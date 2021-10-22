Минул день годовщины отшествия ко Господу протоиерея Димитрия Смирнова, и нам еще и еще раз хочется вспомнить нашего дорогого пастыря и отца. Более сорока лет батюшка с ревностью о славе Божией совершал священническое служение, неустанно свидетельствуя ближним и дальним о преображающей силе православной веры. Отец Димитрий немало потрудился на благо Святой Церкви: возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, работал в Церковно-общественном совете по защите от алкогольной угрозы, был членом Межсоборного присутствия и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Большой вклад вносил он и в утверждение семейных ценностей в жизни современников: совершал труды в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, стоял у истоков движения в защиту жизни нерожденных детей, создал в своем приходе два детских дома и лично окормлял их, неустанно проповедовал, участвовал в теле- и радиопередачах. Отец Дмитрий всегда старался следовать правде Божией. Говорил всегда, как и действовал, прямо. С амвона или на всю страну провозглашая, он всегда оставался самим собой: никаких риторических формул, эвфемизмов — как есть, так все и говорил. Отец Димитрий — добрый пастырь и великий учитель наших дней, воспитавший целую плеяду священников, окормлявший огромное количество прихожан в своих восьми открытых и возрожденных храмах, только одному Богу ведомо, сколько обративший к Нему людей на всех тех миссионерских площадках, в эфирах, где он проповедовал слово Божие. Чем бы он ни занимался, что бы он ни затевал с людьми, он оставался прежде всего душепопечителем. Обычно это разные дары — управленческий, ораторский-учительный, духовнический, но в отце Димитрии все это гениально совмещалось. Отец Дмитрий на протяжении своего священнического служения вел очень напряженный образ жизни. Он выкладывался полностью, служил Богу, Церкви и людям.

Прошел почти год без отца Димитрия, а то, что он создал, вырастил, согрел своей любовью, воспитал словом и живым примером своего служения живет и приумножается: по-прежнему полон Благовещенский и Митрофаньевский храмы, служит делу милосердия Сестричество, наполняются новыми учениками и учителями Гимназия и воскресная школа, звенят детские голоса в садике «Ксенофонт и Мария», (кстати, совсем недалеко от батюшкиной могилки). Работают издательство и театральная студия, новых детей принимают созданные им детские дома. Неустанно и плодотворно работает Патриаршая комиссия по защите семьи под руководством сменившего батюшку на этом посту отца Федора Лукьянова. Такой мощный духовный и творческий потенциал вложил отец Димитрий во все, чем он послужил Господу.

А к батюшкиной могилке непрерывно идут люди: и священники, и прихожане с многолетним стажем, знавшие отца Дмитрия и 30, и 40 лет, и те, кто знал его только по радио- и телепередачам. И многие уже свидетельствуют о полученной ими от батюшки помощи. Так что мы по-прежнему вместе!

https://pk-semya.ru/novosti/item/8745-pamyati-protoiereya-dimitriya-smirnova.html