Священномученик Владимир Флегонтович Виноградов родился 24 октября 1874 года в семье псаломщика. По окончании в 1900 году Ярославской Духовной семинарии был определён псаломщиком к церкви в селе Староандреевском Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. В 1903 году рукоположен во священника к храму в селе Киово Любимского уезда и назначен законоучителем в церковно-приходскую школу. В 1910 году переведён в церковь Рождества Христова села Коза того же уезда, через год назначен законоучителем при Козском начальном училище.

В 1918 году в Ярославской губернии вспыхнуло восстание против большевиков. После его подавления были арестованы священники храмов, которые находились на территориях, охваченных восстанием, в том числе отец Владимир. Священномученик был расстрелян по приговору Ярославской ЧК от 22 декабря 1919 года.

Священномученик Владимир прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших