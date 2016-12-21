Священномученик Сергий Орлов родился 22 сентября 1888 года в селе Кувякино Подольского района Московской области. Его отец, Василий Иванович Орлов, был священником в селе Падушкино вблизи железнодорожной станции Кунцево. Мать, Елизавета Александровна Богословская (1861−1942), из семьи священника.

По окончании Звенигородского духовного училища в августе 1904 года Сергей Орлов поступил в Вифанскую Духовную Семинарию. Во время обучения в семинарии 18 ноября 1910 года он был посвящен в стихарь. В 1911 году окончил Семинарию по I разряду и был назначен учителем и законоучителем Понаринской церковно-приходской школы Гуслицкого округа Богородского уезда.

В 1913 г. Сергей Васильевич обвенчался с Елизаветой Гавриловной Боголюбской (1887г.р.), дочерью священника Гавриила Боголюбского, настоятеля Покровского храма села Покровское-Рубцово Верейского уезда Московской губернии, с которой его ранее познакомили её братья, в одно время с ним учившиеся в Вифанской Семинарии.

В семье будущего новомученика родилось шестеро детей: Гавриил (1914), Александр (1916), Надежда (1921), близнецы Валентина и Николай (1922) и Татьяна (ок. 1930).

В 1913 году Сергей Васильевич был рукоположен во священника к Христорождественской церкви села Петровское Клинского уезда. Помимо службы в церкви, отец Сергий состоял законоучителем в Захаровской и Павельцевской церковно-приходских школах. В 1914 г. от инфаркта умер его тесть и отец Сергий был назначен настоятелем на место покойного тестя. Как вспоминала впоследствии дочь отца Сергия, об этом назначении очень хлопотала вдова отца Гавриила Анна Александровна, у которой было семеро детей, и ей нужно было помогать, что и делал отец Сергий.

В декабре 1917 г. он был награждён набедренником «за труды на ниве Христовой». Жил он отец Сергий со своей семьёй во втором этаже двухэтажного дома. Рядом с домом был фруктовый сад, в котором стояла пасека. Перед медовым Спасом отец Сергий отправлял своих детей ко всем жителям села сказать, чтобы они приходили к нему за мёдом. Денег за это он никогда не брал. Тому, кто не мог прийти, о. Сергий сам приносил. Так же поступали с яблоками: люди приходили по приглашению самого отца Сергия за яблоками. Часто, особенно зимой, крестьяне приходили к нему за всякой мелочью: за медом, за йодом, валерьяной и т. д. и никогда никому отказа не было. Священник был очень добрый, любил свою паству, а прихожане любили его. Когда первый раз отца Сергия арестовали, матушка повела продавать в Истру корову, но крестьяне из деревни Котово уговорили её оставить корову и всей деревней собрали сено и привезли, а когда приходили в храм в карманах приносили крупу перловку и пшено.

В 1932 году отца Сергия вызвали в ОГПУ и обязали быть агентом: следить за указанными чекистами лицами и регулярно сообщать об этом. Он категорически отказался, несмотря на угрозы. Через некоторое время к священнику пришли ночью из ОГПУ, сделали обыск и арестовали. Вернулся он через девять месяцев опухшим от голода и холода. Матушка Елизавета сварила суп из пшена и кормила его несколько раз маленькими порциями, боясь за его здоровье. Храм не закрыли, и отец Сергий снова стал служить.

В скором времени батюшку снова вызвали в ОГПУ и опять предложили быть осведомителем. Он снова категорически отказался. Тогда из дома, где жила его семья, всех выгнали, а в доме разместили МТС. Своих шестерых детей отец Сергий поселил в сторожке при храме. Через некоторое время ему объявили, чтобы он с семьёй уезжал, а иначе попадёт туда, где был. Он уехал в Калужскую область в село Лычёво и стал служить там священником.

Через два года церковь в селе закрыли и всех выгнали. Отец Сергий уехал с семьёй в село Раевское Калужской области. Через полтора года к отцу Сергию пришли ночью, в доме всё перевернули, его забрали, а из дома всех выгнали. Матушку Елизавету приютила Матрёна Жорнова в деревне Семёновка Дугнинского района Калужской области.

В тюрьме отец Сергий подвергался всяческим пыткам и издевательствам. Через месяц после ареста мужа к матушке Елизавете пришли и сказали, что в тюрьме с отцом Сергием сидел человек, который передал: «Отец Сергий очень плох, его бьют, он не может ходить, он мочится кровью, кисти рук раздроблены, кружку с водой не может держать»

21 декабря 1937 года отца Сергия расстреляли на Калужском полигоне. Матушка Елизавета умерла от инсульта в 1942 г.

Священномученик Сергий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 11 апреля 2006 г.

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