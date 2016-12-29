В редакцию «Нашего Пскова» обратилась Александра Дмитриевна Аксёнова, сообщив, что в её семье случилось несчастье, а именно органы опеки Печорского района изъяли у неё двух приёмных детей. Мы попытались разобраться в ситуации, однако директор Лавровской гимназии, где обучались дети, а так же представители органов опеки от комментариев отказались, сославшись на то, что комментарии они дадут только с разрешения начальника образования Печорского района, с которым нам не удалось связаться. Так же отказались разговаривать и сотрудники гимназии.

Всё началось с того, что Александра Аксёнова и её супруг Дмитрий решили усыновить ребёнка и для подготовки к этому ответственному шагу стали посещать «Школу приёмных родителей» (январь-март 2016 года), где успешно прошли обучение. А уже в мае забрали Алёшу и Алёну (имена детей изменены) брата и сестру 2009 и 2010 годов рождения с диагнозами — «органическое поражение центральной нервной системы в перинатальной стадии», «специфическое расстройство психического развития», «расстройство экспрессивной речи» из Вологодского детского дома.

Приёмные родители привезли их в свой дом, где у каждого ребёнка появилась своя личная комната с игрушками. У Александры есть двое родных детей, сыну-отличнику 13 лет, а дочери семь. Семья проживает в большом благоустроенном двухэтажном доме, расположенном в одной из деревень Печорского района. Александра — домохозяйка, занимается воспитанием детей и имеет свою мини-ферму. У Дмитрия есть своя деревообрабатывающая мастерская, он занимается резьбой по дереву. Делает резные иконы, иконостасы и киоты. На территории их хозяйства есть благоустроенная песочница, большие качели и детский домик для уличных игр, сделанные руками Дмитирия.

Мы связались с женщиной, которая вместе с мужем тоже посещали школу приёмных родителей вместе с Александрой и Дмитрием. Она сообщила нам, что это очень хорошая и со всех сторон положительная семья, где родители очень ответственно и внимательно относятся к воспитанию детей. Они часто приезжали к ним в гости, почти на каждые выходные, ходили в лес за ягодами и грибами и ни разу не видели, что бы Дмитрий или Александра применяли к детям насилие. Все были счастливы. Соседи также очень положительно характеризуют эту семью, с их слов для детей они делают всё.

Так же Александра и Дмитрий принимали активное участие в школьных и детсадовских мероприятиях, Александра была избрана в родительский комитет первого класса. А Дмитрий всегда помогал гимназии и детскому саду тем, что связанно с его работой.

Настоятель храма Св. Николая священник Евгений Пустозеров, сказал что знает эту семью с хорошей стороны, они всей семьёй посещают Богослужения по Воскресным дням, дети всегда опрятные, ухоженные, ведут себя в Храме хорошо.

26 октября Александра пришла в школу поговорить с учительницей Алёши, что бы перевести его из первого класса в садик, так как ребёнок не справлялся с нагрузкой и испытывал определённые сложности в поведении, о чём было написано учительницей и в его дневнике. Со слов Александры Дмитриевны в беседе принимали участие: завучи школы, директор и учительница начальных классов и по совместительству социальный педагог. Как следует из информации, размещённой на официальном сайте гимназии, учительница начальных классов Алёши имеет высшее образование, в прошлом году закончила Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров по специальности инженер-эколог. Специализированного образования социального педагога она не имеет, впрочем, как и педагогического. В Лавровской гимназии работает первый год. Администрация гимназии считает, что поведение и усвоение знаний у Алёши проходит хорошо, и поэтому нет никаких оснований для отчисления.

На следующий день, когда Александра приехала в школу забрать детей после уроков, её встретили сотрудники полиции и органов опеки. Из возражения территориального управления Печорского района Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области на исковое заявление Аксёновой следует, что 27 октября, когда ребёнок пришёл в гимназию у ребёнка были видны ссадины и кровоподтёки на лице с двух сторон, ссадины на шее и спине. И Алёша сказал, что его побил отец, т. е. супруг опекунши. Так же у ребёнка болел палец на ноге. Как нам пояснила Аксёнова со слов мальчика, палец на ноге у него болел, потому что ему на ногу одноклассник уронил ранец, а так же ударил им ребёнка по голове. По поводу кровоподтёка на лице муж опекунши сообщил нам, что накануне дал ребёнку подзатыльник, но рука соскочила и попала ему по лицу.

Так же в этот день была проведена внеплановая проверка условий жизни несовершеннолетних. Из нарушений было выявлено, что опекунша не обеспечила безопасность ребёнка и не смогла вовремя погасить конфликт. Так же Аксёновой было рекомендовано отвезти ребёнка на медицинское освидетельствование, на которое она его сопровождала 28 октября, а так же организовать Алёше занятия с логопедом и посетить психолога. Следует отметить, что ближайший город для посещения логопеда это Псков.

Как следует из возражения на иск Аксёновой к органам соцзащиты, 1 ноября в территориальный отдел Печорского района поступило сообщение из МО МВД «Печорский» о том, что муж опекунши подозревается в причинении телесных повреждений Алёше, а так же имеет непогашенную судимость за особо тяжкое преступление против жизни и здоровья.

2 ноября члены опекунского совета (кто входил в совет выяснить не удалось) на основании всех имеющихся документов приняли решение об отстранении Аксёновой от опекунских обязанностей, за ненадлежащее их исполнение т.к. своим бездействием она может подвергнуть жизнь и здоровье подопечных опасности в виду того что проживает с лицом, имеющим непогашенную судимость, и тем что не обратилась в органы правопорядка с заявлением о привлечении мужа к ответственности за нанесение подопечному телесных повреждений.

Со слов Александры и членов её семьи 3 ноября во время семейного чаепития к ним приехали сотрудники органов опеки в сопровождении сотрудников полиции и, предъявив приказы об отстранении её от опекунских обязанностей, увезли детей в «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района».

Отметим, что на приказах об отстранении от опекунских обязанностей, отсутствовали подписи, стояла только печать территориального управления соцзащиты.

Как нам рассказала мать опекунши Татьяна Напара, для всех это был шок, особенно для родных детей опекунши, которые очень привязались к Алёше и Алёне. Татьяна ведёт отсчёт дней, покуда дети находятся в отдалении от них и на своей стене в социальной сети «ВКонтакте» публикует короткие истории о том, как семья переживает разлуку с детьми, и фотографии, где все члены семьи вместе с Алёной и Алёшей счастливы и радуются жизни.

Так же стоит отметить тот факт, что анкеты детей после изъятия их из семьи оказались на сайте usynovite.ru, несмотря на то, что суд ещё не состоялся.

Из беседы с адвокатом Аксёновой И.В. Калининым нам стало известно, что в изъятии детей органами опеки есть определённые нарушения, а именно указы которые приобщены к делу, приняты с грубыми нарушениями законодательных актов, регламентирующих порядок их принятия.

Судебное заседание по этому делу назначено на 9 января и соответственно Новый год дети встретят в стенах казённого госучреждения.

Новостной портал «Наш Псков» продолжит следить за развитием данной ситуации.

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Комментарии Дмитрия Геннадьевича Напары к статье из «Нашего Пскова»

Когда мне позвонила дочь и рассказала, какие страсти у них бушуют в Печерском районе, первым делом я решил переговорить с тем человеком, который, собственно, и задал «обличающе-обвинительный» вектор всех дальнейших действий — с директором Лавровской гимназии Ларисой Алексеевной Дроздовой. По какой причине Лариса Алексеевна априори стала безапелляционно утверждать виновность Дмитрия в нанесении побоев (!!!), а также сочинять наличие ссадин и кровоподтёков на лице мальчика с двух сторон (!!!) — не мне судить. Возможно такова внутренняя тираническая установка педагога со стажем: «я так решила, так тому и быть», привыкшего за долгие годы управленческой работы именно в таком безапелляционном ключе общаться с окружающими. Не изменила она своей манере и при разговоре со мной по скайпу: для неё всё было ясно и понятно, ни тени сомнения в своих действиях она не выказала. Однако, при более глубоком исследовании причин конфликта, приведшего к тому, что двое маленьких детей, только-только начавших называть свою опекуншу мамой, а её супруга — отцом, оказались вновь безжалостной чиновничьей рукой ввергнутыми в серую беспросветность ГБУСО. Так вот, при более глубоком проникновении в тайны директорской души пытливому уму постепенно проявляются иные причины этого варварского поступка: отсутствие культуры слушать не только себя, но и других, недостаток сострадания к немощам тебе подобных, недостаток простой человеческой любви к маленьким израненным жизненными обстоятельствами существам, которым в только что обретённой семье было бы, несомненно, гораздо сподручнее избавляться от целого сонма болезней и комплексов, которыми их короткую жизнь напичкали злобные взрослые, включая их биологических родителей.

Но при чём здесь дети? Ведь если супруг опекунши — сиделец, то это клеймо уголовника должно с ним шествовать по жизни до тех пор, пока не появится в личном деле запись о номере участка на кладбище? Он априори не может хорошо относится к детям? И даже если он признает свою вину — да, не прав, прошу прощения, влепил подзатыльник, при этом признаётся на всех уровнях во всех задействованных госструктурах и приносит искренние извинения, разве можно ему верить, ведь он — рецидивист. И вот такой тиранически-ментовской (в худшем значении этого словосочетания) привычный образ мышления Ларисы Алексеевны задал тон всей последующей кутерьме При этом сознательно (а нам не писано!!!) и явно нарушены были действующие законы Российской Федерации, определяющие поведение чиновников опеки в подобных ситуациях.

Я просто молчу про то, что весь сыр бор мог и не разгореться, пригласи Лариса Алексеевна на душевный разговор мою дочь и её супруга. Проведи этот разговор в присутствии представителей опеки. Да за столом с чаем дома у моей дочери в окружении её собственных и опекаемых детей. Ан нет, (стану я!!!). Проще всех быстренько упаковать, детей загнать опять в детдом, где у девочки вши, но стричь её нельзя, поскольку сразу же привлечёт внимание в этот и так непростой момент. А мальчик весь в синяках. О чём никому заявлять нельзя, иначе мою дочь опека лишит возможности общения с детками, которые уже стали ей родными Спасибо вам, Лариса Алексеевна, кланяюсь низко в ножки, за то, что лишили детей приёмной семьи. Пусть и далее исполняет обязанности социального педагога без специального на то образования учительница младших классов вверенной вам гимназии, по образованию инженер-эколог, по специальности растительные полимеры (это дети, видимо, растительные полимеры).

И ведь если бы лишили за дело, то не было бы в моих словах иронии, но только очень многие факты (фотографии мальчика, свидетельства родственников, друзей, знакомых, священнослужителей) говорят об ином — был вопиющий, ничем не оправданный случай рукоприкладства к опекаемому со стороны супруга моей дочери, но последствия ваших и иных чиновников действий настолько покорёжили уже души детей, что стали они в детском приюте со страшным названием ГБУСО ещё более больными, нежели до приёмной семьи. А уж заказная статья в «Масонском Козломойце» (как у нас в Москве называют МК), ну, это верх цинизма и беспринципности, что чести вам не добавляет. Будем молиться, чтобы Господь управил ситуацию, чтобы детишки вернулись в семью моей дочери, чтобы Дмитрий до кишок осознал свой проступок, чтобы все стороны этой печальной истории перестали злиться друг на друга, а стали бы друг другу помогать

Дочь перестала общаться, отвечает односложно. Говорит, опасается того, что руководство ГБУСО (детского приюта) может запретить ей видеться с детьми. Ну что ж, вполне вероятен и такой вариант развития событий. А дочь очень верит в то, что детишки встретят Новый год у неё дома все вместе. Или хотя бы ей разрешат утроить праздник в ГБУСО — как разрешили отметить день рождения Дарии (имя девочки в крещении) Вся надежда на Наталью Викторовну Соколову, с которой дочь посещала занятия курса приёмных родителей.

Если принять во внимание прямые угрозы лишить дочь общения с детьми, последовавшие от руководства ГБУСО секунда в секунду после окончания первого судебного заседания по иску дочери к Печорской опеке (адвокат произнёс в судебном заседании, что мальчик Рустик (имя ребёнка в крещении) сильно похудел в ГБУСО), то угроза лишения доступа к детям на Новый год реальна. Поэтому дочь и не даёт никакой информации.

Из иных, заслуживающих доверия источников, мне удалось получить сведения о том, что Дария в ГБУСО награждена педикулёзом (по-простому вшами), что состричь ей волосы на голове в ГБУСО боятся, станет слишком явным уровень ухода за детьми, которым, по мнению Печорской опеки, в ГБУСО лучше, чем в любящей семье. Поэтому Дарье вшей вычёсывают в библиотеке, изолируя её там для процедуры от иных подопечных. Поведение Рустика в ГБУСО стало хуже, чем было до приёмной семьи. Мальчик похудел. На его теле множественные синяки (или, если выражаться казённым языком, «ссадины и кровоподтёки», в том числе на лице). Но только никто не составляет протоколов, не производит освидетельствования маленького человечка и не трезвонит о нанесении ребёнку побоев. Ведь это ГБУСО, не семья. По факту педикулёза я направил официальное обращение к члену Совета Федерации Дмитрию Вадимовичу Саблину. Очень надеюсь, что он, как старший офицер, не откажет в содействии старшему офицеру не только в деле наведения должного санитарного порядка в ГБУСО, но и в возвращении детишек в семью моей дочери. ОБРАЩАЮСЬ КО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ: ДОСТОЧТИМЫЕ ОТЦЫ, ВСЕЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, ПРОШУ ВАШИХ МОЛИТВ О ЗДРАВИИ р. БОЖИИХ АЛЕКСАНДРЫ, РУСТИКА, ДАРИИ И ВОССОЕДИНЕНИИ СЕМЬИ. С искренним ко всем уважением и надеждой на молитвенную помощь.

http://nashpskov.ru/V-PSKOVE/1/2224/V-Pechorskom-rajone-u-materi-otnyali-dvuh-priemnyh-detej