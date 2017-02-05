Говоря молитву: «Боже, милостив буди нам, грешным» мы вспоминаем притчу, рассказанную Иисусом Христом, о мытаре и фарисее.

Притча повествует о том, как два человека пришли в храм и молились во время службы. Самая обычная ситуация. Все мы тоже приходим в храм, и каждый из нас молится по-своему, в свою меру: один старается следить за службой; другой просит о чём-то своём; третий мечтает; четвёртый вспоминает; пятый стоит и мучается, думает, когда же служба наконец закончится; шестому вообще непонятно, что здесь происходит. То есть у всех нас разное состояние души и разная степень церковного образования. Так оно было и 100, и 1000 лет назад.

Среди многих пришли в храм два человека — мытарь и фарисей. О мытарях мы уже говорили в прошлое воскресенье — это сборщики налогов. Можно себе представить, что такое для иудея деньги. И мытарь их отбирал, отдавал ненавистным римлянам, и сам на этом наживался. Хуже мытаря не было человека. Он был всеми презираем, это был символ грешника.

Другое дело фарисей. Фарисейство — это было направление тогдашней религиозной мысли. Фарисеи — люди, которые во всём старались исполнить закон Божий, старались изо всех сил жить праведно, благочестиво, выполняли все предписания закона: в какие дни поститься, когда нужно какие праздники отмечать, когда положено идти в храм. Они знали Священное Писание, многие даже заучивали большие его куски наизусть. И весь народ их почитал, уважал, называл учителями.

И вот два таких человека — всеми уважаемый фарисей и всеми презираемый грешник мытарь — входят в храм и молятся Богу, каждый про себя. Евангелие повествует нам, что представляла собой молитва фарисея. Прежде всего он обращается к Богу и говорит: «Боже! благодарю Тебя». Дальше он перечисляет свои заслуги перед Богом: «пощусь я… два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю», далее указывает на своё отличие от других людей: я не такой как они — грабители, обидчики, прелюбодеи. Тут он вспомнил про мытаря, он и мытаря помянул, что он не такой, «как этот мытарь».

Сборщик налогов молился одновременно с фарисеем, но делал это иначе, он просто говорил: «Боже! будь милостив мне грешнику!»

В духовной жизни много парадоксов. Фарисей думал, что раз он исполняет предписания закона и, значит, всё в порядке, лоно Авраамово ему обеспечено; мытарь же предписания закона не исполняет — значит, ему лона не видать.

Но Господь поставил мытаря выше. За своё смирение мытарь ушёл оправданным. И можно смело утверждать, что после этой молитвы мытарь встал на путь исправления. А у фарисея все добрые дела оказались перечёркнуты его превозношением, его гордостью.

Сегодняшнее Евангелие в преддверии Великого Поста учит нас, что Богу неугодно, когда мы осуждаем других и хвалимся своими добрыми делами, а особенно не стоит этого делать в Великий Пост и во время молитвы. И ещё одну важную мысль пытается донести до нас сегодняшнее Евангелие: гордых Бог смиряет, а смиренных возносит и даёт им благодать.

Эта неделя по уставу сплошная, то есть, нет поста в среду и пятницу.