В Греции в древнем монастыре Пресвятой Богородицы Довра возведён храм, посвящённый святому Русской Православной Церкви святителю Луке, архиепископу Симферопольскому, исповеднику, а в храме хранится частица мощей святителя. Свидетельства чудес и исцелений от тяжких болезней по молитвам святому Луке (Войно-Ясенецкому) собраны архимандритом Дионисием (Анфопулосом) в книге «Расскажи, что сделал для тебя святой. Житие и чудеса святого Луки, архиепископа Симферопольского, целителя», вышедшей в Издательстве Сретенского монастыря.

Чудеса святителя Луки в нашей области стали совершаться ещё до того, как сюда прибыли его святые мощи. Первое чудо свершилось с родственником Высокопреосвященного нашего митрополита Пантелеимона. Чета Константиноса Д. и Анны-Марии Д., связанная узами родства с митрополитом, с трепетом ожидала рождения второго ребёнка. Анна-Мария была на позднем сроке беременности, когда во время очередного врачебного обследования, которое обыкновенно проводится в это время, врачи объявили им о неприятном факте. Исследования без всякого сомнения указывали на то, что будущий ребёнок родится с синдромом Дауна.

Удар для молодой четы был чрезвычайно тяжёл, и только те, кто пережил подобное, могут понять душевное состояние, в котором оказались оба родителя. Они стояли перед тяжёлым выбором, который должны делать все пары в подобной ситуации. Если сохранить ребёнка, то он будет страдать неизлечимым генетическим заболеванием. Страх перед будущим охватил души родителей, когда они представили своего ребёнка ущербным, умственно отсталым и потерянным для общества.

До определённой степени (в силу дьявольского наваждения), позабыв о вере и надежде на Бога, на ум приходило худшее — принять решение, наиболее бесчеловечное и презренное: прервать беременность, чтобы такой ребёнок не родился в мир. В мир, который, несмотря на всю свою гордость достижениями технологии и высоким культурным уровнем, не достиг той степени человечности, чтобы приветствовать и принять с подлинной любовью ребёнка с тяжёлой болезнью. Тут нам, естественно, следует высказать порицание и врачам, которые в подобных ситуациях легко советуют молодым и, как следствие, неопытным парам прибегнуть к аборту, независимо от возможных оправданий такого поведения.

Впрочем, Костас с Анной-Марией не торопились с принятием решения. Они без промедления обратились с этой скорбью к своему родственнику-архиерею. По Божественному стечению обстоятельств это случилось как раз тогда, когда в нашей митрополии стало известно о житии и чудесах святителя Луки, и Его Высокопреосвященство посоветовал им возложить свою надежду на Бога, Его безграничное милосердие и мудрость. Он рассказал им и о святителе Луке, целителе и чудотворце, и побудил их помолиться о его заступничестве. Особенно он посоветовал им ежедневно читать молитву святителю и не отчаиваться.

Укреплённые в вере и обретя действенную надежду на Бога и святителя, супруги решили сохранить беременность. Со многими молитвами и слезами просили они Бога укрепить их в вере и уверенности в Его Промысле. В молитвах своих они никогда не забывали святителя Луку, прося его целительного заступничества и вмешательства, обещая, что, если ребёнок благополучно родится, они дадут ему имя в честь святителя. Так они ждали, молясь и надеясь. И Бог, Который видел, как страждущие возлагали на Него свои упования, умилостивился и поспешил благодаря ходатайствам возлюбленного Его чада целителя Луки подать исцеление.

Между тем Его Высокопреосвященство задался целью посетить Симферополь, имея великое стремление поклониться благодатным останкам святителя. Он и в самом деле отправился в Крым, где с большим душевным волнением совершил литургию перед гробом святителя, а по завершении песнопения он не забыл попросить святителя о разрешении той проблемы, которая стояла перед Костасом и Анной-Марией. Когда наконец он отправился в обратный путь, у него зазвонил телефон: на другом конце был Костас, который сообщил ему радостную новость.

Во время повторного осмотра врачи были поражены, обнаружив, что симптомы, которые до сих пор говорили о синдроме Дауна, отсутствуют, и всё теперь говорило в пользу того, что ребёнок родится здоровым. Его Преосвященство восславил Бога и от всего сердца поблагодарил святителя, который услышал их молитвы. Впрочем, он посоветовал Костасу и Анне-Марии не ослаблять молитву и продолжать ежедневно обращаться к святителю, чтобы не быть похожими на тех девятерых неблагодарных прокажённых из Евангелия, которые, едва исцелившись, забыли о Благодетеле Христе и вернулись восвояси, ничуть не потрудившись как подобает поблагодарить Его. К несчастью, такая неблагодарность встречается сейчас у многих христиан.

Возвратившись из Симферополя, митрополит передал супругам масло от лампады у мощей святителя, и они нанесли им знамение креста на чрево беременной. Когда пришло время родов, Анна-Мария совсем не чувствовала схваток, она вновь крестообразно помазала этим маслом свой живот, и через некоторое время начались схватки. Так в 2004 году накануне праздника Введения Божией Матери во храм пришёл в мир совершенно здоровый мальчик. Затем, через шесть месяцев, в день памяти святителя Луки, 11 июня 2005 года, было совершено его крещение в нашей святой обители, и мальчик получил имя Лука во славу многомилостивого Бога и иже во святых отца нашего Луки, целителя.

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Мать Анастасии, Елена А., жительница Верии, из признательности святителю Луке рассказала одной своей знакомой Анатолии П. о чуде, благодаря которому ей был дарован очаровательный внук. Тогда и Анатолия подумала о своей дочери Ольге П. и её муже Вайосе С., жителях Фессалоник, которые после четырёх лет брака до сих пор не имели детей.

Придя в волнение от рассказа об услышанном чуде, она пожелала однажды в праздник святителя Луки прийти в наш монастырь, чтобы попросить святого даровать ребёнка и её собственным детям. Так в полдень субботы 11 июня 2005 года в сопровождении других своих подруг, которые служили в благотворительной «Трапезе любви» нашей священной митрополии, она прибыла в монастырь.

При себе у неё была фотография супружеской четы для того, чтобы приложить и благословить её на святых мощах.

Она чувствовала, что её молитва в этот день отличалась от прочих, которые она обычно произносила. Это было незнакомое ей благоговение, несказанное утешение, которые заполнили её душу так, что из глаз её долго лились обильные слёзы. Она просила святого, чтобы бездетность её детей прекратилась, и, благословив с надеждой фотографию на святых мощах, она взяла несколько наполовину сгоревших свечей, стоявших перед ними, а также масла из лампады святого. В это самое время совершалось крещение младенца Луки Д. Анатолия встала в каком-то уголке и спрашивала себя, будет ли и она удостоена милости присутствовать при крещении её собственного внука. Но поскольку она продолжала плакать, то решила выйти из храма, чтобы приглашённые на крещение не смутились её слезами. Она вернулась домой, никому ничего не сказав о произошедшем.

Прошла неделя, а мысли её были всё ещё обращены в тот полдень прошедшей субботы и к духовному состоянию, которое она пережила. Она спрашивала себя, была ли услышана её горячая молитва и были ли те чувства, которые необъяснимым образом переполняли её в тот день, знаком положительного ответа со стороны святителя. И вот прошло совсем немного времени, и в её доме раздался телефонный звонок. На другом конце провода была её дочь Ольга, которая с большой радостью объявила ей, что она уже неделю беременна! Первое слово, которое вылетело из уст Анатолии, было имя святителя Луки. Дочь, не понявшая мать, повторила радостную новость. И действительно, через несколько недель стало уже совершенно ясно, что Ольга носила в себе здорового ребёнка.

Слава Богу, славному во святых Его! С тех пор Анатолия регулярно, каждый понедельник приходит во второй половине дня в нашу святую обитель, где совершается служба святителю Луке, чтобы благодарить его за многоценный дар.

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У Деспины С., жительницы Верии, на восьмом месяце беременности вторым ребёнком открылось сильное кровотечение. Спешно она была доставлена в больницу, где после ряда обследований, в том числе и ультразвукового, были обнаружены симптомы, опасные для жизни будущего ребёнка.

Это обстоятельство вызвало смятение в душе родителей, понявших, что они могут потерять ребёнка, которого с такой тревогой ждали много лет. Кроме того, такие осложнения опасны не только для самого ребёнка, но и для матери. Всё это только усилило их опасения. Однако они не утратили надежду на Бога и святителя Луку, о котором они знали и считали его своим заступником.

В эти дни они посетили нашу обитель и попросили разрешения поклониться мощам святителя. С большим сокрушением просили они целителя помочь им и в случае благополучного рождения ребёнка в благодарность обещали наречь его именем святителя.

И в самом деле, выявленные осложнения беременности во время лечения начали отступать, и всё её остальное время под наблюдением врача прошло благополучно. Наконец, как это бывает, был назначен и крайний срок ожидания родов. Однако за несколько дней до родов врача охватило беспричинное беспокойство. Он изменил своё мнение относительно предполагаемого дня родов и настоял на немедленных родах, пусть даже и посредством искусственного провоцирования схваток и кесарева сечения.

И что же? Во время этих срочных родов врач увидел, что пуповина обернулась вокруг шеи ребёнка и могла удушить его. Со слезами на глазах врач освободил мальчика от петли, которая сдавливала его горлышко, и восславил Бога за предчувствие, которое предупредило его о несчастье, которое могло случиться. Удача, что роды были назначены именно на этот день и ребёнок избежал верной гибели. В противном случае он бы не прожил и одного дня.

Через несколько месяцев, 5 ноября 2005 года благодарные святителю Луке за его помощь родители совершили в нашей святой обители крещение младенца и дали ему имя Лука во славу Всемогущего Бога и в честь врача-чудотворца Луки.

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Особая любовь святителя Луки к детям проявилась и в следующем случае, как о том нам поведала Таня М., жительница Верии.

Илиас М. и Таня М. владеют предприятием в нашей области. Как-то из Фессалоник по делам бизнеса к ним в офис приехал один из их поставщиков. Таня и по лицу, и по поведению своего партнёра поняла, что он чем-то озабочен, и по праву давнишнего сотрудника спросила у него, что случилось. Тот ответил, что у него всё в порядке, однако его очень печалит, что один его сотрудник столкнулся с большой проблемой. Его маленькая дочь страдает от белокровия, и вся семья подавлена этим тяжёлым горем.

Больной, страдающий этим заболеванием, мало-помалу теряет силы, становится уязвим для всякой болезни и день ото дня угасает… Особенно стремительно этот недуг развивается у детей, которые не имеют большого запаса физических сил, чтобы сопротивляться болезни и чтобы выдерживать постоянные и продолжительные переливания крови, которые обыкновенно требуются для того, чтобы поддерживать их жизнь.

Именно эту трагедию переживали упомянутые родители, видя, как день ото дня страдает их малышка, худеет и угасает на их глазах при том, что они не могли оказать ей никакой помощи.

Таня, услышав об этом, пришла в глубокое волнение и вполне прониклась их скорбью и болью. Она спросила сотрудника, верит ли тот в Бога, и он ответил, что действительно верит и что даже прислуживает псаломщиком. Тогда Таня (поскольку она и её муж были друзьями и помощниками нашего монастыря) рассказала ему о святителе Луке, о котором знала, что он творит чудеса и что в монастыре Богородицы Довра хранится частица его святых мощей.

И вот через несколько дней у неё в офисе раздался телефонный звонок. Звонил отец девочки, который захотел узнать, когда они могли бы вместе посетить монастырь. Они договорились о встрече, и вскоре эта семья из Фессалоник, вместе с Таней, приехала в монастырь, где попросили поклониться мощам святителя Луки. С большим благоговением и священным трепетом приложившись к благодатным мощам, они попросили отцов прочитать молитву о здравии девочки. Находившийся там иеромонах перекрестил девочку мощехранительницей и прочитал молитвы о её здравии.

Исполнившись после посещения монастыря надеждой и верой в Промысл Божий и чудотворную благодать святителя, они поехали в дом Тани. Та с большой охотой рассказала им о жизни и чудесах святителя Луки и в качестве малого благословения от игумена монастыря преподнесла им книгу, содержащую житие и службу святителю, после чего паломники возвратились домой.

Прошло немного времени. О больной девочке не было вестей. Но однажды в офис Тани вновь приехал её поставщик из Фессалоник. Она сразу же спросила его, что стало с девочкой. Тогда он с большой радостью сообщил, что ей стало намного лучше, что обследования, которые ей сделали, показывали, что болезни больше нет! «Святитель Лука совершил чудо!» — воскликнула Таня. Её собеседник с ней согласился, и вместе они восславили Бога за спасение маленькой девочки.

Как вы видите, святитель Лука испытывает к детям особую любовь и немедленно спешит к ним на помощь. Он был, как мы уже говорили, и сам отцом четырёх детей и потому знает, что такое любовь родителя к собственному чаду, что значит переживание за своего ребёнка, когда видишь его больным. Насколько человечна вера наша!

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