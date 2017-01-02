Старец архимандрит Клеопа (Илие, 1912−1998) широко известен как великий духовник румынского монашества и наставник многих мирян, которые тысячами приходили к нему за духовной помощью. Предлагаем читателю фрагменты русской публикации его книги «Ценность души», вышедшей в Издательстве Сретенского монастыря.

Преблагий Бог установил в мире таинство Исповеди, ибо если бы её не было после крещения, то никто не смог бы спастись. Кому удастся принести чистую исповедь, тому удастся совершить второе крещение, как вы слышали, что священник говорит в молитве: «О сих всех отныне должен еси блюстися, понеже вторым крещением крещаешися, по таинству христианскому…»[i]

Таинство Исповеди, или Покаяния, является одним из семи таинств Церкви и включает четыре части:

Первая — это сердечная боль о грехах. Пусть исповедующийся сожалеет и плачет о грехе, которым он огорчил Бога.

Вторая — это исповедание грехов вслух перед духовником.

Третья — выполнение епитимии и принятие перед священником твёрдого решения, что выполнит её.

Четвёртая часть — это ключ Исповеди, то есть отпущение грехов через возложение рук священника на голову верующего. Это называется эпиклезой духовничества[ii], то есть схождением Духа Святого на голову исповедавшегося чисто. Ибо таинство святой Исповеди не может завершиться иначе, как только тогда, когда священник возложит руку свою на голову исповедующегося, как архиерей возлагает руку на голову диакона или священника, когда рукополагает его, и сходит Дух Святой по апостольскому преемству. Итак, и здесь также Дух Святой сходит через руку священника, чтобы разрешить душу исповедавшуюся.

Исповедь, будучи омытием или духовным крещением души после первого крещения, есть таинство, в котором человеку прощаются грехи через разрешение, получаемое от духовника, и хорошо, чтобы она совершалась как можно чаще.

Божественный отец Иоанн Златоуст так говорит в своей книге, которая называется «Кладезь», то есть «Колодец»: «Если возможно будет, о христианин, то и на каждый час исповедуйся у духовника».

Почему? Потому что нет такого мгновения или минуты, когда мы не согрешали бы перед Богом. А поскольку мы каждое мгновение согрешаем перед Богом, то крайне нужно приносить частую исповедь, омывать душу путём чистого исповедания с раскаянием и епитимией, потому что одежда души нашей, очищенная в крещении, оскверняется всевозможными грехами час от часу и с минуты на минуту.

В ранние века святоотеческого христианства христиане исповедовались духовнику каждый день. Но в те времена они и причащались каждый день, как это явствует из Деяний: «и каждый день все единодушно пребывали в храме», когда была основана Церковь, и «постоянно пребывали в учении Апостолов», в причащении и преломлении хлеба и в молитвах… «Все же верующие были вместе и имели всё общее» (Деян. 2, 44, 42, 46). Так появилась первая апостольская община.

Они всё отдавали Церкви и самих себя предавали Христу. В те времена по окончании богослужения стол накрывали тут же, в храме, эти трапезы назывались агапами. Позднее их перенесли на паперть храма, а затем в дома христиан, и они были благословлены святыми апостолами.

Исповедь совершалась с началом каждого дня. Впоследствии, когда люди стали реже причащаться Святых Таин, и исповедоваться тоже стали реже. А теперь видите, и в посты не каждый исповедуется. Так охладели вера и благоговение, особенно по отношению к исповеди и причащению Святых Таин, а ведь они приносят самую большую пользу и дают силу для духовного возрастания душ наших благодаря благодати Духа Святого, сходящей на нас в этих святых таинствах.

Однако скажем здесь не только об исповеди, но и о пользе частого исповедания.

Польза от частой исповеди пятикратна:

Первая польза от частой исповеди заключается в том, что грех не успевает пустить корней в нас, и гнездо сатаны, свитое в душе, разоряется.

Диавол, видя, что ты часто исповедуешься, каешься, молишься и без конца ябедничаешь на него, говорит так: «Я зря тут стараюсь, он же всё время ходит к священнику, исповедуется, и тот разрешает его, а я остаюсь с носом. Пойду-ка лучше к тем, кто и в ус не дует, кому и дела нет до спасения, кто годами не исповедуется, эти-то мне не станут противиться!»

Кто часто исповедуется, тот знает, в чём он согрешил, ибо помнит это. Если он не исповедовался пару дней, то скажет: «А ну-ка, что же я натворил?» — и сразу же всё вспоминает, а если промедлит месяц, два или даже год, то где же ему тут всё упомнить?

Ибо если бы ты разок испытал себя, сел бы где-нибудь дома в уголочке и последил бы за своими помыслами только пару часов, то увидел бы, что ум твой чего только ни вытворяет. И к какому количеству грехов он устремляется, если не приструниваешь его молитвой и страхом Божиим. А за день или два? А когда мы находимся в обществе, говорим с людьми, видим всякое и слышим, то как же тогда обременяется душа наша и совесть каждый час?

Итак, вот какова первая польза от частой исповеди. И запомните, что благодаря частой исповеди грехи не могут пустить глубоких корней в сердце того, кто исповедуется.

Вторая польза от частой исповеди та, что человеку легко упомнить прегрешения, совершенные после последней исповеди, тогда как тому, кто исповедуется редко, невозможно вспомнить всего, что он совершил. Таким образом, многие грехи остаются неисповеданными, а следовательно, непрощёнными. Поэтому диавол приводит их ему на память в час смерти, но тогда уже нет никакой пользы от этого, ибо язык у него отнимается, и он не может их исповедать.

Горе тому, кто идёт на исповедь и открывает какую-то часть грехов, а другую не открывает; или если и называет их, то не чистосердечно, не так, как он их совершил. Подыскивает слова, как бы их замазать — и так и эдак. Он думает, что надо назвать духовнику несколько грехов, и если тот его разрешит, то всё, он уже полностью прощён. Но неужели он думает, что можно обмануть Бога, как будто Бог не знает, как именно произошёл грех и каким образом он был совершен?

Духовник разрешает только то, что слышит; остальные грехи остаются связанными, ибо кающийся не был искренен и так и не решился облегчиться. Поэтому второе условие того, чтобы исповедь стала хорошей, — она должна быть искренней и чистой. Всё, что человек помнит, всё нужно сказать, ведь он говорит не священнику, а Богу. Священник такой же перстный человек, как и мы. Он только получил власть вязать и решить грехи, по действию Духа Святого.

Третья польза, которую получает тот, кто исповедуется часто, заключается в том, что даже если бы ему случилось пасть в смертный грех, он тотчас же бежит и исповедуется, входит в благодать Божию и не страдает от того, что его совесть гнетёт бремя греха, поскольку он привык очищать себя исповедью.

Четвёртая польза, которую получает часто исповедующийся, заключается в том, что смерть застаёт его очищенным и пребывающим в благодати Божией, питающим великую надежду на спасение.

По свидетельству святого Василия Великого, диавол всегда является при кончине праведников и грешников, надеясь увидеть человека в грехах, чтобы забрать его душу[iii]. Но у тех, кто исповедуется часто и чисто, он не может найти ничего, потому что они исповедались и получили разрешение грехов.

Пятая польза от частой исповеди заключается в том, что человек удерживает себя от грехов при одной только мысли, что через несколько дней он будет исповедоваться опять и получит епитимию от духовника в укор за соделанное. Кто исповедуется часто, тот, как только подумает о том стыде, который его охватит перед духовником, об епитимии, которую получит, — удерживает себя от греха.

Человек обладает такой силой против греха, что если бы явились сразу все бесы из преисподней, то и они ничего не смогут сделать с ним, если он настроен не совершать греха; ибо Бог дал ему великую силу в крещении — побеждать искушения бесов.

А если бы у него не было этой силы, тогда не было бы ни ада, ни наказания за грех. Вы не слышали, что говорит в Псалтири Дух Святой? «Господи: яко оружием благоволения венчал еси нас» (Пс. 5, 13). И ещё говорит: Бог «от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения его» (Сир. 15, 14).

Если хочет совершить грех — совершает, а если нет — нет. Диавол только наводит его на мысль, а он, если он глуп и прельщается, совершает этот грех на деле. Сможешь ли ты сказать в Судный день:

— Господи, диавол привёл меня в пивную; диавол привёл меня к этой бабе; диавол привёл меня на кражу; диавол привёл меня на пьянку, на аборт, на всё ?

Ведь диавол ответит тогда:

— Господи, да пусть приведёт свидетелей, которые бы видели, как я его веду в пивную, на блуд или аборт! — А потом скажет человеку: — Ну вот видишь, какой ты дурак? Я подал тебе мысль совершить грех. А ты, дурак, взял и пошёл туда сам! Я тебя не тянул за руку! А если уж ты меня послушал, ты мой!

Итак, частым исповеданием разоряется гнездо сатаны. Ты видел когда-нибудь аиста? Он вьёт гнездо на крыше дома. И птица эта очень деликатная. Если ты разоришь гнездо её раз, другой, она больше не прилетит к тебе. Знает, что ты её враг. Так и мы, если разорим гнездо сатаны, он к нам не пожалует вскоре.

И таков человек, который блюдёт душу свою чистой, ибо он терпеть не может грехов.

Посему пятая польза от частой исповеди двояка. Прежде всего та, что мы разрушаем гнездо сатаны в душе, а вторая — что смерть не застигнет нас неисповеданными.

У кого есть обыкновение исповедоваться часто, тот не даёт ржавчине греха распространиться в его уме и сердце; кто часто осматривает свою ниву, тот замечает, когда прорастает грех, и тотчас выпалывает его из души исповедью. Такого смерть не застанет неподготовленным.

Вот посмотри, умер сейчас у нас один монах, духовник Нафанаил. Пришёл он ко мне в пятницу, исповедался по чину исповеди духовников, причастился Пречистых Таин, а через несколько дней отошёл ко Господу с молитвой на губах.

Эта душа хоть и отошла быстро, но была подготовлена. А мы что скажем? «Да ладно, исповедуюсь в следующем году»? Нет! Не будем откладывать, мы ведь не знаем, когда призовёт нас Христос!

Отец Нафанаил не знал, что умрёт. Но Ангел Божий помог ему, ибо у него было обыкновение каждую неделю приходить на исповедь. Тут некогда было накопиться злу, ибо на исповеди ему были разрешены все грехи, вплоть до самых мелких.

Не думайте, что мелкие грехи не тяжелы! И их тоже нужно исповедовать, ибо слышишь, что говорит Евангелие? «Ничто нечистое не войдёт в Царство Небесное» (Откр. 21, 27).

Примечания:

[i] Это слова из так называемого «Завещания», которое священник читает перед началом исповеди (Требник. Ч. 1. Л. 43 об.).

[ii] Или эпиклезой таинства Исповеди, или его формулой, — так в румынской традиции называется момент чтения священником разрешительной молитвы: «Господь и Бог наш…»

[iii] Василий Великий, свт. Беседа 13. § 8. С. 999; Его же. Письмо 46. К падшей деве (43). § 5. С. 530−531.

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