В столичном районе Лианозово, на Абрамцевской, вл. 35, освятили временный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. Чин освящения совершил епископ Подольский Тихон в сослужении священников Крестовоздвиженского храма в Алтуфьеве. В 2017 году на этом участке планируется начать возведение просторного основного храма.

История нового храма началась около пяти лет назад, когда инициативная группа жителей Лианозова собрала первые подписи под обращением к городским властям о строительстве нового храма. Единственная в районе церковь — Крестовоздвижения в Алтуфьеве — уже давно не вмещала верующих, особенно тесно было в дни великих праздников — на Пасху, на Рождество. Однако найти свободный земельный участок в плотно заселённом районе было непросто.

— Но люди не отступали и продолжали стучаться во все двери, писать обращения, — говорит священник Александр Майстер, ответственный за строительство. — Так что этот храм — результат их трудов и молитв.

— Изначально участок на Абрамцевской, вл. 35, выделялся под жилое строительство, однако жители района единодушно выступили против возведения очередной новостройки, — рассказал житель района Сергей Смирнов, активный участник строительства храма, много лет избиравшийся в местный Совет депутатов. — А вот предложение возвести на этом участке храмовый комплекс поддержали сотни людей.

Можно сказать, что храм строили всем миром. Инициативу жителей поддержали местные депутаты и районные власти, сумев найти свободный земельный участок. Этой весной жители района устроили грандиозный субботник по расчистке пустыря. Управа района Лианозово помогла с устройством дорожек и ограды. Начался сбор народных пожертвований…

— Помню, как весной мы смотрели на пустую площадку, понимая, что пока у нас нет ни проекта, ни средств на стройматериалы. И вот всего через полгода мы участвуем в первой литургии в стенах нового храма! — говорит Сергей Смирнов. — Это был единый порыв, настоящее народное движение.

Показательно, что помогали со строительством храма — пожертвованиями, личным участием — люди самого разного достатка, социального статуса, вероисповедания. Всех их сумел объединить и сплотить отец Александр.

— За короткий срок мы сумели собрать средства на проект храма, на строительство, — говорит Сергей Смирнов. — Люди готовы тратить деньги не на себя, а на храм. Эта маленькая победа доказывает, что в обществе возрождается духовность. И если люди ставят перед собой такую цель, верят в неё, то всё у них получится.

Крестовский мост № 11 (2016)

http://krest-most.ru/?c=article&id=594