Священномученик Феофан родился 26 сентября 1867 года в селе Содом Саратовской губернии в семье бедного сельского дьячка. В крещении был наречен Сергием в честь преподобного Сергия Радонежского. Очень рано будущий святитель лишился отца и рос на попечении матери, глубоко религиозной, кроткой и смиренной женщины, и своего дяди — вдового священника протоиерея Димитрия Тимофеевича Алексеевского, евангельски доброго и скромного пастыря.

По окончании Саратовской Духовной Семинарии, в 1888 году поступил в Казанскую Духовную Академию, которую окончил в 1892 году со степенью кандидата богословия за сочинение «Филарет, архиепископ Черниговский, как проповедник». Во время обучения окрепло его желание посвятить свою жизнь многотрудной пастырской деятельности. «В семинарии желание мое идти в священники не только не прошло, наоборот, под влиянием одной чудной книги — „Письма о должностях священного сана“, с которой я не расстаюсь и сейчас, созрело в непременную решимость быть священником, и притом в селе», — вспоминал святитель.

С сентября 1892 года он — преподаватель педагогики в Саратовском епархиальном женском училище, с октября 1894 года — законоучитель Саратовского Мариинского реального училища.

В 1894 году епископом Саратовским Николаем (Налимовым) рукоположен во диаконы, а затем — во иерея. Служил настоятелем Саратовского Кафедрального Собора.

С 1898 года — настоятель домовой церкви Саратовского реального училища. С 20 сентября 1902 года — председатель Совета Саратовского Епархиального женского училища. С марта 1909 года — законоучитель Саратовского Мариинского Института благородных девиц. В этом году в Саратовской церковной газете выходит его критическая статья «Современный социализм перед судом слова Божия».

В 1911 году рукоположен в протоиереи.

С 4 сентября 1911 года отец Сергий исполнял должность редактора «Саратовского Духовного Вестника». Был также благочинным домовых церквей Саратова. Отец Сергий много публиковался и постоянно проповедовал в Саратовском кафедральном соборе и других храмах города.

Овдовев и похоронив мать в 1913 году протоиерей Сергий, согласно прошению, 31 августа 1913 года был зачислен в братство Валаамского монастыря. 14 августа 1914 года, в предпразднество Успения Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря игуменом Маврикием рукоположен во иеромонаха. 14 сентября 1914 года в Рождественском соборе 8-го Финляндского стрелкового полка епископом Сердобольским Серафимом (Лукьяновым) рукоположен во архимандрита.

В 1914 году архимандрит Феофан становится смотрителем Балашовского духовного училища в Саратовской губернии. В это время Саратовскую кафедру занимал прибывший из Перми епископ Палладий, положивший много трудов для развития на Урале миссионерской деятельности. Под его руководством архимандрит Феофан открыл в Балашовском уезде миссионерские курсы.

10 сентября 1916 года он стал ректором Пермской Духовной Семинарии. Прибыв пароходом в Пермь 5 октября 1916 года, архимандрит Феофан обратился с амвона к своим новым подопечным и воспитанникам со словами: «Я — ничто, всё благое во мне соделывает благодать Божия. Готов потрудиться при содействии и помощи сей благодати и среди вас. Будем назидать друг друга, дабы соделаться нам живыми камнями в здании Церкви Господа Иисуса Христа…». Простота и сердечность, отеческая забота о нуждах своих учащихся стяжали архимандриту Феофану общую любовь, несмотря на короткое время его службы в семинарии. За труды награждён Орденом Св. Анны III степени.

25 февраля 1917 года в Крестовой церкви Архиерейского дома состоялось наречение архимандрита Феофана во епископа Соликамского, викария епископа Пермского. На следующий день в Спасо-Преображенском кафедральном соборе была совершена архиерейская хиротония. Таинство совершили епископ Пермский Андроник (Никольский), епископ Глазовский Павел (Поспелов), епископ Барнаульский Гавриил (Воеводин), епископ Петропавловский Мефодий (Красноперов) и епископ Челябинский Серафим (Александров) при 12 архимандритах, включая Варлаама Белогорского, Хрисанфа Соликамского и Ювеналия Фаворского, протоиереях и иереях и протодьяконе Матвее Попове. Епископу Феофану был вручен посох святого Стефана Пермского[1].

Учреждение в Соликамске архиерейской кафедры и назначение на неё викарного епископа изначально предусматривало, что в отсутствии Правящего Архиерея викарный епископ Феофан будет жить в Перми, в Архиерейском доме, управляя делами Пермской епархии и совершая богослужения. Так и произошло: епископ Андроник участвовал в заседаниях Поместного Собора Российской Православной Церкви с 15 августа по 9 декабря 1917 года и с 20 января по 20 апреля 1918 года, и длительное время находился в Москве, а в ночь с 3 на 4 июня 1918 года был заключен под стражу, пермской епархией временно управлял епископ Феофан (Ильменский).

В Соликамск Владыка прибыл 12 марта 1917 года, приступив к управлению викариатством. Канцелярия и резиденция викарного епископа находилась в Свято-Троицком Соликамском мужском монастыре, настоятелем которого был назначен сам епископ Феофан. Кафедральным храмом стал Троицкий собор на главной площади города Соликамска.

В течение следующих пяти месяцев епископ Феофан занимался объездом подведомственных ему приходов и совершением богослужений. Вероятно, епископ Феофан совершал пешие визиты в храмы Чердынского уезда, так как Чердынская управа отказала викариатству в предоставлении конного выезда. В пределах Соликамского уезда епископ Феофан располагал бесплатной казенной тройкой лошадей.

Для организации управления обширной церковной территорией при викарии был создан пресвитерский совет из 6 протоиереев. С целью проведения намеченных Святейшим Синодом преобразований в жизни приходов намечалось провести съезд представителей духовенства и мирян по Соликамскому и Чердынскому уезду.

С лета 1917 года епископ Феофан активно помогал в делах по управлению епархией Правящему Архиерею — епископу Андронику. 7 — 8 июня 1917 года епископ Феофан вместе с епископом Пермским и Кунгурским Андроником совершили освящение Крестовоздвиженского собора на Белой горе. 8 июля 1917 года он напутствовал на паперти Кафедрального собора женскую боевую дружину «батальон смерти», численностью 114 человек, отправлявшуюся на фронт. В начале августа 1917 года епископ Феофан прибыл в Пермь, где 8 августа состоялся епархиальный церковный съезд, на котором были избраны делегаты на Поместный собор Российской Православной Церкви от Пермской епархии. 9 августа 1917 года, в связи с отъездом на 1-ю сессию Поместного собора архиепископа Андроника, епископ Феофан временно принял на себя управление Пермской епархией.

В сентябре — октябре 1917 года епископ Феофан принял активное участие в укреплении братии Белогорской обители. Им были рукоположены в священный сан несколько белогорских иноков: в сан иеромонаха — иеродиаконы Афанасий (Одегов), Иоанн (Новоселов) и Владимир (Жижин); в сан иеродиакона — монахи Виссарион (Окулов) и Матфей (Банников).

Незадолго до октябрьского переворота к епископу Феофану обратилась настоятельница Чердынского монастыря игумения Руфина (Кокорева), которая просила благословения исполнить просьбу Великой Княгини Елизаветы Феодоровны побывать у её сестры Императрицы Александры Федоровны в Тобольске. Однако епископ Феофан не благословил игуменью на это опасное путешествие.

В октябре 1917 года, получив известия о совершённом в Петрограде перевороте, епископ Феофан выступил с обращением через «Пермские епархиальные ведомости» призывая паству хранить православную веру.

К середине декабря 1917 года владыка Феофан вернулся в Соликамск, но ненадолго. 20 января 1918 года он вновь приехал в Пермь. 28 января 1918 года в Перми был опубликован декрет СНК «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». В знак протеста по поводу издания этого декрета, 4 февраля 1918 года в Перми состоялся «небывалый по многолюдству и одушевленности крестный ход по поводу воздвигнутого гонения на церковь. Были произнесены речи. Пелись пасхальные песнопения. Во главе — епископ Феофан. Порядок полный» писали «Пермские епархиальные ведомости»[2]. С хоругвями и иконами по оживлённым центральным улицам прошло около 3 тысяч человек. По свидетельству очевидцев, из толпы раздавались голоса: «Большевики хотят разрушить православную Церковь, отнять у нас духовное утешение, изгнать священников, запечатать храмы. Они безбожники!».

В марте 1918 года неизвестные лица по всему Соликамску расклеили воззвания, призывающие к активному выступлению против большевиков. Текст воззвания был отпечатан на оборотной стороне церковных документов. Естественно, подозрение в подстрекательстве пало на духовенство. 4 марта 1918 года пастырское собрание соликамского духовенства во главе с благочинным Градо-Соликамского округа В. Извольским постановило: «Довести до сведения Соликамского Исполнительного комитета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, что духовенство, как раньше, так и теперь, находясь вне политики и каких-либо в этом роде выступлений, не могло даже и думать о таком в высшей степени гнусном поступке, тем более, что и со стороны Совета не было по отношению к духовенству каких-либо распоряжений, которые могли бы поставить духовенство в компромиссное к Совету положение. Посему духовенство с гневом отвергает провокаторское выступление со стороны тёмных личностей, просит Совет принять уверение в лояльности отношений духовенства ко всем гражданам без различия партийности и служебного положения».

Но епископ Феофан остался недоволен нейтральной позицией по отношению к советской власти своих подчиненных. Находясь в Перми, Владыка наложил на документах пастырского собрания следующую резолюцию: «Отцы и братие! С великой грустью прочитал я сей журнал пастырского собрания духовенства церквей г. Соликамска. Пастыри Церкви, служители «идеалам христианства» выражают «лояльность» всем гражданам без различия…, в том числе и проявившимся среди нас, к глубокому сожалению, людям, отторгшимся от единства веры с нами, насильникам и грабителям, наполнившим город наш грабежами и убийствами… Куда пошли 500 000, взятых у граждан г. Соликамска? Где хлеб, обещанный ими? …Нет! Не так должны были Вы ответить Комитету и населению на провокаторские обвинения 4 марта, расклеенные на улицах Соликамска. С негодованием отвергнув обвинение в том, что будто бы Вы призывали к вооруженному восстанию против бандитов и избиению их, Вы в то же время должны были, как пастыри, как соль земли, как свет мира, высказать свой нравственный суд насильникам и грабителям, выразить им своё негодование и порицание… Обращаюсь с сим призывом к иерейской совести всякого из Вас. Не посрамите моей совести пред Вами скорбящей «о вашем искушении от врага…». В заключение послания, пригрозив судом Патриарха, епископ Феофан благословил Благочинного вновь собрать пастырское собрание и вынести своё суждение.

11 апреля 1918 года, по возвращении епископа Андроника с сессии Поместного Собора, епископ Феофан снова вернулся в Соликамск, где большевики начали конфискацию церковного имущества Соликамского мужского монастыря. Защищая святыню, Владыка Феофан призвал жителей Соликамска «дать твёрдый отпор антихристианскому походу на Святую Церковь».

В ночь с 3 на 4 июня власти арестовывают архиепископа Андроника. Уходя под арест, Владыка оставил епископу Феофану письменное распоряжение «вступить в управление епархией в случае его — Архиепископа Андроника — насильственной смерти». В случае же кончины епископа Феофана предписывалось передать управление Вятскому епископу Никандру.

В конце июня 1918 года, после ареста и казни священномученика архиепископа Пермского Андроника, владыка Феофан приехал в Пермь и принял управление Пермской епархией, так как правящий архиерей был арестован и увезён в неизвестном направлении. Священнослужители прекратили совершение богослужений, кроме отпевания покойников. Стихийно собравшиеся на улицах православные христиане требовали освобождения архиепископа Андроника и проклинали большевиков. Организованные же властями митинги обвиняли во всем духовенство и потрясали устрашающими резолюциями. 26 июня епископ Феофан отменил «забастовку духовенства», ставшую причиной ареста многих священнослужителей Пермской епархии.

6 июля 1918 года Патриарх Тихон подписал указ о перемещении на Пермскую кафедру епископа Волоколамского Феодора. Ожидая прибытия новоназначенного Правящего Архиерея, епископ Феофан продолжал управлять Пермской епархией. Вести епархиальные дела Владыке помогали протоиерей Шестаков и секретарь Желателев.

Именно в это время из северных уездов губернии стали поступать известия об арестах и казнях священников. По самым скромным подсчетам, жертвами «красного террора» в 1918 году стали 19 священнослужителей Соликамского викариатства. Получая трагические известия, Владыка сердечно молился за арестованных и погибших.

Летом, и, особенно, в сентябре-октябре 1918 года уже повсеместно начались расстрелы и аресты священнослужителей, конфискации церковного имущества и обыски в архиерейском доме стали привычным явлением.

1 июля 1918 года, в канун Дня памяти пророка Илии, епископ Феофан за всенощной произнёс слово по поводу ареста и убийства большевиками в городе Усолье священника Михаила Накарякова, после чего отслужил по нему панихиду. За службой поминал его как священномученика. Затем он позвал к себе сына отца Михаила Николая, служившего диаконом в Троицкой церкви Перми, и сказал: «В память отца-мученика будешь рукоположен в сан священника. Иди вслед за отцом». По свидетельству архимандрита Хрисанфа (Клементьева), настоятеля Свято-Троицкого Соликамского монастыря, именно этот случай послужил поводом для большевиков начать преследование епископа Феофана.

В материалах следственной комиссии правительства Колчака, обстоятельства ареста епископа Феофана выгладят следующим образом: «В сентябре 1918 г. к епископу Феофану пришёл председатель Соликамской Земской управы Дмитрий Николаевич Антипин, скрывавшийся от большевиков, и ради спасения своей жизни просил назначить его куда-нибудь псаломщиком, на что Владыка согласился. Антипину был выдан определительный указ на службу. Но, к несчастью, он был кем-то опознан, и у него были отобраны выданные епископом Феофаном документы. Вскоре ЧЕКа были арестованы помощники Владыки — протоиерей Шестаков и секретарь Желателев. Опасаясь применения к ним репрессий, епископ Феофан 17 октября 1918 г. по собственному почину лично отправился для объяснения в Чрезвычайную комиссию, откуда ему уже было не суждено вернуться. Там он был арестован и посажен под стражу в Пермский арестный дом… Архиерейские покои после ареста епископа Феофана были разграблены».

Из свидетельских показаний надзирателя Пермского арестного дома В.С. Смирнова известно, что «Преосвященный Феофан месяца 2 находился в Арестном доме: первоначально он сидел в одиночной камере, по соседству с каким-то анархистом и большевиком. Они при каждом удобном случае всячески над ним издевались и этим довели его до сильного нервного расстройства. Потом он был переведён в общую камеру к белогорским монахам, сидевшим там за отказ от принудительных работ, и там он успокоился…».

22 декабря 1918 года священник Пермской Крестовой церкви Салтурин получил от епископа Феофана письмо, в котором он сообщил о состоявшемся разбирательстве его дела в следственной комиссии, которая определённого решения еще не вынесла. На следующий день принесли из арестного дома принадлежавшие епископу Феофану подушку, одеяло, драповую рясу и дарохранительницу. Этот факт говорит о том, что епископ Феофан, находясь в заключении, постоянно причащался Святых Христовых Таин.

За несколько дней до освобождения Перми войсками армии Колчака, 23 декабря 1918 года, большевики подвергли владыку изощренным мучениям. Следственной комиссией было установлено, что 23 декабря около 4 часов ночи в арестный дом явился конвой красноармейцев и 2 палача, в числе которых был член президиума ЧЕКа Воробцов. Последний предъявил приказ по разгрузке мест заключения в городе Перми, подписанный Председателем Чрезвычайной Комиссии Харитоновым, её членами Малковым, самим Воробцовым и секретарем Депсисом. В приказе значилось выдать товарищу Варанкину 10 арестованных. Первым в приказе значился епископ Феофан, 4-м — монах Савва (Холмогоров). Пришедшие просили дать им веревок, но таковых не нашлось, после чего епископ Феофан с надетыми на руках стальными поручами был уведён вместе с другими из арестного дома. Вместе с епископом Феофаном на казнь были уведены 6 монахов Белогорского монастыря, какой-то офицер-поляк и железнодорожный агент Малярин. Уходя, Преосвященный Феофан благословил всех присутствующих и просил у всех прощения.

В тридцатиградусный мороз Владыку привели на берег уже замерзшей Камы, раздели, сплели ему волосы и, продев через них жердь, стали медленно опускать его в прорубь, с тем чтобы спустя полминуты вновь поднять его над прорубью и вновь опустить. Святителя многократно погружали в ледяную прорубь. Через 15−20 минут тело владыки Феофана покрылось льдом толщиной в два пальца, но он все еще оставался жив. Тогда палачи его утопили. Свидетели видели весь этот ужас. На следующий день город был освобождён войсками адмирала Колчака. «Пермские епархиальные ведомости» 28 марта 1919 года писали: «Епископ Феофан в ночь на 11/24 декабря 1918 г. после истязаний и многократного погружения в воду утоплен в Каме». О том же писали газеты «Освобождение России» и «Современная Пермь».

По свидетельству одного из выживших узников пермского арестантского дома, палачи брали из камеры почти каждый день по 10−12 человек: на дворе скручивали руки и уводили на реку к проруби. На реке завязывали глаза и приказывали идти, командовали «направо» и «налево», пока человек не сваливался в прорубь. Обычно большевики практиковали утопление в проруби реки Камы путём многократного погружения в воду. Представителей духовенства, которых часто убивали таким изощренным способом, чекисты шутливо называли «водолазами».

В результате проведённого расследования 10 мая 1919 года прокурор Пермского окружного суда Министерства юстиции по Уголовному отделению П. Шамарин вынес заключение: «Следует считать, что убийство епископа Феофана и спуск его тела в прорубь достаточно точно установлены…».

В июне 1919 года Сибирское Высшее Временное Церковное Управление на место убиенного епископа Феофана назначило на Соликамскую кафедру ректора Уфимской Духовной Семинарии архимандрита Варлаама (Новгородского).

По благословении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, 2 июля 1998 года Пермская епархия причислила епископа Феофана (Ильменского) к лику местночтимых святых.

Священномученик Феофан прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Примечания:

[1] «Пермские епархиальные ведомости». — 1917. — № 7−8. — С. 149

[2] Пермские епархиальные ведомости. — 1918. — № 4−5. — С. 54

http://solikamsk-eparh.cerkov.ru/svyashhennomuchenik-feofan-episkop-solikamskij/