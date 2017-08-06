Князья Борис и Глеб были первыми святыми, канонизованными Русской Церковью. Позже их в разное время Церковь стала чтить варягов Феодора и Иоанна (мучеников за веру, погибших при князе Владимире-язычнике), княгиню Ольгу и князя Владимира как равноапостольных просветителей Руси. Но святые Борис и Глеб были первыми венчанными избранниками Русской Церкви, первыми чудотворцами её и признанными небесными молитвенниками «за новые люди христианские». Святые страстотерпцы были убиты своим братом Святополком «окаянным», желавшим захватить Киевский великокняжеский престол.

В чём же состоял подвиг святых благоверных князей? Какой смысл в том, чтобы вот так, без сопротивления погибнуть от рук убийц? Смысл в том, что всякий ученик Христов оставляется в мире для страдания, и невинное страдание в мире есть страдание за имя Христово. Преподобный Нестор-летописец называет Бориса «сообщником страсти» Христовой, а Глеб молится в последний час: «В древности Захария заколен был пред жертвенником Твоим, а ныне я заклан пред Тобою, Господи». Преподобный Нестор в своём прологе к житию вызывает в памяти всю историю искупления человечества для того, чтобы «в последние дни» ввести в Церковь народ русский как «работников единонадесятого часа». Эти работники сумели с гениальной простотой младенцев плениться образом Христа и абсолютной красотой евангельского пути. Через жития святых страстотерпцев Бориса и Глеба, как через Евангелие, образ кроткого и страдающего Спасителя вошёл в сердце русского народа навеки как самая заветная его святыня. Святые князья-страстотерпцы по смерти становятся силой, обороняющей землю русскую от врагов: «Вы нам оружие, земли Русския забрала и утверждение и мечи обоюду остры, ими же дерзость поганскую низлагаем», — сказано в житии. Известны многие случаи явления князей-страстотерпцев в трудное для нашего Отечества время, например, — святому Александру Невскому накануне Ледового побоища, великому князю Димитрию Донскому в день Куликовской битвы.

Святые страстотерпцы, Борисе и Глебе, молите Бога о нас!

http://www.optina.ru/holidays/0806/