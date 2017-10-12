Дивен Промысл Божий в Его Святой Церкви. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал, — говорит Христос ученикам (Ин. 15, 16). От Самого Спасителя получает Церковное Священноначалие благодатную силу и власть учить и священнодействовать, вязать и решать, пасти стадо Его — и так от Апостолов до наших дней. Но крест архиерейского служения по тяжести несравним ни с каким другим. Множество архипастырей Святой Церкви в годы гонений засвидетельствовали свою верность Христу даже до смерти. Среди них архиепископ Иоанн (Поммер), в трагическое и суровое время поставленный на свещницу Латвийской Православной Церкви.

Янис (Иоанн) Поммер родился 6 (19) января 1876 года на хуторе Илзессала Праулиенской волости, в семье православного крестьянина-латыша. Его родители были благочестивыми христианами. Святое Православие вошло в жизнь семьи Поммеров ещё при прадеде, несмотря на жестокое преследование со стороны немецких землевладельцев.

Каждый день и каждый период работ начинали с молитвы. Вся семья собиралась вместе, отец читал главу из Нового Завета, дети пели и читали молитвы. Времена года считались не по месяцам, а по церковным праздникам. Постоянно помогая родителям в тяжком крестьянском труде, отрок Иоанн рос крепким и физически выносливым. Вместе с тем он отличался вдумчивостью, тягой к познанию слова Божия. Учился он прилежно и отличался примерным поведением. По Промыслу Божию простому сельскому мальчику предстояла десятилетняя учёба в далёкой Риге. В августе 1887 года Иоанн Поммер был зачислен в Рижское Духовное училище казенным стипендиатом, окончив которое в 1891 году, он поступил в Рижскую Духовную семинарию.

Родители Владыки Иоанна Поммера

Иоанн любил тишину и уединение. Товарищи привыкли к этому и без необходимости его не беспокоили. И только когда в свободное время воспитанники, увлечённые пением и музыкой, собирались в каком-нибудь классе и импровизировали, Иоанн отказывался от своего одиночества, садился в уголок и тихо слушал товарищей. Иногда по субботам после вечерних богослужений приглашали в зал лучших певцов из всех классов, и хор исполнял церковные и светские песнопения. Среди приглашённых всегда был Иоанн, обладавший прекрасным голосом и музыкальным слухом.

Именно в эти годы у юноши созрело желание иноческих подвигов. Всё своё свободное время Иоанн проводил в библиотеке. Товарищи уважали его за блестящие способности, за постоянную готовность помочь, за его богатырскую силу. Когда приходила очередь Иоанна читать за богослужением, он делал это проникновенно и молитвенно.

В июне 1897 года Иоанн Поммер окончил полный курс Рижской Духовной семинарии с дипломом первой степени и в том же году был назначен народным учителем в Ляудонскую приходскую школу, а в 1900 году поступил в Киевскую Духовную академию. Уже в юные годы Иоанн отличался твёрдостью в вере. В годы обучения в академии в нём окрепла решимость всю свою жизнь посвятить служению Церкви Христовой. На стезю иноческой жизни будущего подвижника благословил святой праведный Иоанн Кронштадтский.

В 1903 году, в двадцать семь лет, Иоанн Поммер принял монашеский постриг. 23 сентября того же года он был рукоположен во иеродиакона, а 13 июля 1904 года — во иеромонаха.

В 1904 году иеромонах Иоанн окончил Киевскую Духовную академию с отличием и степенью кандидата богословия. Затем он был направлен в Черниговскую Духовную семинарию преподавателем Священного Писания. Начальство дало высокую оценку его трудам, и уже в 1906 году иеромонах Иоанн был назначен инспектором Вологодской Духовной семинарии. Помимо преподавательской работы иеромонах Иоанн выполнял самые разнообразные послушания.

26 сентября 1907 года отец Иоанн был возведён в сан архимандрита, а в следующем году назначен ректором Литовской Духовной семинарии и настоятелем Виленского Свято-Троицкого монастыря.

Благодаря неустанным заботам и самоотверженному труду архимандрита Иоанна Виленская Духовная семинария неузнаваемо изменилась. Пение семинарского хора достигло очень высокого уровня. Большое внимание ректор уделял чтению во время богослужения, приучая воспитанников совершать его благоговейно, с сознанием большой ответственности. Будучи прекрасным проповедником, архимандрит Иоанн прилагал много сил, чтобы поставить искусство проповеди на самый высокий уровень, лично прослушивал проповеди воспитанников, давал указания и пояснения. Большое внимание он уделял благолепию храмов.

Архимандрит Иоанн совершал крестные ходы в сельские приходы с чудотворной иконой Божией Матери «Одигитрия». В этих крестных ходах принимало участие огромное количество молящихся. Истовые богослужения, прекрасные проповеди глубоко проникали в душу православного народа, возгревая в сердцах веру, надежду и любовь. Святитель был необыкновенно прост в общении с людьми, всегда сочувствовал нуждам бедных.

В 1911 году Господь призвал архимандрита Иоанна к епископскому служению. 11 марта 1912 года в Александро-Невской лавре в Петербурге собором епископов во главе с митрополитом Московским и Коломенским Владимиром (Богоявленским, † 1918) и митрополитом Киевским и Галицким Флавианом (Городецким, † 1915) архимандрит Иоанн был хиротонисан во епископа и назначен епископом Слуцким, викарием архиепископа Минского и Туровского Михаила (Темнорусова, † 1912). В 1912 году епископ Иоанн совершал епископское служение в Одессе, а после кончины архиепископа Херсонского и Одесского Димитрия (Ковальницкого, † 1913) был назначен в Таганрог на вновь открытую Приазовскую кафедру (1913−1917 годы).

Для России наступало время тяжких испытаний и трагических потрясений. Впереди была Первая мировая война и большевицкое лихолетье. Милосердная любовь Владыки Иоанна простиралась не только на его паству, но и на страждущих вне ограды Православной Церкви. Сострадательная, действенная помощь беженцам из Галиции не только облегчила их страдания, но и привлекла многих из них к переходу из унии в лоно Православной Церкви.

Однако беды и трудности военного времени были только предвестниками тех испытаний и гонений, которые обрушились на Церковь после революционного переворота 1917 года. Епископ Иоанн, как и многие другие архипастыри и пастыри, стойко выдержал все посланные ему испытания.

Преследуя Владыку Иоанна, богоборцы действовали давно известным оружием отца лжи — клеветой, но все их стремления очернить праведника были не только безуспешными, но и обратились во славу гонимого и умножили любовь пасомых к своему архипастырю. А когда епископа заточили в тюрьму, масса народа крестным ходом подошла к темнице и требовала освобождения святителя. Не будучи в состоянии противостоять гласу народа Божия, власти выпустили Владыку Иоанна из тюрьмы и, сопровождаемый верной паствой, с пением молитв, архипастырь отправился в собор служить благодарственный молебен.

7 / 20 сентября 1917 года епископ Иоанн был назначен на служение в Тверскую епархию. Святейший Патриарх Тихон так характеризовал то время: «Никто не чувствует себя в безопасности; все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью часто без всякого следствия и суда, даже без упрощённого суда.

Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чём невинных, а просто по огульному обвинению… бесчеловечная казнь отягчается для православных лишением последнего предсмертного утешения — напутствия Святыми Таинами, а тела убитых не выдаются родственникам для христианского погребения".

Советская власть всемерно способствовала расколам в Церкви. В те годы епископ Иоанн стал ближайшим сподвижником Святейшего Патриарха Тихона в борьбе за сохранение церковного единства.

Видя в нём доброго и мудрого пастыря, Патриарх Тихон возвёл его в сан архиепископа и назначил на Пензенскую кафедру, поставив перед ним задачу уврачевать обновленческий раскол. Епархия была в тяжелейшем положении. Местное духовенство, как стадо, не имущее пастыря, растерялось, часть священников уклонилась в раскол. Раскольники захватили кафедральный собор Пензы и другие храмы. Управлявший епархией епископ Феодор (Лебедев, † 1919), не вынеся тяжких скорбей, умер от разрыва сердца.

К новому месту служения, в Пензу, архиепископ Иоанн прибыл во вторник на Страстной седмице 1918 года. Верующие встретили его с любовью и окружили знаками самого трогательного внимания. Во избежание внезапного нападения Владыка Иоанн поселился в загородном мужском монастыре. Сразу по прибытии он собрал верное Патриарху духовенство, чтобы поддержать и укрепить его.

Живоцерковники собирались в Великий Четверг захватить Петропавловскую церковь. Многие священники боялись преследователей, но были среди них верные и бесстрашные пастыри, готовые идти за архиепископом Иоанном даже до смерти, защищая Христово стадо.

Владыка Иоанн (Поммер) у Иордани на реке Даугаве

Владыка Иоанн должен был читать Двенадцать Евангелий в Петропавловской церкви. У ворот храма бушевала толпа, готовившая расправу над новоназначенным архипастырем. Но Господь не только разрушил злой умысел Своих врагов, но и обратил всё во славу Церкви и Своего подвижника. Когда Владыка Иоанн вошёл в храм, толпа обратила всю свою ярость на архиерейского келейника и не дала ему внести в церковь архиерейское облачение. Смиренный архиепископ вышел на чтение Евангелий в одной епитрахили.

Прочитав первое Евангелие, Владыка Иоанн начал проповедь только что прочитанными словами Спасителя: Заповедь новую даю вам, да любите друг друга (Ин. 13, 34).

После службы прихожане окружили архиерея плотным кольцом, чтобы защитить его от гонителей. Уже первые архиерейские службы привлекли к святителю Иоанну сердца верующих.

Большевицкая власть отнеслась к новому архипастырю крайне враждебно. У Владыки Иоанна произвели тщательный обыск, учинили ему допрос, но повода для преследований не нашли. Однако власти твёрдо решили расправиться с архиепископом Иоанном. Вечером в четверг Светлой седмицы в мужской монастырь вошли два чекиста, подошли к келлии Владыки и постучали. Им не открыли, и тогда они стали ломать двери. В это время сбежались монахи и ударили в набат. Дверь была взломана, один из нападавших стрелял в упор в стоявшего посреди келлии архиепископа Иоанна. Но Господь сохранил Своего избранника: монах, прятавшийся сбоку от двери, ударил стрелявшего по руке. Пуля попала Владыке Иоанну в ногу, нанеся небольшую рану.

В тот момент в келлии появились сбежавшиеся на звук набата рабочие. Неудавшихся убийц выволокли из помещения и стали бить. Владыка Иоанн защитил их.

Большевики не оставили своих намерений расправиться с архипастырем. В мае 1918 года они открыли артиллерийский огонь по Преображенскому монастырю, где пребывал святитель. Несколько снарядов попали в келлии, смежные с келлией Владыки Иоанна, не причинив ему вреда.

В сентябре 1918 года был произведён тщательный обыск в келлии и канцелярии архиепископа Иоанна, не давший никаких результатов, а сам Владыка был увезён в губчека на очную ставку. Был вечер. В храмах начинали служить всенощную. Когда верующим стало известно, что святитель увезён в «дом, откуда не возвращаются», люди решили, что архиепископ расстрелян вместе с другими заключёнными. Вернувшись в храм, Владыка Иоанн услышал панихиду, совершаемую по «новопреставленном» архиепископе.

В день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи была вновь предпринята попытка захватить Петропавловскую церковь. Но святой архиепископ был спокоен и не только ободрил прихожан, но и подвиг молящихся защитить храм. На этом испытания не закончились. Архиепископа Иоанна арестовали и заключили в темницу. Народ Божий требовал освобождения архипастыря.

В день исполнения смертных приговоров в тюрьме заключённых вызывали одного за другим по списку, в котором архиепископ Иоанн значился последним. Заключённые выходили из камер и больше не возвращались. Приговоры приводили в исполнение немедленно. Архиепископ пережил всё, что переживают осуждённые на смертную казнь, и только около часу ночи было объявлено, что он свободен.

За время заточения святого исповедника были упразднены все органы епархиального управления. Все дела по управлению огромной епархией Владыке Иоанну пришлось взять на себя. Вскоре ему удалось добиться восстановления Епархиального совета и прочих органов епархиального управления.

Служение на Пензенской кафедре было непрерывным подвигом исповедничества. 28 июля 1919 года архиепископ Иоанн был вызван в военный комиссариат, где его подвергли рекрутскому осмотру и признали годным к военной службе, зачислив в тыловое ополчение! Только по ходатайству приходов епархии явка в ополчение была на время отсрочена.

Гражданская война была в разгаре, к Пензе приближалась Белая армия. Гонения на Церковь ужесточились. Были арестованы виднейшие церковные служители. В то время архиепископ отправился в длительную поездку по епархии. Народ с радостью встречал своего архипастыря. Богослужения проходили с большим духовным подъёмом, при стечении огромных масс народа. По возвращении в Пензу Владыку Иоанна вновь арестовали, обвинив в участии в выдуманной чекистами контрреволюционной организации.

В то время арестованных подвергали жесточайшим пыткам, некоторые не выдерживали мучений и клеветали не только на себя, но и на других. Так был оклеветан и расстрелян иподиакон Владыки Иоанна. Та же участь была уготована и святителю.

Архиепископ потребовал пересмотра дела в Москве. Переведённый в московскую тюрьму священномученик был помещён в одной камере с уголовными преступниками. Один из свидетелей его заключения рассказывал, что однажды ночью в тюремную камеру был доставлен преступник, обморозившийся в пьяном состоянии. Увидев Владыку Иоанна, он начал издеваться над ним, но его остановили сотоварищи, сказав ему, что это архиепископ Пензенский.

Святитель Иоанн, полный христианского милосердия к новому обитателю камеры, отогревал его, кормил, ухаживал за ним.

Христианское отношение пробудило в падшем человеке добрые чувства, и он стал помощником святителя. Вместе они переносили на носилках тифозных больных, ухаживали за лежащими в беспамятстве, с риском для собственной жизни совершая подвиг христианского милосердия.

В Москве делом архиепископа Иоанна занялся сам председатель секретно-оперативного отдела ВЧК. В этот раз была собрана вся клевета, когда-либо воздвигавшаяся на Владыку, но, несмотря на это, в марте 1920 года архиепископ Иоанн был оправдан. Господь хранил праведника для дальнейшего исповедничества. А тяжкие испытания только укрепляли духовные силы Владыки.

Состояние Православной Церкви Латвии в то смутное время было критическим. Паства была в рассеянии, Православию предрекали скорый конец. Рижская кафедра вдовствовала: не было архипастыря. После получения Латвией независимости остро встал вопрос о положении в стране Православной Церкви.

Разграбленные и опустошённые во время оккупации и гражданской войны храмы находились в запустении. В Рижском кафедральном соборе Рождества Христова то планировалось устроить пантеон-усыпальницу национальных героев, то намечалось снести его с лица земли. Отобраны были резиденции Рижского архиепископа. Всего с 1919 по 1925 год у Православной Церкви в Латвии была отнята четвёртая часть церковной собственности.

Латвийское духовенство и миряне с глубокой скорбью переживали вдовство Рижской кафедры и неопределённость положения Православной Церкви в государстве. Пастыри и верующие обратились к Святейшему Патриарху Тихону со смиренной просьбой благословить окормлять латвийскую паству архиепископа Иоанна (Поммера), известного своей твёрдостью в вере и исповедническим подвигом.

Латвийская паства писала своему Патриарху: «Ваше Святейшество! Корабль нашей Церкви, обуреваемый волнами житейского моря, уже испытал много опасностей и бед, но мы не пали духом и устояли в вере. Несмотря на покинутость и сиротство наше, мы всё ещё мужественны и тверды и не намерены опускать знамени Православия и впредь. Но Святейший отец! Не возлагай на наши слабые рамена непосильного бремени ожидания без надежды, моления без ответа, прошения без даяния.

Ваше Святейшество! Море бушует, волны его всё яростнее обрушиваются на корабль нашей Церкви, нас страшит ответственность за судьбу корабля в страшный момент девятого вала. Нужен кормчий…" Патриарха просили также благословить самостоятельность Латвийской Церкви.

Владыка Иоанн уврачевал раскол в Пензенской епархии, и Патриарх решил назначить его Рижским архиепископом. Но пензенские клирики и миряне не хотели отпускать любимого Владыку. И только из-за неотступных просьб латвийской паствы Святейший Патриарх Тихон дал окончательное согласие на отъезд архиепископа Иоанна в Латвию, удостоив его благодарственной грамоты за самоотверженное служение.

8 (21) июня 1921 года Святейший Патриарх Тихон даровал Православной Церкви в Латвии права широкой автономии и назначил архиепископа Пензенского Иоанна архиепископом Рижским и Латвийским.

Владыка вернулся в Латвию с богатым духовным и административным опытом, приобретённым за годы епископского служения. В духовном отношении он вырос в «мужа совершенна», являвшего редкий пример самоотречения и преданности воле Божией. Со смирением святитель принял латвийскую паству под свой омофор.

В Риге архиепископ Иоанн был торжественно встречен духовенством и православными мирянами и с крестным ходом проследовал в разгромленный кафедральный собор. Вскоре Владыка Иоанн предпринял поездку по приходам своей новой епархии, во время которой он призывал паству стоять в вере, укрепляя её своим личным примером.

Много сил потребовало утверждение прав Латвийской Православной Церкви в государстве. Только благодаря неустанным, самоотверженным трудам архиепископа Иоанна удалось достичь регистрации Церкви как полноправного юридического лица. Для достижения этой цели архиепископу Иоанну пришлось выдвинуть свою кандидатуру на выборы в сейм. Народ поддержал своего архипастыря и неоднократно выбирал его депутатом парламента Латвии. Много унижений, оскорблений и даже побоев пришлось перенести Владыке Иоанну в его бытность депутатом за свидетельство об истине, но только так он мог отстоять Святую Церковь.

Владыка Иоанн свято чтил каноны Святой Православной Церкви и считал важным для Латвийской Православной Церкви, получившей права широкой автономии, духовно находиться в лоне Матери Русской Православной Церкви.

Тяжёлым бременем ложились на плечи святителя повседневные заботы о благолепии храмов, совершении богослужений, восстановлении духовного образования. Но этот тяжкий труд принёс богатые плоды. Храмы наполнились молящимися. Церковь ожила. И это были только первые шаги.

Вся жизнь и подвижнические труды святителя Иоанна как архиепископа и депутата парламента были направлены на служение Церкви, родной Латвии и её народу. Он одинаково заботился о людях любой национальности. Защитник и покровитель обездоленных, сам Владыка жил более чем скромно. Ставшая его жилищем тёмная и сырая комнатка в подвале кафедрального собора с зарешеченным окошком под самым потолком, через которое проникали все звуки центрального бульвара, была в крайне запущенном состоянии. Закопчённые стены покрывали пятна плесени и сырости.

Живя в подвале, архиепископ Иоанн принимал там высоких иностранных гостей. Один из иностранных посетителей со слезами на глазах воскликнул: «Поверьте, что в моём отечестве ни один арестант не живёт в такой яме, как Вы, глава Латвийской Православной Церкви!» Обстановка в келлии Владыки Иоанна была очень простой: несколько кресел, стулья, шкафы с книгами, иконы. Над столом — большой портрет Святейшего Патриарха Тихона.

Нам неведомо, сколько слёз было пролито здесь исповедником перед святыми иконами. Владыка любовно называл свой подвал «моя пещера» и на проявления сочувствия к своему положению только отшучивался. Многочисленные посетители запомнили его улыбающимся, простым в общении и доступным для всех.

Владыка Иоанн очень любил детей, и дети любили его. Нередко с целой ватагой ребят он приходил в книжный магазин и покупал всем книжки, иногда на несколько десятков латов. И радостная толпа детей, часто забыв поблагодарить архипастыря, рассыпалась по домам, а он с тихой радостью смотрел им вслед.

После пасхальной заутрени по древнему обычаю архиепископ разговлялся с бедными. Здесь он чувствовал себя как в родной семье. Он никогда не различал людей по социальному происхождению. Для него было всё равно, кто перед ним: министр, генерал, аристократ, крестьянин или рабочий. Во всех видел он образ Божий. Нередко Владыку посещали только что вышедшие из заключения преступники. Архипастырь помогал им, кающимся, начать новую жизнь. Каждый ощущал радость от общения со святителем.

Ценой многих трудов Владыке Иоанну удалось добиться разрешения на возобновление духовного образования. 1 декабря 1926 года вопреки всем препятствиям была открыта Духовная семинария Латвийской Православной Церкви. Это стало радостным событием для всех православных христиан Латвии.

Неустанной заботой и трудами молитвенника Земли Латвийской с 1921 по 1930 год были возведены и освящены десять новых православных храмов, четыре храма ещё строились, а нескольким приходам были выданы разрешения на церковное строительство. Церкви вновь обзавелись колоколами, зазвучали прекрасные хоры.

Призывая свою паству к терпению, смирению, любви, готовности переносить посылаемые Господом страдания, святой архиепископ согревал любовью сердца своей многонациональной паствы, следуя словам Апостола Павла о том, что во Христе несть иудей, ни еллин (Гал. 3, 28).

Владыке Иоанну удалось устранить межнациональную рознь не только в Церкви: единство Церкви способствовало сплачиванию и общества. Трудами Владыки православные русские, латыши, украинцы, белорусы, эстонцы, немцы и люди других национальностей жили в полном единомыслии и любви со своим архипастырем и между собой.

Владыка Иоанн защищал интересы латышского трудового народа и в то же время выступал в защиту православного русского меньшинства в Латвии. Был принят ряд законов, предусматривавших открытие русских учебных заведений, созданы народные библиотеки и улучшено положение в дошкольном образовании.

Уповая на Господа, святитель не ведал страха, мужественно совершая своё исповедническое служение. Святейший Патриарх Тихон называл его «мужем борьбы», а простой народ «новым Златоустом». Послушать проповеди архиепископа Иоанна собиралась чуть ли не вся православная Рига. Владыка пользовался всеобщей любовью ревнителей благочестия как в Латвии, так и далеко за её пределами.

Владыка Иоанн говорил, что наступает время, когда не только гонения, но и деньги, и блага мира сего, клевета, лукавство, неправда, распространяемые в печати, через радио и другими способами отвратят людей от Бога и погибнет много больше людей, чем от открытого богоборчества.

Святой архиепископ в полной мере испытал на себе нападки и угрозы, ненависть и клевету, гонения и преследования. Но всё это не устрашило его.

«Я уже в том возрасте, когда человек не боится никаких угроз, — говорил архиепископ Иоанн, — приходите со своими угрозами, я спокойно прочитаю слова Священного Писания: Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко, по глаголу твоему, с миром (Лк. 2, 29). Гонения на святого воздвигали не только внешние враги, среди его гонителей были и клирики Рижского кафедрального собора, уличённые архиепископом в обмане.

Несмотря на усиливавшиеся нападки, любовь народа Божия к святителю только возрастала. Архиепископ Иоанн противостоял всем обрушившимся на него невзгодам. Однако здоровье его было подорвано непосильными трудами и тяжёлыми условиями жизни. Страдая телесными недугами, он был вынужден переехать на архиерейскую дачу у Киш-озера, ставшую местом его мученической кончины.

Святитель жил без охраны на даче, находившейся в пустынном месте. Он любил одиночество. Здесь душа его отдыхала от мирской суеты. Свободное время Владыка Иоанн проводил в молитве, трудился в саду, столярничал.

Восхождение к Горнему Иерусалиму продолжалось, но большая часть пути была уже пройдена. О мученической кончине святителя возвестил пожар на архиерейской даче в ночь с четверга на пятницу 12 октября 1934 года. Никто не знает, кто и каким мучениям подверг Владыку Иоанна. Но мучения эти были жестокими. Святителя привязали к снятой с петель двери и подвергли страшным пыткам на его же верстаке. Всё свидетельствовало о том, что ноги мученика жгли огнём, в него выстрелили из револьвера и живого предали огню.

На похороны архиепископа Иоанна собралось множество людей. Кафедральный собор не мог вместить всех желавших проводить своего любимого архипастыря в последний путь. Толпы верующих стояли вдоль улиц, по которым должны были пронести останки священномученика.

И уже на похоронах святого было явлено первое чудо, о котором рассказывал его современник М. И. Добротворский, представитель Общества русских студентов Латвийского университета: «Вознеся молитвы за усопшего и положив венок у изголовья гроба, я и мои коллеги заняли место на левой стороне собора у арки. Уже шло заупокойное богослужение, но делегации всё прибывали и прибывали… Радиогромкоговоритель снаружи собора время от времени сообщал известия о том, как продвигается дело расследования убийства архиепископа, а потому вновь прибывающие делегации делились с нами последними новостями. Я невольно прислушивался к их шёпоту в ожидании узнать тайну убийства.

Но вдруг, когда я прислушивался к очередным новостям, через моё тело прошла как бы дрожь, и, повернув голову направо, я увидел правее гроба с останками архиепископа его самого, стоящего в полном облачении на кафедре, лицом к алтарю, в состоянии молитвы. В правой руке его колыхалось кадило, и при движении его руки слышался звук как бы звонцов саккоса. Я обратил внимание, что митра и облачение были того же цвета, что и у облачений в гробу.

Вокруг кафедры стояли богомольцы в светском одеянии, но лица их были мне незнакомы. Как долго продолжалось это видение, я не могу определить, но думаю, что всего несколько секунд, в течение которых у меня было ощущение, что я нахожусь в контакте с архиепископом, и я знал, что он знает, что я вижу, я знал, что это не проекция моих мыслей, не галлюцинация, это что-то, что заставило обратить на себя внимание, оторвав меня от внешнего мира и приоткрыв мне завесу мира иного… Чувство спокойствия, истинно духовной радости и удовлетворения за судьбу архиепископа охватило меня. Когда видение исчезло, я вызвал моих коллег Чернецкого и Магнуса и поделился с ними моим видением. Однако на мой вопрос, не видели ли они архиепископа, оба дали отрицательный ответ, но оба подтвердили, что видели мой взгляд, устремлённый в сторону, показавшийся им странным".

Канонизация священномученика Иоанна, архиепископа Рижского и Латвийского, и обретение его святых мощей стали огромным событием в жизни Латвийской Православной Церкви.

Часовня на Покровском кладбище, где под спудом покоились мощи архипастыря-мученика, в течение долгих лет была местом паломничества православных. Святитель Иоанн не оставлял своей благодатной помощью никого из тех, кто приходил к нему с искренней верой. Православный люд шёл к месту упокоения мученика со своими нуждами, болезнями, бедами и слезами и обретал утешение, исцелялся от недугов, получал поддержку, укреплялся в вере. День за днём являл Господь на этом святом месте чудеса. Есть десятки свидетельств об исцелениях, о помощи в нуждах житейских.

Далеко пронёсся слух об умученном Рижском архиерее. Архиепископ Иоанн был причислен к лику святых Православной Русской Церковью Заграницей и Сербской Православной Церковью. Во множестве расходились по рукам его почитателей маленькие бумажные иконки святителя Иоанна Рижского.

Начало нового, XXI века ознаменовалось для православных Латвии долгожданным радостным событием. Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 июля 2001 года в Собор новомучеников и исповедников Российских XX века от Латвийской Православной Церкви был включён архиепископ Рижский и Латвийский Иоанн (Поммер). 24 сентября 2001 года в Риге состоялся очередной Собор Латвийской Православной Церкви. Главным событием на нём стало принятие Деяния Собора и Определение о канонизации священномученика Иоанна, архиепископа Рижского и Латвийского.

24 октября 2001 года к Покровскому кладбищу из Риги и других городов и сёл Латвии потекли тысячи людей. Собором священнослужителей при огромном стечении народа в Покровском кладбищенском храме рядом с местом упокоения Владыки был совершен парастас. Медленно, до самой ночи, к усыпальнице святителя шёл народ, освещая темноту огоньками свечей и согревая холодный воздух тёплыми слёзными молитвами. Всю ночь горели свечи на его могиле и вдоль дороги, ведущей к ней.

Утром крестный ход с иконами, хоругвями, зажжёнными свечами и ковчегом, хранящим собранные когда-то на месте убиения останки Владыки, двинулся в Христорождественский собор Риги. Казалось, Владыка Иоанн возвращался в храм, где служил долгие годы и где желал быть погребённым, хотя мощи его всё ещё покоились в могиле. Собор не мог вместить всех собравшихся. Божественная литургия и чин канонизации архиепископа Иоанна (Поммера) были совершены архиепископом Рижским и всея Латвии Александром в сослужении собора латвийского духовенства в присутствии Президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, вице-мэра Рижской Думы, депутатов Сейма, представителей традиционных христианских конфессий Латвии и многочисленных гостей.

Прошло менее двух лет, и 14 июля 2003 года в часовне на Покровском кладбище по благословению митрополита Рижского и всея Латвии Александра начались работы по поднятию святых мощей священномученика Иоанна. В склепе часовни был обнаружен совершенно не тронутый тлением деревянный гроб, торжественно перенесённый духовенством в Покровский храм, где митрополит Александр в сослужении собора священнослужителей совершил молебен священномученику Иоанну.

Святые мощи угодника Божия были обретены нетленными и благоуханными, нетленным было и облачение священномученика, истлели лишь цветы, лежавшие в гробу. Присутствовавшие увидели следы страшных мучений, которые архипастырь воспринял за Христа и вверенную ему Церковь.

4 октября 2003 года в Риге состоялось перенесение святых мощей священномученика Иоанна, архиепископа Рижского и Латвийского, из храма Покрова Пресвятой Богородицы в собор Рождества Христова.

Вечером 3 октября в кладбищенском Покровском храме митрополитом Рижским и всея Латвии Александром в сослужении собора латвийского духовенства было совершено торжественное всенощное бдение.

Храм, церковный двор Покровского храма и кладбищенские аллеи не могли вместить всех пришедших почтить память священномученика Иоанна. Духовный подъём богомольцев был необыкновенно велик. До глубокой ночи шёл поток людей, желавших приложиться к святым мощам.

Утром следующего дня около пяти тысяч жителей Латвии вышли на улицу, чтобы участвовать в крестном ходе, которым мощи были перенесены с Покровского кладбища в Христорождественский собор. Такого многотысячного собрания молящихся Рига не видела со времени погребения священномученика.

Праздничный крестный ход начался торжественным молебном в Покровском храме. Раку со святыми мощами архиепископа Иоанна несли по улицам города, сменяя друг друга, священники Латвийской Православной Церкви. Певчие и тысячи богомольцев вдохновенно пели: «Священномучениче Иоанне, моли Бога о нас».

По прибытии святых мощей в Христорождественский собор началась Божественная литургия, которую в сослужении латвийского духовенства совершил митрополит Рижский и всея Латвии Александр. За богослужением молились тысячи православных, собравшихся со всех концов Латвии.

Рака с мощами священномученика Иоанна (Поммера)

В присутствии святых мощей явно ощущалось молитвенное предстательство самого священномученика. Поэтому слова молитв и песнопений воспринимались особенно глубоко. По окончании Литургии были совершены молебен с чтением канона священномученику Иоанну и крестный ход с мощами вокруг собора.

Ныне святые мощи архиепископа Иоанна пребывают в храме Рождества Христова, где он служил в течение десяти лет и куда православные Латвии приходят поклониться и помолиться святому архипастырю, своему молитвеннику и заступнику.

По материалам жития священномученика Иоанна (Поммера) составила инокиня Евфросиния (Седова)

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