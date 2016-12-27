Теперь с Трампом ассоциируется не только лозунг «Сделаем Америку снова великой», но и пожелание «Счастливого Рождества!» Фото Reuters

Насколько допустимо поздравлять с Рождеством коллег на работе, если среди сотрудников есть нехристиане? Таким вопросом пришлось задаться Комиссии по равенству и правам человека в Великобритании. По сообщениям британских СМИ, работодатели порицали своих сотрудников за поздравления друг друга с Рождеством и обмен рождественскими подарками, так как подобные действия могут ограничивать права религиозных меньшинств. Председатель комиссии Дэвид Айзек рекомендует применять здравый подход по этому вопросу: начальники должны понимать, что это вполне нормально — провести на работе рождественскую вечеринку и обменяться соответствующими открытками. Премьер-министр Тереза Мэй уверена: все хотят гарантий того, что люди чувствуют себя совершенно свободно, говоря на работе о Рождестве и своей вере. Также она заявила, что христианское наследие страны — это то, чем граждане могут гордиться.

Сложным может оказаться вопрос размещения атрибутов наступающего праздника на улицах городов. Так, в Норребро (пригород Копенгагена) местные власти решили не украшать улицы рождественской символикой, так как в этом районе проживает небольшое число мусульман. В знак несогласия местные жители провели демонстрацию, пройдясь по улицам с атрибутами Рождества. Нечто похожее может произойти в Швеции, где праздничные огни не будут гореть на уличных столбах, так как администрация транспорта запретила местным властям размещение иллюминации на них. Существуют две версии причин подобного запрета. Согласно первой, истинная причина кроется в том, что страна полностью капитулировала перед политкорректностью. Вторая версия более прозаична — подобная мера вызвана соображениями дорожной безопасности.

Для того чтобы во Франции на улицах в этом году появились рождественские вертепы — традиционный атрибут этого праздника, — понадобилось решение Государственного совета (высшей судебной инстанции по административным делам). Именно ему пришлось думать над тем, гарантирует ли публичное выставление рождественских инсталляций соблюдение принципов секуляризма? В конце концов после нескольких недель заседаний Государственный совет разрешил выставлять рождественские вертепы на улице, но с некоторыми ограничениями: инсталляции должны быть художественными, культурными и праздничными элементами, а не инструментом религиозного прозелитизма.

Педагогическим работникам придётся задуматься и над задачей, как школам отметить приближение Рождества, не ущемив права учащихся-нехристиан. В этом году особую известность приобрели инциденты в школах в США. Так, школы округа Хиллсборо, Орегон, получили предписания по поводу декорирования классов и коридоров: они должны воздержаться от религиозно-тематических украшений, а также таких изображений, как Санта-Клаус. Как сообщает Conservative Daily Review, некоторым родителям подобное показалось чрезмерным, так как, по их мнению, Санта-Клаус не является религиозным символом, он скорее имеет отношение к фольклору и американской традиции. Генеральный прокурор Техаса раскритиковал решение школьного округа в городе Киллин об удалении той части рождественского плаката, где была цитата из Евангелия от Луки. Сотрудница повесила плакат с цитатой из Библии на школьной двери. Администрация расценила это как навязывание религиозных убеждений учащимся. Однако генпрокурор заявил, что по закону от 2013 года о праздновании Рождества в школах Техаса нельзя заставить замалчивать связь Библии с Рождеством.

При этом можно увидеть, что на рождественской открытке действующего президента США Барака Обамы стоит политкорректное пожелание: «Счастливых праздников!» Но подобное положение дел не совсем устраивает Дональда Трампа, избранного президента, который на митинге в Мичигане заявил: «Мы собираемся снова начать говорить: «Счастливого Рождества!»

Празднование Рождества в публичном пространстве по-прежнему остаётся темой для дискуссий в Европе и Америке. Между тем многие аналитики заявляют, что сам праздник уже давно воспринимается европейским большинством как светский. Из статьи мусульманки Ремоны Али в Guardian следует, что часть мусульман вполне спокойно относится к Рождеству. Сама журналистка полагает, что запреты, описанные выше, лишь ухудшают межрелигиозные отношения.