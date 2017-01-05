Преподобномученик Макарий родился в 1878 году в селе Филино Дорогобужского района Смоленской области. 21 декабря 1937 года он был арестован в селе Завидовская Горка Кесовогорского района Калининской области. 30 декабря того же года областной тройкой при УНКВД отец Макарий по обвинению в «антисоветской деятельности» был приговорен к расстрелу. Мученическую кончину иеромонах Макарий принял 5 января 1938 года.

Священномученик Макарий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Собор Новомучеников и Исповедников Российских