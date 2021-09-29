Знаменитейший белый генерал Михаил Дмитриевич Скобелев, которого называли Суворову равным, родился в 1843 году в Петропавловской крепости. Нет, нет, не подумайте, мама его, Ольга Николаевна Скобелева, которую он обожал, может, поэтому не сложилась у генерала семейная жизнь, не была узницей крепости. Просто комендантом крепости был ближайший друг семьи, а как уточнил Андрон Иванов, дед будущего полководца. Он-то и устроил, чтобы рождение будущего героя было успешным.

И дед, и отец Михаила Скобелева были генералами и Георгиевскими кавалерами, израненными и уважаемыми воинами. Так что, особенно долго выбирать жизненный путь Михаилу не пришлось. Тем более удивительно то, что белый генерал сразу не связал свое будущее с армией. Возможно, это было связано с тем, что после поражения в Крымской войне престиж военной службы несколько снизился, а гражданской, наоборот, в связи с реформами Александра II, резко повысился. Михаил поступает в московский университет на математический факультет. Времена были либеральные и лихие, начались студенческие восстания. И тогда родители от греха подальше забирают сына из университета и определяют его в Кавалергардский полк. Ну, а учёбу он продолжил в Николаевской академии Генерального штаба, кою и окончил в 1866 году, отнюдь не первым среди офицеров выпускников.

Теперь самое время сказать о том, можно ли было считать его равным Суворову. Ответ достаточно прост. Нет, до равенства им было далековато. Генерал Скобелев умер в 39 лет, а Суворов в 70. Скобелев достиг самых высоких генеральских званий гораздо раньше Суворова. Но ведь фельдмаршалом, не говоря о генералиссимусе, не стал. Вы скажете, слишком рано умер. Да, конечно. Но вряд ли это важно для проведения сравнений. Правда, было два пункта, по которым их можно действительно сравнивать. Пункт первый, неудачная семейная жизнь. Пункт второй. Любовь и внимание к простому солдату и личная отвага. Прозвище «Белый генерал» Скобелев получил потому, что перед боем облачался в белую форму и верхом на белой лошади приводил врага даже одним своим видом в ужас.

Воевали два героя в разных условиях. Солдаты Суворова были из крепостных, воины Скобелева были уже свободными людьми, правда, совсем недавно освободившимися от крепостной зависимости. Для Скобелева главным было то, что его солдаты шли на верную смерть. Но посылая их на неё, он должен был быть убеждён, что солдат сыт, спокоен, уверен в себе и командире. Не возбранялся и умеренный алкоголь.

О женщинах в жизни Скобелева чуть позже, а пока, бегло, о его славном воинском пути. Настоящую воинскую службу Скобелев начал в Туркестанском военном округе в штабе в 1869 году. В 1871 году он командует кавалерией Красноводского отряда, но чем-то не угодил начальству и был отправлен в одиннадцатимесячный отпуск. Служит капитаном в Генеральном штабе. Наконец, он командир батальона, подполковник Ставропольского полка.

Дальше начинается покорение Хивы Русской армией. Скобелев в походе — офицер Генерального штаба. Вскоре получает в командование передовой отряд. В стычке с казахами получил 7 ранений пиками. Быстро вылечившись, начинает уничтожение туркменских аулов, чтобы предотвратить их враждебные действия против русских военных.

Хива была взята, но из-за возникшей неразберихи, не целиком. Скобелев проявляет личную храбрость при штурме Шахабатских ворот. С этого времени имя его на слуху в армии, а позже и в России.

А пока Скобелев в отпуске, во Франции. Заметим, Суворов такого себе не мог позволить. Но и Скобелев на месте не сидит, а участвует (косвенно, наблюдателем) в гражданской войне в Испании. По возвращении получает звание полковника, зачислен во флигель-адъютанты Императора Александра II.

В апреле 1875 года он в Ташкенте, начальник военной части русского посольства в Кашгар. Начинается антирусское восстание в Средней Азии. Скобелев командует конницей русской армии. После серии удачных боев он становится генерал-майором. Суворов стал генерал-майором в 39 лет, когда Скобелев уже почил о Господе. В конце концов, восстание было подавлено, образована новая Ферганская область, военным губернатором которой и стал генерал Скобелев. Он, собственно, и построил город, который был назван в его честь. В 1924 году город Скобелев был переименован в Фергану.

И мы плавно переходим к русско-турецкой войне 1877−1878 гг., в которой «Белый генерал» стал всемирно известным героем. Начинает наш герой участие в войне начальником штаба казачьей дивизии, которой командовал его отец, генерал Дмитрий Иванович Скобелев. Но он же ещё и генерал свиты Императора, который вместе с наследником, принимают участие в походе, поэтому Михаил Скобелев действует на самых разных направлениях и действует успешно, чего стоит одно занятие Шипкинского перевала.

Правда, война начинается, мягко говоря, неудачно. Сражение у Плевны было проиграно. Скобелев блестяще проявляет себя при прикрытии отступления русских войск. Но уже вскоре он участвует во взятии Ловчи и становится генерал-лейтенантом.

Наконец, при самом активном участии Скобелева Плевна была взята. Армия Осман-паши сдалась. Император принимает решение идти на Константинополь.

Тут самое время сказать о том, что войну с Турцией вела союзная армия, как собственно, и во времена Суворова. 28 декабря 1877 года Скобелева командируют в состав армии генерала Радецкого. Скобелев лично принимает капитуляцию противостоящей армии Вессель-паши. Командуя авангардом армии, Скобелев после прохождения Адрианополя подошел непосредственно к Константинополю. Но взятия столицы Османской империи не случилось по известным политическим причинам. Зато случилась бешеная российская, да и мировая популярность генерала Скобелева. Одновременно, ширилось и число завистников его славы. Доверие к нему Александра II выразилось в том, что он становится генерал-адъютантом. А вот с наследником престола отношения у него не сложились. Хотя Скобелев и сближается со славянофилами, которых всячески поддерживает будущий Император Александр III.

В это время Скобелева назначают командующим экспедиции против туркменов текинцев. Те решают защищать только одну крепость — Денгиль-тепе. За взятие крепости Скобелева произвели в генералы от инфантерии.

Ну, а дальше в жизни генерала Скобелева случается три важнейших печальных события, возможно, приведшие его к преждевременной смерти. Умирает отец. Следом за ним зверски убита горячо любимая мать. В преступлении обвинили хорошо известного ему и матери Георгиевского кавалера капитана Узатиса. Этому Скобелев не поверил, хотя это так и было на самом деле.

Ну и покушение, и смерть Императора Александра II. Последовавшие слухи о том, что Скобелев имел к покушениям отношение. Якобы планировалось сведение с престола Романовых и объявление царем Михаила II Скобелева.

Михаил Дмитриевич уезжает во Францию. На троне Царь-Миротворец Александр III. Его главная идея, никаких войн разорительных для России. Все внимание внутренней политике. Развитию промышленности. Освоению Дальнего Востока. В этих условиях Скобелев оказывается никому не нужным. Вдобавок, во Франции он даёт интервью, выступает с зажигательными речами, которые вполне могут привести к нежелательной войне. В связи с этим Император вызывает его в Россию, где Скобелев умирает при загадочных обстоятельствах.

https://proza-ru.turbopages.org/proza.ru/s/2019/12/10/1667