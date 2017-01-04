Дмитрий Михайлович Киранов Родился 31 марта 1879 года в селе Мануйловка Бердянского уезда Таврической губернии. Он был старшим сыном в семье священника Михаила Стефановича Киранова и матушки Ефросинии Георгиевны, в девичестве Стоичевой.

Все трое сыновей: Дмитрий и его братья Степан и Виктор, в последствии стали священниками. После окончания Таврической духовной семинарии в 1900 году, Дмитрий Михайлович стал служить псаломщиком в селе Диаконовка Бердянского уезда Таврической губернии. Через четыре года он был рукоположен во диакона, а затем — во иерея и стал вторым священником Иоанно-Богословского храма села Ивановка Мелитопольского уезда Таврической губернии, а также преподавателем местной церковно-приходской школы.

В 1909 году иерей Димитрий Киранов был назначен настоятелем Вознесенского храма села Малая Токмачка Бердянского уезда Таврической губернии и учителем в сельской школе.

В 1913 году его перевели в Ялту вторым священником при Иоанно-Златоустовском соборе, где молодой и энергичный батюшка сразу же включился в религиозную и общественную жизнь города: он становится преподавателем Закона Божия сразу в трёх школах: Штангеевской, Пушкинской, Чеховской, а также состоит членом городского попечительства по призрению семей низких чинов. Проповеди отца Димитрия и истовое богослужение всегда привлекали в храм множество народа.

В августе 1923 года в Ялте появились обновленцы протоиерей Сергей Баженов и архиепископ Александр Введенский. Сопровождаемые агентом ГПУ они потребовали себе для служб собор Александра Невского. В случае же отказа пригрозили карой всему городскому духовенству. Настоятель храма категорически отказался передавать храм в нечистые руки новых раскольников, за что уже через полчаса был вызван вместе с пятью другими непримиримыми священниками в ГПУ. Отец Димитрий был в их числе за то что он поминал за богослужением Патриарха и послал ему приветствие, когда тот принял руководство Церковью. Всех арестованных отравили в Симферополь.

Во время допросов в Симферопольской тюрьме следователь предложил священникам «добровольно» дать подписку в том, что они в 1,5-месячный срок покинут пределы Крыма и Екатеринославской губернии сроком на 1 год. Священникам пришлось дать такую подписку с обещанием неразглашения сведений о подписке. Выйдя из заключения, священники тут же подали ходатайства об отмене приговора.

После освобождения священник Димитрий Киранов продолжил служение в Иоанно-Златоустовском соборе Ялты. 15 декабря 1924 года по резолюции Патриарха Тихона он был возведён в сан протоиерея управляющим Таврической епархией архиепископом Александром (Раевским), а 10 сентября 1928 года назначен настоятелем Иоанно-Златоустовского собора.

В 1929 году был отправлен в ссылку его единственный сын Лев, которому было всего 19 лет. В этом же году отец Димитрий был подвергнут штрафу на сумму 2 тыс. рублей; в 1930 года его приговорили к 5 месяцам принудительных работ с удержанием 50% зарплаты; в декабре 1931 года он был оштрафован милицией за «допущение к богослужению постороннего собору ялтинского священника». В апреле 1931 года власти пытались захватить приписанную к собору часовню святителя Николая, овладеть её имуществом и потом ликвидировать, но отец Димитрий запер часовню и ушёл. Тогда ему определили внести в казну 1113 руб. в счёт стоимости имущества часовни, но прихожане быстро собрали нужную сумму.

9 марта 1932 года протоиерей Димитрий Киранов был арестован в Ялте сотрудниками ОГПУ, по обвинению в «антисоветской агитации, роспуске контрреволюционных провокационных слухов об органах власти, незаконном сборе денег среди верующих». В предъявленных ему обвинениях виновным он себя не признал и 4 июня 1932 года был приговорён к 3 годам высылки в Казахстан.

С 1932 по 1935 год отбывал ссылку в Алма-Ате. После освобождения измученный и больной отец Димитрий вернулся в Ялту и получил назначение настоятеля городского Александро-Невского собора. Продолжал служить, горячо проповедовать, защищая и оберегая островок православия, сохранившийся в открытом море воинствующего безбожия. Чтобы как-то выжить, прихожане решили часть денег выделить для создания фонда материальной помощи арестованным церковнослужителям, членам общины и их родственникам.

20 октября 1937 года отец Димитрий вновь был арестован как «руководитель контрреволюционной группировки церковников». Его обвинили в том, что он «входил в состав контрреволюционной группировки церковников, проводил антисоветскую пропаганду среди верующих, участвовал в создании секретного денежного фонда для оказания помощи заключённым церковникам». Виновным себя батюшка не признал. Содержался под стражей в Симферопольской тюрьме «по второй категории».

В это же самое время в местной газете «Курортные известия» появилась статья «Подрывная антисоветская деятельность церковников в Ялте», в которой говорилось о разоблачении «шайки провокаторов и врагов народа во главе с попом Кирановым», которые устраивали нелегальные собрания с чтением «погромной черносотенной литературы». Автор, подписавшийся инициалами Н.Г., облыжно обвинял «эту вражескую свору» в «фашистских настроениях», в «участии в уголовных делах» и даже в том, что «некоторые члены церковного совета занимались мужеложством», потому что «они достаточно усвоили „мораль“ гитлеровских молодчиков».

1 декабря 1937 года отец Димитрий тройкой при НКВД по Крымской АССР был приговорён к расстрелу с конфискацией личного имущества.

4 января 1938 года был расстрелян в Крыму.

11 июня 1997 года был причислен к лику местночтимых святых Крымской епархии.

Священномученик Димитрий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

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