации) либо не понимают происходящего, либо ликвидация русской православной цивилизации является их целью.

Патриотическое движение деморализовано, раздроблено на множество преисполненных болезненных амбиций, враждующих между собой групп. Движение патриотов не имеет общего видения причин крушения дореволюционной России, причин своих хронических поражений, реальных путей выхода страны из катастрофы, чаемого будущего России. Оно не смогло явить общей идеи, способной объединить вдохновить, мобилизовать людей на преображение своей собственной жизни, созидание человечного государства. Именующие себя патриотами граждане оказались не способными к конструктивной совместной деятельности.

Деградация практически всех граней жизни государства Российского, народа, зашла так глубоко, что очевидно, что своими — человеческими — силами нам не спастись, что спасти нас может только Бог.

Но Бог насильно, никого не спасает, а лишь в ответ на обращение к Нему, веру, подвиг, деяния по преображению себя, страны. И первым деянием в этом делании должно стать покаяние за наши личные грехи и преступления советской эпохи.

Мы никогда не сможем стать народом, христианами, если не почувствуем грехи этого периода как свои. Конечно, в строго церковном смысле перед Крестом и Евангелием нельзя покаяться Богу в чужих грехах, в тех грехах, которые сам человек не совершал. Это не возможно! Но почувствовать богоборческий, античеловечный, преступный характер деяний советской власти, испытать стыд за эти деяния, боль за тех, кто от них пострадал, желание попытаться искупить, исправить, восстановить то, что возможно, — это можно и необходимо сделать.

Необходимо осознать, что в Советскую эпоху в России осуществлялся богоборческий эксперимент по организации жизни народа на принципах богоборчества, прилагались титанические труды (по определению В.В. Маяковского «работа адовая») по созданию нового человека, лишённого духовных поисков, переживаний, который разрешение всех вопросов жизни и смерти находил бы в рамках материалистического учения.

Для реализации этих задач были расстреляны, замучены в тюрьмах и лагерях сонмы православных иерархов, священнослужителей, монашествующих и мирян; осквернены мощи великих русских святых; разрушены тысячи часовен, храмов, монастырей; а подавляющее большинство уцелевших, превращены в цеха, мастерские, склады, клубы, общежития.

Были уничтожены миллионы экземпляров Священного Писания, другой духовной литературы, бессчётное количество икон, предметов церковного обихода, произведений церковного искусства.

Режимом изгнаны из страны, брошены в лагеря, лишены возможности печататься, преподавать религиозные, да и вообще все придерживающиеся идеалистических взглядов, мыслители, учёные, преподаватели.

Устраивались безбожные пятилетки, а целые поколения советских людей воспитывались в духе богоборчества, воинствующего атеизма, материализма. Безбожное воспитание начиналось с детского сада, продолжалось в школе. Дети вовлекались в организацию «Юных безбожников», привлекались к антирелигиозным акциям, антипасхальным и антирождественским карнавалам, публичному сжиганию икон, борьбе с религиозными пережитками в сознании родителей. Да и в последующие годы им приходилось изучать «научный» коммунизм, «научный» атеизм, «историю партии», марксистско-ленинскую философию, читать советские, а значит, коммунистические по духу (других то ведь не было!) газеты, журналы, книги; смотреть советские фильмы, соцреалистическую живопись.

В России ликвидированы, стёрты с лица земли церковные, монастырские, да и немалого числа городских, поселковых кладбищ. Вместо христианской нравственности насаждались классовая ненависть, пролетарская мораль, пролетарская культура, пролетарский интернационализм.

Ради достижения своих утопических целей большевики во время первой мировой войны действовали на поражение России, вооружённым путём захватили власть, установили диктатуру своей партии, развязали кровопролитную гражданскую войну.

В России запретили все партии, национализировали все типографии, закрыли все не несогласные с большевиками органы печати. Силой государственного принуждения марксистско-ленинской идеологии было обеспечено монопольное положение в стране.

Были истреблены как сословия духовенство, дворянство, офицерство, казачество, а крестьянство усилиями соввласти трансформировано в колхозников.

Против любых форм инакомыслия постоянно обрушивали репрессии. В разные годы, за разные виды несогласия полагались: расстрел, или тюремное, или лагерное заключение, или высылка из страны, или ссылка, или помещение в психбольницы, или лишение работы.

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Если не произойдёт осознания этих преступлений, покаяния за них, ТО никакого будущего у нашего народа не будет.

Грех совершён не только теми, кто сознательно осуществлял богоборческую деятельность, активно насаждал в стране антихристианскую жизнь, но и теми, кто соблазнился их идеями, не встал на защиту Христа, Матери-Церкви, исторической России, человечности, теми, кто жил в антихристианском мире, считая такую жизнь естественной.

Напомним, что покаяние — «metanoia» — это «перемена ума», перемена всего внутреннего состояния человека, перемена всего его существа, начало совершенно нового образа жизни.

В нашем случае это — отвержение безбожия во всех его видах и проявлениях, начало новой христоцентрической жизни, труды по преображению себя и страны по евангельским заповедям, воссозданию Христианской цивилизации.

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За прошедшие десятилетия патриотами было создано несметное количество самых разных обществ, центров, объединений, ассоциаций, союзов, соборов, братств, партий, фронтов… Но все они либо давным-давно прекратили своё существование, либо влачат свою жизнь совсем не в том виде, ради которого они создавались. Было написано огромное число статей, брошюр, книг, трактатов, монографий, разработано и опубликовано множество деклараций, концепций, проектов, программ, доктрин. В большинстве этих материалов даётся правильный анализ состояния нашего государства, общества, народа, названы причины наших бед, указаны светлые цели, показаны пути их достижения… Но они никого не вдохновили, никто не включается в работу по претворению написанного в жизнь, и дела в стране всё хуже и хуже.

В связи с этим, как нам представляется, сегодня на первый план выходит задача сбросить с себя розовые очки. Для этого нужно в первую очередь перестать обманывать самих себя мифами о якобы присущих русскому народу богоносности (православности, религиозности), соборности, традиционализме, коллективизме, антибуржуазности, антимещанском характере, неприятии западных ценностей. Необходимо принять правду о сегодняшнем духовном, мировоззренческом, нравственном состоянии русского народа и попытаться понять, можно ли пробудить в нём волю к жизни и биологической, и как особого религиозно-культурного типа.

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Размышляя над этими вопросами, мы не можем не учитывать и наблюдений отечественных мыслителей о русском национальном характере.

Так, выдающийся русский мыслитель Константин Леонтьев писал: «Воля наша слаба; идеалы слишком неясны».

«В чём заключается наше зло? Наше зло заключается в нашейапатии», — трудно не согласиться с оценкой влиятельного русского публициста Михаила Каткова.

«Мы потеряли Русь национально-государственную, православную, по грехам нашим, по слепоте и небрежению, мы жестоко наказаны за наш пассивизм, за неорганизованность, за непредусмотрительность, за незащищённость — такую картину рисует в своей книге „Воссоздание Святой Руси“ богослов Антон Карташов. — Нам восточным близок фатализм. В ответственных делах мы склонны всё возлагать „на волю Божию“, не ставя на первое место напряжение до предела своей собственной воли и своей ответственности».

Наконец, пророк возрождения России Иван Ильин в «Манифесте Русского Движения» писал: «Россия перед революцией оскудела не духовностью и не добротою, а силою духа и добра. В России было множество хороших и добрых людей; но хорошим людям не хватало характера, а у добрых людей было мало воли и решимости. В России было немало людей чести и честности; но они были рассеяны, не спаяны друг с другом, не организованы. Духовная культура в России росла и множилась: крепла наука, цвели искусства, намечалось и зрело обновление Церкви. Но не было во всём этом действенной силы, верной идеи, уверенного и зрелого самосознания, собранной силы; не хватало национального воспитания и характера».

Как нам представляется, немалый вклад в пессимизацию народа вносит демонстрируемая патриотами на протяжении десятилетий неспособность к объединению, конструктивной совместной деятельности.

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Учитывая всё вышеизложенное, необходимо признать что важнейшей задачей любящих историческую Россию и чающих русского будущего для своих детей и внуков русских людей является работа по созиданию ядра соборного организма, который бы являл образец конструктивной совместной работы, взаимопомощи, стал бы точкой притяжения, консолидации православных русских патриотов, вдохновителем и организатором всех наших побед — побед православной русской цивилизации.

За последние годы православными публицистами создано превеликое множество разнообразных материалов, в которых «доказывается» гибельность заблуждений неправославных церквей, апостасийный характер западной цивилизации, антихристианский характер западной культуры, идеалов, ценностей, бездуховность жизни западных народов, преобладании среди них эгоизма, гедонизма, индивидуализма… и прочих негативных качеств и преобладание противоположных качеств среди православных народов.

Вот мы и думаем, что пришло время явить их не в публикациях, не во всемирной паутине, а на деле, в жизни.

http://www.segodnia.ru/content/183 266