Преподобный Паисий Святогорец

Старец Паисий рассказывает, что до оккупации люди не постились. Несмотря на ясное свидетельство Бога в Евангелии о посте, ели всё. При том что Господь не требует от нас отказываться от пищи всё время, а чтобы мы просто не ели определённых продуктов в определённые дни. Мы, однако, сопротивляемся: «Ну и что, что так говорит Евангелие? Будем есть то, что хотим».

— Когда у нас было всё, мы не постились, — говорит старец. — Но началась оккупация, и мы были вынуждены поститься. Хотим того или не хотим. Были люди, — вспоминает старец Паисий, — которые ели не просто постные продукты, а мусор. Я своими глазами видел людей, копавшихся в мусоре в надежде найти остатки какой-нибудь пищи. Когда Бог давал нам всё, мы презирали подвиг, но вот наступил час, когда пришлось заниматься аскезой независимо от нашего желания. Тогда мы поняли, что мы не боги и нельзя делать всё, что хотим. Мы не такие важные и всемогущие в нашем мире. И мы смирились.

Вот ложишься в больницу, где обычно кормят безвкусной и пресной едой. И там ты всё это ешь и ни звука не издаёшь, не протестуешь. Дают всего пару блюд, которые ты можешь есть, и ты смиряешься. Но стоит Церкви сказать тебе что-нибудь, ты тут же заявляешь, что этого не хочешь. А ведь Церковь не нечто случайное — она Христос, поэтому от её повелений человеку великая польза и великое благо.

Когда старец Паисий был маленьким, то вставал ночью, читал Псалтирь и молился. Однажды братья даже сделали ему внушение, чтобы он ложился спать. Говорю вам это, чтобы вы знали, каким путём шли святые. А то мы слышим о каком-нибудь духовно высоком человеке и говорим себе: «Ой, как это высоко!» — и нам кажется, что ему было легко достигнуть этого уровня. Но святой, чтобы достичь этого, проливал кровь, совершал много подвигов, терпел много мучений Бога ради. Он отдал кровь и принял благодать Святого Духа в своё сердце.

Но мало стяжать эти дары: их надо ещё и удержать. Бог дал человеку Свой дар, и он достоин того, чтобы его удержать.

Старец Паисий, когда был маленьким и слушал Евангелие, то не хотел слушать его сидя, потому что говорил себе: «Как же я буду слушать Христа — и сидеть?» Кто же ему сказал, чтобы он делал так? Кто просветил его слушать стоя и вставать на колени? Ведь сама мать спрашивала его:

— А почему ты встаёшь, когда читаешь Евангелие?

А он отвечал, что ему плохо видно и поэтому он подходит ближе к керосиновой лампе. Он сказал маленькую неправду, чтобы оправдать своё стояние, а в действительности делал это, чтобы хоть немного утрудить себя.

Как-то к старцу пришёл молодой человек и что-то ему говорил, а старец тут увидел, что вышедший пожилой человек забыл зонт. Он сказал молодому, чтобы тот сбегал и отнёс зонт дедушке. А тот ему ответил: Нам всё тяжело, а он не ощущал никакой усталости. А мы, если бы можно было слушать Литургию лёжа, то это было бы для нас лучше всего.

— Отче, а он что, не вернётся и не возьмёт его сам?

Ему просто трудно было отнести какой-то зонт! У него не было желания сдвинуться с места. Что-то произошло с нашими умерщвлёнными душами…

Каппадокия. Пещерные жилища

В Каппадокии, откуда был родом старец Паисий, было много строгих подвижников, и они хранили традиции Церкви. Когда он был маленьким ребёнком, мама давала ему еду без растительного масла, а он спрашивал, где она её готовила:

— Да ты же в этой кастрюле вчера готовила на растительном масле!

— Да, но я её вымыла.

— Нет, если это из той же кастрюли, я есть не буду. Ничего со мной не случится.

Ты меня сейчас слушаешь и, конечно же, говоришь себе: «Да это же крайности!» Да, но только потом он совершал и «крайние» чудеса. И когда к старцу Паисию шёл какой-нибудь больной, от которого отказались врачи, говоря, что тут ничего сделать нельзя, то он молился с этой своей «крайностью», и происходило чудо. Или, например, приходила какая-нибудь женщина, у которой не может быть детей, и этот же «ненормальный», крайний, которого ты обвиняешь в том, что он не знает меры, молился, и эта женщина зачинала!

Он, действительно, был не естественным человеком, а сверхъестественным. Помолился — и женщина сверхъестественным образом рожала ребёнка! Или же больной исцелялся от неизлечимой болезни.

Всё это бывает послано от Господа, Который слышит мольбы рабов Своих, таких как пророк Илия, пророк Моисей. Как Он вообще слышит молитвы святых, так и сейчас: чтобы Он тебя услышал, Он должен увидеть, что ты Его действительно просишь. Чтобы Бог услышал твою молитву, тебе надо сколько-нибудь потрудиться в ней. А если Он видит, что ты расслабившись лежишь на диване, то скажет тебе:

— Я жду, чтобы ты встал с дивана! И когда ты всерьёз подойдёшь к тому, чего хочешь, тогда и Я серьёзно посмотрю на тебя, ибо Я не желаю, чтобы у нас были такие поверхностные отношения. Я отношусь к тебе серьёзно и хочу совершить в твоей жизни чудо. А ты говоришь: «И я хочу того же самого!» — но при этом лежишь на диване. Не думаю, чтобы ты всерьёз хотел чего-нибудь. Если бы ты реально хотел этого, то не сидел бы на диване.

Ты, когда хочешь, к примеру, купить машину, то горы сворачиваешь в поисках самой хорошей из них. Заходишь в интернет, сидишь там часами, скачиваешь информацию, сравниваешь, ходишь по разным выставкам. Сколько же времени это у тебя отнимает, чтобы найти самый хороший автомобиль? Тот, который тебе подходит.

О старце Паисии говорят, что он целыми ночами стоял на ногах и молился, даже когда был ребёнком, и когда был на Синае, и на Святой Горе Афон, и в Конице, везде. А что он делал, чтобы ему не хотелось спать? Прямо противоположное тому, что сделал я несколько дней назад, когда взял тазик с водой, согрел её, насыпал соли из Мёртвого моря, потому что крайне устал. Подержал полчаса ноги в тёплой воде, чтобы они отдохнули. Тогда как он делал обратное: наливал холодную воду, не чтобы ноги его расслабились, как мои, а чтобы они не могли расслабиться и ему не захотелось бы спать. То есть ради машины ты вскакиваешь и мобилизуешься, а для своей души ничего сделать не можешь? Для того чуда, которое ты хочешь, чтобы оно случилось, что ты делаешь? Ты хочешь, чтобы оно произошло просто так, без того, чтобы ты что-нибудь сделал? Или думаешь, что хватит того евро, который ты бросил в церковную кружку? Нет, надо вынести что-нибудь и из своей души, потрудиться внутренне. Подолбить камень своей души и покопаться в себе. Вот это и делает аскеза — она долбит в тебе камень, чтобы в твою душу вошёл и поселился Бог.

Он стоял на ногах и всю ночь молился Господу, Которого любил. Он не делал каких-нибудь упражнений из йоги, он не делал этого для того, чтобы сказать: «Посмотрите на меня, чего я достиг!» — и не делал этого для некоей неведомой вселенской силы. Он делал это во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Преподобный Паисий Святогорец на Синае